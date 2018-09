Škandalózny Charlie Sheen: Má slávneho otca a... Viete, že toto je jeho brat?!

Keď sa povie, že Charlie nie je jediný z rodiny, kto sa živí herectvom, mnohým je jasné, že jeho otcom je nemenej slávny Martin Sheen. Zahrali si spolu napríklad v snímke Wall Street.

Martin Sheen, Charlie Sheen a Michael Douglas v dráme Walll Street Zdroj: 20th Century Fox

No hoci syn aj otec používajú priezvisko Sheen, nenarodili sa s ním. Martin si meno zmenil, keď sa snažil dostať prácu a s priezviskom Estevez sa mu to nedarilo. Vyrastal v Amerike ako dieťa imigrantov a jeho rodné meno Ramón Gerard Antonio Estévez okamžite prezrádzalo jeho pôvod.

Ako v roku 2003 prezradil v istej televíznej šou, zakaždým, keď sa v telefóne predstavil, okamžite cítil na druhej strane váhanie. A keď mal už dosť problémov s hľadaním práce, vymyslel si Martina Sheena. „Oficiálne som ale stále Estévez. Nikdy som to nezmenil oficiálne. A nikdy to ani neurobím,” povedal pred kamerami. Ako dodal, jedna z vecí, ktorú v živote dosť ľutuje, je práve to, že si neponechal meno, s ktorým sa narodil. A uvedomuje si, že jeho otec to niesol ťažko.

Martin Sheen zamlada - v roku 1973 vo filme Zapadákov Zdroj: Warner Bros.

Martin Sheen v roku 2006 Zdroj: The Weinstein Company

Martin Sheen má štyri deti a všetky sa venujú herectvu, Ramón a Renée však nie sú veľmi známi. Najpopulárnejší je práve dnešný oslávenec Charlie, pôvodne Carlos Irwin Estévez, a potom jeho brat Emilio. Ten si však ponechal rodné priezvisko – odstránil len dĺžeň – a stále sa predstavuje ako Estevez.

V 90. rokoch si Charlie a Emilio spolu zahrali napríklad vo filmoch Mladé pušky a Muži v práci.

Zdroj: Morgan Creek Productions

Zdroj: MGM

Emilio si zahral napríklad aj po boku Toma Cruisa v snímke Mision: Impossible. Na prvý pohľad nevyzerajú úplne ako bratia, no čím je Emilio Starší, tým viac sa ponáša na ich otca Martina.

Zdroj: Paramount Pictures

Emilio Estevez Zdroj: The Weinstein Company