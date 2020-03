Na hviezdu Dva a pol chlapa sa valí poriadna špina: Znásilnil 13-ročného chlapca?!

LOS ANGELES - Škandál ožíva! Charlie Sheen (54) nie je žiadne neviniatko. Avšak dokument s názvom My Truth: The Rape of Two Coreys, ktorý mal v pondelok premiéru, ho vykresľuje ako poriadneho zvrhlíka. Hviezda seriálu Dva a pol chlapa sa obvineniam zo sexuálneho zneuživania vehementne bráni.

Meno Corey Feldman síce mnohým možno nie je príliš známe, avšak v týchto dňoch si užíva pozornosti až-až. Dôvodom je dokument s názvom My Truth The Rape of Two Coreys, v ktorom hovorí o pedofílii a zneužívaní detí v Hollywoode.

Corey Feldman a Corey Haim boli dobrými priateľmi. Obaja vraj v detstve a čase dospievania boli obeťami sexuálneho obťažovana a zneužívania v Hollywoode. Zdroj: profimedia.sk

Corey pred kamerami hovoril o nepríjemnostiach, ktoré sa v minulosti prihodili jemu a jeho kamarátovi Coreymu Haimovi. Ten v roku 2010 ako 38-ročný zomrel na zápal pľúc. Takže k dokumentu sa nemôže vyjadriť.

Už v roku 2017 však boli médiá plné toho, že ho vraj Charlie Sheen počas nakrúcania filmu Lucas ako 13-ročného sexuálne zneužil. Haim sa s tým vraj Feldmanovi zdôveril pomerne detailne. „Charlie ma zneužil počas prestávky na nakrúcaní. Na môj zadok vylial olej a počas bieleho dňa ma znásilnil. Kdokoľvek mohol ísť okolo a vidieť to,” citoval Feldman svojho dnes už zosnulého kamaráta.

Sheen akékoľvek obvinenia a dohady vehementne popiera. „K týmto chorým a čudným obvineniam nikdy nedošlo,” uviedol pre People hercov hovorca. „Žiadam všetkých, aby si overili zdroje a prečítali si, čo povedala Haimova matka Judy,” dodal.

Judy Heim v minulosti poprela, že by bol Sheen k jej synovi kedykoľvek násilný. „Môj syn nikdy nespomínal Charlieho, nikdy sme o ňom nehovorili. Ak by žil, určite by to všetko poprel,” povedala pre Entertainment Tonight v roku 2017.

Feldman zo zneužívania tiež obvinil bývalého herca Jona Grissoma, majiteľa nočného klubu Alphyho Hoffmana a manažéra Martyho Weissa.