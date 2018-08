Hercom iba náhodou? Vyhodili ho z medicíny... Teraz má doma Oscarov!

Hrať začal, keď mal devätnásť rokov, na svoju príležitosť však čakal desať rokov. Nenápadný muž nižšieho vzrastu narušil na prelome 60. a 70. rokov dvadsiateho storočia predstavu divákov o hollywoodskej mužskej hviezde, ktorou bol dovtedy urastený krásavec.

Pri mene Dustin Hoffman sa nám väčšinou vybavia nevysokí, zakomplexovaní, blázniví a slabí hrdinovia svojsky bojujúci proti nespravodlivosti. Je známy svoju dôkladnou prípravou na úlohy, ktoré bude hrať, filmové príbehy priblížil životu a problémom súčasného človeka. Za to všetko si získal priazeň divákov na celom svete a mnoho ocenení od filmových a divadelných odborníkov.

Zdroj: MGM

Dustin Hoffman, celým menom Dustin Lee Hoffman, sa narodil 8. augusta 1937 v Los Angeles v americkej Kalifornii. Po štúdiách na viacerých školách, ktoré začal a nedokončil (chcel byť klaviristom, lekárom) sa rozhodol, že bude hercom. V New Yorku však najprv účinkoval len v reklamných šotoch a občasných malých televíznych úlohách. Popri tom si zarábal rôznymi prácami.

V roku 1960 začínal ako divadelný herec na Broadwayi, kde zožal ovácie kritiky za svoje účinkovanie a v roku 1966 získal cenu Obbie Award, ktorá sa udeľuje najlepšiemu divadelnému hercovi sezóny na Off Broadwayi. Krátky čas pracoval v New Yorku ako asistent réžie. Celý život sa striedavo venoval divadlu a filmu.

Dustin Hoffman vo filme Absolvent Zdroj: United Artists Pre film ho objavil režisér Mike Nichols, ktorý celkom neznámemu mladíkovi zveril veľkú filmovú rolu vo filme Absolvent (1967), kde hral citlivého, neskúseného mladého muža, absolventa vysokej školy. Za herecký výkon ho nominovali na Oscara. Ďalšie nominácie získal za úlohy vo filmoch Midnight Cowboy (Polnočný kovboj - 1969), Lenny (1974), Kramerová versus Kramer (1979), Tootsie (1982), Rain Man (1988) a Vrtieť psom (1997). Sošku Oscara získal dvakrát a to za úlohu rozvedeného otca starajúceho sa o syna vo filme Kramerová versus Kramer a za úlohu autistického brata vo filme Rain Man.

Film Kramerová verzus Kramer, kde mu bola partnerkou herečka Meryl Streepová, mal najväčší úspech u divákov i kritikov. Bol ovenčený piatimi Oscarmi a prešiel doslova celým svetom. Film Tootsie nakrútil v réžii Sidneyho Pollacka. Stvárňuje tu herca, ktorý keď nemôže zohnať prácu, preoblečie sa za ženu a získa nielen úlohu, ale s ňou i veľký úspech. Hoffman s nesmiernym šarmom zahral veľmi náročnú dvojrolu a práve vďaka jeho prirodzenému herectvu mal film veľký divácky úspech.

Dustin Hoffman a Geena Davis vo filme Tootsie Zdroj: Columbia Pictures

Vzhľadom na jeho mimoriadnu hereckú všestrannosť prichádzali ďalšie filmové úlohy i ďalšie úspechy. Herec si starostlivo vyberal úlohy a presne vedel, čo ktorou chce povedať, aké posolstvo chce divákom zanechať. Nakrútil životopisný film Motýlik (1973), vo Fossovej adaptácii divadelnej hry Juliana Barryho Lenny z roku 1974 Hoffman presvedčivo stvárnil titulnú tragickú postavu herca z kabaretu, ktorý zomiera ako štyridsaťročný na následky používania drog. Režisér Alan Pakula nakrútil film All the President's Men (Všetci prezidentovi muži - 1976), v ktorom dvojicu novinárov, ktorí prispeli k odhaleniu škandalóznej aféry Watergate skvele vytvorili Dustin Hoffman a Robert Redford. Príbeh bývalých nacistov, ktorí sa usilujú odstrániť zradcu z vlastných radov, zobrazuje film Maratónec (1976), kde Hoffman stvárnil hlavnú postavu.

Dustin Hoffman má za sebou tiež úspešnú divadelnú kariéru. V roku 1974 sa vrátil na Broadway so svojím režijným debutom All Over Town. Neskôr si zahral v hre Willyho Lomana Death of a Salesman, pri ktorej tiež pôsobil ako producent. Za svoj herecký výkon dostal ceny Drama Desk Award a Emmy. Za úlohu Shylocka v hre The Merchant of Venicebol nominovaný na cenu Tony Award. Medzi jeho ďalšie projekty patria aj film Porota (2003), bláznivá komédia Meet the Fockers (Jeho foter, to je lotor! - 2004), Stranger Than Fiction (Horšie už to nebude - 2006). Stále sa podieľa na príprave ďalších nových filmov.

Zdroj: SITA

Oslávenec Dustin Hoffman patrí medzi najpopulárnejšie, ale zároveň i profesionálne najvyspelejšie herecké osobnosti Hollywoodu. Svoje postavy dokáže psychicky prepracovať do najmenších podrobností, dokáže hrdinom vpísať pečať hoffmanovskej neopakovateľnosti. Má svoju vlastnú produkčnú spoločnosť, ktorá produkovala niekoľko filmov v ktorých aj hral (Tootsie, Hrdina proti svojej vôli, Vrtieť psom).