Priznanie českej herečky: Robila gogo tanečnicu... Takto vtedy vyzerala!

Tatian Vilhelmová sa narodila 13. júla 1978. Za chvíľu to bude 25 rokov, čo vstúpila do sveta filmu. Pred kamerami stála už ako -násťročná. Zahrala si v mnohých známych snímkach, napríklad Čas dlhov, Samotári, Jedna ruka netlieska, Milenci a vrahovia, Vratné fľaše, či Kajínek.

Jedným z posledných filmov bola Otcova volga, kde sa matka a dcéra vydávajú po stopách mileniek svojho manžela, resp. otca. Samotná Tatiana má vraj tiež kopu nevlastných súrodencov. „Obísť všetky milenky môjho otca by bolo skôr na seriál, než na jeden, aj keď celovečerný, film,” povedala nedávno pred novinky.cz.

Zdroj: cinemart

Tatiana je známa aj z účinkovania v televíznych programoch. Naposledy vystupovala v speváckej súťaži Tvoja tvár má známy hlas, kedysi si vyskúšala aj tanečnú StarDance. A práve vtedy vyšlo najavo, že sa tancom už kedysi aj živila.

Na tlačovej konferencii k programu sa totiž novinári spýtali na jej minulosť ako gogo tanečnice. Herečka bola otázkou zaskočená, no informáciu nepoprela. „Nebolo to žiadne vyzliekanie sa pri tyči, aj keď mi to aj tak asi nikto neuverí, ale to je jedno. Robila som to ako brigádu a išlo skôr o to, že som sa pohybovala po baroch a tak. Bola to vtedy dosť drsná škola, ale zas boli peniaze na parádu,” prezradila o práci, ktorú robila ako 16-ročná.

16-ročná Tatiana Vilhelmová v seriáli Príma sezóna Zdroj: CT

No hoci ako mladistvá svoje telo neodhaľovala, neskôr ako herečka vystupovala viackrát pred kamerami v milostných scénach a ukázala sa nahá. Prvý raz tak urobila už ako 18-ročná v snímke Šepkaj.

Zdroj: Bontonfilm

20-ročná Tatiana Vilhelmová vo filme Čas dlhov Zdroj: Bontonfilm

Tatiana Vilhelmová v tohtoročnom filme Dievča za zrkadlom Zdroj: CT

Tatiana Vilhelmová je rozvedená, žije s hercom a spevákom Vojtěchom Dykom, ktorému v roku 2013 porodila syna Aloisa. Z predchádzajúceho manželstva má ďalších dvoch synov.