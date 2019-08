Najznámejší český vrah a jeho dva celebritné roky na slobode! FOTO Obyčajný človek môže závidieť

Kajínek si prezidentskú milosť užíva naozaj naplno. Cestuje, spoznáva nové miesto a neváha sa s nimi podeliť. Pred pár týždňami si založil Instagram a aktívny je aj na Facebooku. Včera sa pochválil videami a fotkami z miesta, ku ktorému má špeciálny vzťah. Ukázal, kde trávil takmer pred dvadsiatimi rokmi čas po úteku z Mírova.

Zdroj: Instagram/Kajínek

Špeciálne miesto pre Kajínka

Jiří Kajínek bol v roku 1998 odsúdený za dvojnásobnú nájomnú vraždu a pokus o vraždu k doživotnému trestu. Z väzenia sa mu podarilo niekoľkokrát utiecť. Zdá sa, že si z toho veľkú hlavu nerobí a rád si zaspomína aj na tieto časy. Na Instagrame sa pochválil fotkami z návštevy jedného z miest, kam v roku 2000 utiekol. Spoločnosť mu robila jeho priateľka, ktorej vo videu hovorí „Doktorka“.

Toto miesto navštívil po nedeľnom obede. Kajínek si odbehol do reštaurácie Černý kohout, ktorú náhodne objavil na Instagrame a ktorú mu odporušili. „Zaujímavé pre mňa je to tým, že je vlastne Prokopské údolie, ku ktorému mám určitý vzťah,“ povedal Kajínek vo videu. Následne si zdieľal tri fotografie z tohto miesta. „Prokopské údolie, do ktorého som chodil behať, po úteku z Mírova v roku 2000,“ napísal.

Kajínek však už predtým prezradil, že sa po úteku z Mírova pohyboval po Prahe takmer ako slobodný muž. Pritom bol najhľadanejším mužom v Česku. Ako väzeň vraj chodil aj do centra mesta, na Karlov most, ktorý tak miluje aj na ďalšie miesta. Do väznice v Mírove bol prevezený potom, čo ho odsúdili na doživotie. Utiekol koncom októbra krátko po šiestej večer. O necelé dva mesiace ho začiatkom decembra zadržal Útvar rýchleho nasadenia v byte päťnásobného vraha Ludvíka Černého, člena gangu Orlických vrahov.

Miliónová výzva

Kajínek sa stretol aj s majiteľom reštaurácie, ktorého pochválil za skvelý servis i jedlo. „Sme veľmi radi, pán Kajínek, že sa vám u nás páčilo,“ povedal majiteľ. Kajínek sa na Instagrame objavil pred pár mesiacmi, no aktívny je aj na Facebooku. V máji „oslávil“ druhé výročie na slobode. „Zajtra to budú dva roky. Ten čas neskuročne letí,“ napísal vtedy na Facebooku. V roku 2017 mu český prezident Miloš Zeman udelil milosť. Z Kajínka sa stala doslova celebrita. Odsúdený vrah si túto pozornosť evidentne užíva.

Po prepustení z väzenia, na ktoré čakal podľa jeho slov 23 rokov, sa strhla doslova lavína reakcií. Zrejme iných, než by človek čakal. Ľudia Kajínka vítali, ten poďakoval Zemanovi a následne dokonca rozdával podpisy. Momentálne si Kajínek užíva priazeň fanúšikov. Dokonca ponúkol milión českých korún tomu, kto mu dodá dôkazy jeho neviny. Na sociálnej sieti potvrdil, že výzva stále platí. Okrem toho na sociálnych sieťach zdieľa aj fotky so zbraňami. „Aj s malým gašparkom sa dá zahrať veľké divadlo, ale s veľkým ešte väčšie,“ napísal k jednej z nich. Momentálne sa Kajínak považuje dokonca za televíznu celebritu a bol už prednášať aj na jednej z českých vysokých škôl.

