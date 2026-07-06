SIMA vo Vrábľoch: Jedna z najväčších hviezd slovenskej hudobnej scény mieri do mesta Vráble

Mládežnícky parlament Vráble prinesie do mesta koncert jednej z najúspešnejších slovenských speváčok súčasnosti – SIMY.
SIMA patrí medzi najvýraznejšie osobnosti modernej slovenskej hudobnej scény. Jej skladby pravidelne dominujú hudobným rebríčkom, získavajú milióny prehratí na streamovacích platformách a koncerty vypredávajú haly i kultúrne domy po celom Slovensku a v Českej republike.
Návštevníci sa môžu tešiť na energickú šou, modernú pódiovú produkciu, jedinečnú atmosféru a najväčšie hity, ktoré poznajú tisíce fanúšikov naprieč generáciami. Koncert bude patriť medzi najvýznamnejšie kultúrne podujatia jesene vo Vrábľoch a očakáva sa účasť návštevníkov z celého regiónu.
Organizátorom podujatia je Mládežnícky parlament Vráble, ktorý pod vedením predsedníčky Dagmar Tóthovej Skačanovej dlhodobo prináša do mesta kvalitné kultúrne, športové a spoločenské podujatia pre deti, mládež aj dospelých.
„Naším cieľom je prinášať do Vrábeľ podujatia, ktoré spájajú ľudí, prinášajú pozitívnu energiu a vytvárajú zážitky, na ktoré sa nezabúda. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo do Vrábeľ priviesť práve SIMU, ktorá patrí medzi najžiadanejších interpretov súčasnosti. Veríme, že návštevníkov čaká výnimočný večer plný hudby, emócií a skvelej atmosféry” uviedla organizátorka.
Návštevníci sa môžu tešiť na niekoľkohodinový program, skvelú atmosféru, občerstvenie a jedinečný večer plný hudby.
Predpredaj vstupeniek je spustený prostredníctvom portálu Predpredaj.sk.
Základné informácie:
Podujatie: SIMA v meste
Miesto: Staré ihrisko, ul. 1. Mája, Vráble
Termín: 29.8.2026 od 15tej
Pripravte sa na večer plný energie, emócií a najväčších hitov. SIMA vo Vrábľoch bude udalosťou, ktorú si jednoducho nemôžete nechať ujsť.
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