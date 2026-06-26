UNBROS uzatvára lineup: Posledným oznámeným menom je Adam Sellouk

UNBROS predstavuje ďalšie výrazné meno elektronickej scény. Lineup eventu uzatvára Adam Sellouk.
Adam je talentovaný producent a DJ, ktorý si na medzinárodnej klubovej scéne buduje čoraz silnejšiu pozíciu vďaka svojmu charakteristickému spojeniu indie dance a tech house.
Adam Sellouk patrí k interpretom, ktorí prinášajú moderný, atmosférický a zároveň tanečný zvuk. Jeho tvorba vyšla na rešpektovaných labeloch ako Experts Only, Universal, Sony či Insomniac Records, čo potvrdzuje jeho rastúci vplyv v rámci globálnej elektronickej hudby.
Za sebou má vystúpenia na prestížnych miestach a festivaloch po celom svete. Hral na Tomorrowland Festival v Belgicku, v ikonickom Hï Ibiza, na So Track Boa Festival v Brazílii, v The Armory v Minneapolise, v Laroc Clube či v Brooklyn Storehouse. Jeho hudba si získava publikum naprieč kontinentmi a zároveň rezonuje medzi rešpektovanými menami scény.
Podporu jeho tvorbe vyjadrili aj svetoví interpreti ako Vintage Culture, John Summit, Adam Beyer, Adriatique, Mau P či Tiësto. Adam Sellouk tak do lineup-u UNBROS prináša medzinárodný klubový štandard, silnú energiu a zvuk, ktorý má jasnú identitu.
Jeho účasťou sa lineup UNBROS definitívne uzatvára. Adam Sellouk dopĺňa silnú zostavu mien ako Argy, Miss Monique či Kölsch a prináša ďalší rozmer aktuálneho svetového zvuku elektronickej hudby. Návštevníci sa môžu tešiť na vystúpenie, ktoré spojí hypnotickú atmosféru, tanečný groove a precízne vystavaný elektronický sound.
UNBROS tak potvrdzuje, že chce prinášať viac než len ďalšiu klubovú noc. Lineup spája silné mená, kvalitnú produkciu a aktuálny zvuk svetovej elektronickej scény.
Adam Sellouk uzatvára lineup UNBROS po boku mien ako Argy, Miss Monique či Kölsch. Vidíme sa 18. 9. 2026 v TIPOS aréne – na Štadióne Ondreja Nepelu.
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