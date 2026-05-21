Do kín prichádza horor inšpirovaný internetovým fenoménom Backrooms

Miesta určené pre ľudí, ktoré sú zrazu prázdne. Žiadny ruch, smiech, vrava – iba nekonečné ticho a napätie. Škola uprostred noci, nákupné centrum mimo otváracích hodín, detské ihrisko bez detí. Dôverne známe priestory, ktoré v detailoch pôsobia neprirodzene a skľučujúco, sa stali hlavným motívom filmu BACKROOMS: ZA STENOU od renomovaného štúdia A24. V slovenských kinách bude mať premiéru už 28. mája.
V reálnom svete, počas bežného dňa, vôbec nepôsobia strašidelne a ani úzkostne. No keď z nich zmiznú ľudia, ich vnímanie sa prudko zmení. Letiskové terminály, čakárne, hotelové chodby, prázdne parkoviská či opustené čerpacie stanice uprostred ničoho predstavujú dimenziu reality, kam sa človek môže dostať a nemusí nájsť cestu späť.
Režisérom hororu Backrooms: Za stenou je Kane Parsons, na internete známy ako Kane Pixels, ktorý v roku 2022 ako 16-ročný vytvoril krátke 9-minútové video The Backrooms (Found Footage). Na YouTube ho za prvé dva týždne videlo 20 miliónov fanúšikov a mnohí ho označovali za „najdesivejšie video na internete“. Ešte počas strednej školy Kane vytvoril ďalších 22 epizód a vďaka závratne rýchlo rastúcej popularite sa zrodil nový mýtus. Doteraz tento webový seriál nazbieral 216 miliónov zhliadnutí, čím položil základy pre vznik nového univerza. Po úspechu v online priestore sa jeho tvorca rozhodol posunúť svoj koncept o level vyššie a predstaviť ho divákom v kinách s atraktívnym hereckým obsadením. Žiadna striekajúca krv ani vrah, len pocit pokazenej reality a nekončiaci sa strach z nekonečna.
Majiteľ obchodu s nábytkom Clark (Chiwetel Ejiofor) objaví v predajni portál do mysteriózneho sveta. Nekonečné kancelárske priestory so žltými stenami, kobercom a otravnými bzučiacimi neónkami na strope vyzerajú prázdne – ale zdanie klame. Clarka ovládne strach, ale nemôže si pomôcť a musí sa tam vrátiť, aby zistil, kam chodby vedú a čo sa skrýva za ich stenami. O svojom novom objave sa zdôverí terapeutke Mary (Renate Reinsve). Tá mu spočiatku neverí, no nakoniec do sveta na druhej strane nahliadne aj ona. Otázka znie, či sa jej podarí dostať von a aké nástrahy na ňu v nekonečnom labyrinte čakajú...
Film Backrooms: Za stenou je moderný internetový horor, ktorý má odštartovať novú éru v rozprávaní desivých príbehov. Režisér Kane Parsons vie s touto emóciou strachu narábať skutočne bravúrne. Diváci ocenia aj originálny vizuálny zážitok – práca s priestorom je unikátna. Backrooms predstavujú ideálny príklad internetového fenoménu, ktorý prerástol svoje pôvodné médium, a ktorý si fanúšikovia nemôžu nechať ujsť. Do slovenských kín uvádza horor BACKROOMS: ZA STENOU spoločnosť Forum Film, a to už 28. mája 2026.
