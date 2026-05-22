Pop punková ikona Inekafe vracia legendárny Príbeh na pódium: Kultový album zaznie po 25 rokoch celý naživo

Skupina Inekafe pripravuje pre fanúšikov výnimočný návrat do zlatej éry československého pop punku. Začiatkom budúceho roka odohrá tri špeciálne koncerty pod názvom Príbeh 25 rokov Špeciál Tour 2027, ktorými oslávi 25 rokov od vydania albumu Príbeh. Kultový album zaznie naživo celý. Turné odštartuje 4. februára 2027 v Bratislave v Majestic Music Clube, pokračovať bude 11. februára v Prahe v Lucerna Music Bare a vyvrcholí 18. februára v Brne v klube První Patro.

Už tento rok sa  nesie v znamení albumu Príbeh. Výnimkou nebude ani štartujúca letná festivalová sezóna. Atmosféru pripravovaného projektu naznačia už festivalové koncerty, ktoré vizuálne aj hudobne obohatia prvky a skladby z tohto albumu. Vyvrcholením bude vo februári 2027 turné Príbeh 25 rokov Špeciál Tour 2027. V rámci 100-minútového koncertného programu odohrá kapela kompletne celý album, so zachovaním pôvodného poradia skladieb. Druhú polovicu koncertu budú tvoriť najväčšie hity z celej 31-ročnej histórie skupiny.

"Album Príbeh vyšiel pred štvrťstoročím. Spomínam si, že pri krste predchádzajúceho albumu Je tu niekto? som verejne pred novinármi takmer nevedomky dal Julovi Kinčekovi – vtedajšiemu šéfovi vydavateľstva Forza – prísľub, že do roka a do dňa vyjde ďalší album. Hneď o týždeň mi Julo volal, či už na tom albume robím. Ja panika, prísľub som si síce nepamätal, ale povedal som, že OK. Tak sme začali makať. Pesničky vznikali na turné, po hoteloch a kade-tade. Nakoniec sme album stihli a bol mega úspešný," spomína líder kapely Vratko Rohoň na vznik albumu.

Album Príbeh, ktorý vyšiel v septembri 2001, sa stal spolu s albumom Je tu niekto? jedným z najpredávanejších titulov v histórii kapely. Práve toto obdobie definitívne potvrdilo pozíciu Inekafe na vrchole československej pop punkovej scény. "V Česku bol dokonca úspešnejší ako na Slovensku. Na Slovensku bol najúspešnejší album Je tu niekto?," dopĺňa Vratko Rohoň.

Fanúšikovia sa môžu tešiť na legendárne skladby, ako Ružová záhrada, Prečo je to tak?, Záverečná či Telefónne číslo, ktoré dodnes patria medzi najväčšie koncertné megahity kapely. "Sme na ten album pyšní. Je tam pár chutných kúskov – evergreenov ako Ružová záhrada, Prečo je to tak? alebo Záverečná, ktoré sú už povinnou jazdou na každom koncerte. Je tam aj kopec ďalších skladieb, ktoré majú ľudia radi, napríklad Telefónne číslo."

Koncerty však nebudú iba nostalgickou spomienkou. Kapela v zložení Vratko Rohoň – spev, gitara, Tadeáš Laššák – gitara, vokály, Vlado Bis – basgitara, vokály a Jozef "Dodo" Praženec – bicie, vokály pripravuje aj viacero špeciálnych momentov a zaradí do playlistu aj svoje aktuálne single.

"Na koncerte odohráme celý album, čo je asi 50 minút, a potom hodinu skladieb z iných albumov. Ľudia dostanú zvýšenú dávku prakticky všetkých hitov Inekafe, ktoré na bežných festivaloch alebo koncertoch nie sú v playliste. Z jednoduchého dôvodu – lebo sa tam nezmestia," hovorí s úsmevom Rohoň.

Fanúšikovia sa môžu tešiť aj na skladby Otázka za milión, Kolagénová nitka či emotívnu novinku Keď odchádza niekto. "Budeme hrať aj najnovšie single. Otázka za milión má napríklad skoro štyri milióny zhliadnutí, čo je úspech ako kedysi Ráno. A skladbu Keď odchádza niekto si možno s nami zahrá naživo aj moja dcéra Linda na klavíri, tak ako naposledy."

Špeciálnou kapitolou turné bude aj nová kolekcia merchandise, ktorá nadväzuje na ikonickú vizuálnu identitu albumu Príbeh. "Merch sme dali pripraviť so starým logom, aké bolo na Príbehu. Už teraz sú napríklad tričká s dátumami turné na budúci rok, takže fanúšikovia môžu prísť rovno pripravení na koncerty. Máme aj grafiku Príbeh 25, ktorá vychádza z perfektného bookletu, ktorý nám vtedy nakreslil Danglár, ale s akcentom na dnešnú dobu. Je na nej horiaca Bratislava, ktorú napadli UFO s laserovými delami," prezrádza frontman kapely Vratko Rohoň.

Počas svojej 31-ročnej histórie vydali Inekafe doteraz 15 hudobných nosičov vrátane štúdiových albumov, výberoviek, cover albumu či DVD titulov. Kapela odohrala približne dvetisíc koncertov a do rádiového éteru vypustila vyše 40 singlov, ktoré si už desaťročia spievajú celé generácie fanúšikov. Do februára 2027 čaká kapelu ešte mimoriadne nabitý koncertný program. Len do konca roka 2026 odohrá približne 60 koncertov, pričom dlhodobo patrí medzi najvyťaženejšie a najžiadanejšie koncertné kapely na Slovensku a v Českej republike. Aktuálne sú Inekafe v prvej top päťke na Spotify medzi slovenskými kapelami a ocitli sa tak v spoločnosti skupín Team alebo Elán.

Nenechajte si ujsť tri výnimočné koncerty k 25. výročiu albumu Príbeh, ktoré prinesú neopakovateľnú atmosféru, silnú dávku nostalgie aj koncertný prierez celou históriou jednej z najvýraznejších československých kapiel posledných desaťročí. Ceny vstupeniek na Príbeh 25 rokov Špeciál Tour 2027 budú dynamické. Čím viac sa budú koncerty blížiť, tým bude cena vstupeniek vyššia. Fanúšikovia tak získajú možnosť zabezpečiť si svoje miesto za najvýhodnejšiu cenu už v predstihu, pričom ceny sa budú zvyšovať každý mesiac.

Inekafe – Príbeh 25 rokov Špeciál Tour 2027

04. február 2027 Bratislava, Majestic Music Club – vstupenky na Predpredaj.sk
11. február 2027 Praha, Lucerna Music Bar
18. február 2027 Brno, První Patro

