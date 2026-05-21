Z čoho mal Rytmus na tlačovke divné pocity? Už o pár dní unikátna šou MURDARDO MULANO TOUR vráti čas do doby, ktorú sme milovali

Raper Rytmus nedávno vydal krátkoformátový thriller Bandita, ktorý na youtube videlo v každom diely už takmer 100-tisíc divákov. Okrem toho úspešný umelec vydáva hudobné EP Čerto a aktuálne má plné ruky práce aj pri prípravách na ikonickú koncertnú tour Murdardo Mulano Tour, ktorá odštartuje už 29. mája v Banskej Bystrici. Okrem Amfiteátru v Bystrici sa nezabudnuteľná šou, ktorá prepisovala históriu slovenskej hudby presunie o deň neskôr do Košíc a 6. júna odštartuje pod bratislavským hradom.
Spojenie Mariána Čekovského a Kontrafaktu vyústilo pred 20-timi rokmi do unikátneho živého spracovania najznámejších skladieb dnes už ikonickej hudobnej skupiny. Prípravy, ktoré trvali viac ako pol roka sú na konci. Marián Čekovský a hudobníci, Rytmus, Ego, Anys sú pripravení na obnovenie tour, ktorá ožíva na podnet fanúšikov.
„Myslím si, že Kontrafaktu vždy svedčali koncerty so živou kapelou. Či to boli koncerty s Mariánom Čekovským, alebo napríklad s Martinom Valihorom tak to celej šou dodáva iný rozmer. To je podľa mňa jeden z dôvodov, prečo sa fanúšikovia dopytovali po tejto tour,“ konštatoval DJ Onderj „Anys“ Beňačka.
Na tlačovej konferencii pred Tour v Bratislave odpovedal na otázku, ako vznikla pred rokmi šou, ktorá pomohla posunúť hranice rapu až do mainstreamového prostredia. „ Za to, že sa vtedy sa stretli dva odlišné svety, teda svet Kontrafaktu, mladých chalanov, ktorí povedali čo si myslia na plné ústa a výnimočného hudobníka, ktorý bol známy v inej sfére, by som chcel poďakovať Jopovi (Jozefovi Poláčkovi).“
„Ten v tej dobe uvádzal DEKA Hity a spoločne s Music BOXom to boli jediné kanály, cez ktoré sa u nás šírila hudba. Aj vďaka nemu vznikol tento netradičný koncept, ktorý patril medzi prelomové nielen v rape,“ konštatoval Patrik „Rytmus“ Vrbovský.
Rytmusovi moderátor Robert Kmeťo následne položil otázku, ako vnímal obrazy, z prvého Murdardo Mulano Tour, ktoré sa prehrali na tlačovej konferencii. „Úprimne, dnes sa cítim trápne a mám z toho čudné pocity. Po rokoch posunu sa totiž na to pozerám inak ako vtedy. Boli sme samozrejme frajeri, ktorí si šli za svojim snom, teraz to teda vidím inak, to ale neznamená, že to bolo zle,“ konštatoval úprimne „kráľ slovenského rapu“.
Čo môžete očakávať od Murdardo Mulano Tour 2 je vyspelosť umelcov, ktorá sa premietne do prepracovanej šou. Unikátne prevedenie najväčších hitov skupiny a popritom aj návrat v čase! Fanúšikovia skupiny Kontrafakt si budú môcť zaspomínať na to, aké prežívali emócie v časoch, kedy Kontrafakt stúpal na najvyššie pozície hudobných rebríčkov.
Lístky na koncerty v Košiciach (29.máj, Amfiteáter), Banskej Bystrici (30. máj, Amfiteáter) a v Bratislave (6. jún, Bratislavský hrad) môžete získať na predpredaj.sk.
- reklamná správa -