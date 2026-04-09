Privítajme jar na obľúbenom veľtrhu Záhradkár v Trenčíne!

30. ročník najväčšieho slovenského záhradkárskeho veľtrhu sa bude konať v dňoch 15. - 19. apríla 2026 na letisku v Trenčíne.
Veľtrh je zložený z 5 sekcií:
- Záhradkár
- Salón záhradnej techniky
- Včelárska výstava
- Ľudové umelecké remeslá
- Detská zóna Farmárik
Odborným garantom veľtrhu je Slovenský zväz záhradkárov a Slovenský zväz včelárov. Záštitu nad podujatím prevzal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja. Generálnym partnerom veľtrhu je firma Šupa Technika.
Organizátori pripravili pre návštevníkov atraktívny a bohatý sprievodný program veľtrhu
Počas slávnostného otvorenia /15.4. 2026 o 13.h./ bude vyhlásený laureát Ceny prof. Ivana Hričovského. Zámerom organizátorov je podporovať odkaz prof. I. Hričovského, neúnavného propagátora vzťahu človeka k prírode a oceňovať osobnosti, ktorých dlhoročná činnosť v oblasti záhradníctva a ovocinárstva je prínosom v oblasti zvyšovania vzdelanostnej úrovne obyvateľstva na Slovensku. Členmi odbornej komisie, ktorá nominuje laureátov tejto významnej pocty sú renomované osobnosti záhradníctva a ovocinárstva na Slovensku pod vedením predsedu Ing. Mariána Vargu, prezidenta OÚ SR. Cenu laureátovi odovzdá Mgr. Marius Hričovský.
V sekcii Slovenské ľudové umelecké remeslá sa predstaví 60+ subjektov.
Jubilejný 30. ročník prinesie najrozsiahlejší Salón záhradnej techniky a náradia histórie veľtrhu. Predstaví sa 40+ renomovaných značiek: ŠUPA TECHNIKA, AL-KO, HECHT, BOSCH, STIHL, STIGA, KUBOTA, MAKITA, FISKARS, EGO POWER, SECO, SPIDER... a mnoho ďalších.
V areáli bude vytvorená aréna Eduarda Jakubeka, v ktorej sa denne budú uskutočňovať praktické ukážky ošetrovania ovocných drevín v gescii predsedu Slovenského zväzu záhradkárov.
Na pódiu krytej haly sa budú konať prednášky pre záhradkárov, včelárov i pestovateľov bonsajov. SZZ zabezpečuje permanentne počas veľtrhu poradenstvo pre svojich členov v expozícii zväzu. Harmonogram sprievodného programu bude na FB a IG Záhradkársky veľtrh Trenčín a www.mpevent.sk.
Atraktívnou novinkou veľtrhu bude detská zóna Farmárik tvorená kontaktnou ZOO, jazdami na starých traktoroch, na kosačkách, na koňoch, bludiskom zo slamy, skokmi do sena a ďalšími atrakciami pre deti zdarma!Deti do 12 rokov majú rovnako vstup na veľtrh zdarma.
Návštevníci tradičného trenčianskeho vítania jari sa môžu tešiť na veľmi širokú ponuku produktov a služieb v podaní rekordného počtu 368 vystavovateľov a predajcov.
