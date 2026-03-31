Gitarový virtuóz Dávid Bílek rieši dve veľké udalosti naraz: Najväčšie turné kariéry aj svadbu!

Hudba, láska, veľké projekty a množstvo emócií – pre slovenského gitarového virtuóza Dávida Bíleka je rok 2026 výnimočný. Popri prípravách na svoju doteraz najväčšiu koncertnú šou totiž plánuje aj jeden z najdôležitejších dní svojho života – svadbu so snúbenicou Noemi. Skĺbiť veľké turné a svadobné prípravy nie je práve jednoduché, no zdá sa, že tento umelecký pár to zvláda s humorom.
Dávid Bílek finišuje prípravy na najväčšie turné Gitarová Show 2026, ktoré sa tento rok mení na veľkolepú koncertnú produkciu so živou kapelou a výraznou svetelnou šou. A zároveň chystá svadbu, ktorá bude vyzerať ako hudobno-tanečná párty.
„Musím sa priznať, že skĺbiť turné a svadobné prípravy nie je ideál. Našťastie je tu Noemi, ktorá si zobrala svadbu na starosť. Asi by to tak bolo aj keby nemám turné,“ hovorí otvorene Dávid Bílek. „Ja sa tak môžem viac venovať hudbe. Samozrejme sa snažím pomáhať – rozprávame sa o výzdobe, o tom koľko ľudí pozveme či aké budú pozvánky. Ale posledné slovo má aj tak moja snúbenica,“ dodáva s úsmevom.
Samotnú svadbu zatiaľ gitarista nevníma stresujúco. „V mojom ponímaní je ešte ďaleko, takže sa nijako špeciálne nepripravujem. Jediné čo už máme kúpené sú obrúčky. To nás veľmi bavilo vyberať,“prezrádza sympatický Dávid.
Svadba bude v auguste v Bojniciach, odkiaľ pochádza Noemi. Podľa gitaristu však nepôjde o klasickú svadbu.
„Myslím, že to bude skôr hudobno-tanečná párty. Budeme mať živú kapelu a keďže s Noemi chodíme tancovať salsu, latino hudba bude hrať až do rána. V podstate to bude taký náš súkromný hudobno-tanečný festival. Z príprav som si doteraz najviac užil ochutnávanie svadobných koláčov – to bola asi najlepšia povinnosť,“ smeje sa Dávid.
Špeciálnu pozornosť venuje Dávid aj svojmu svadobnému outfitu. Oblek mu navrhuje Jozef Grondžák z Lombardi Fashion House, s ktorým sa poznajú dlhé roky.
„Jozef bol moja prvá a zároveň jediná voľba. Úplne mu dôverujem. Ukázali sme mu pár inšpirácií a okamžite sa toho chytil. Keď sme videli návrh, musím povedať, že taký oblek ešte nikto na Slovensku nemal. Bude to umelecké a podčiarkne to moju gitarovú osobnosť,“ prezrádza sympatický ženích.
Príbeh Dávida a Noemi sa začal na sociálnych sieťach.
„Spoznali sme sa cez Instagram a úprimne, nikdy by mi nenapadlo, že si takto nájdem ženu svojho života. A ešte k tomu s rovnakými kučeravými vlasmi ako mám ja,“ hovorí gitarista so smiechom.
Noemi je profesionálna tanečnica a pedagogička. Tanečnú pedagogiku vyštudovala na VŠMU v Bratislave a dnes učí balet aj moderný tanec. Ich umelecké svety sa preto prirodzene prepojili.
„Po dvoch týždňoch od prvej pusy som ju už využil na natáčanie môjho klipu. Natáčanie v Prahe nás veľmi zblížilo a odvtedy som vedel, že s ňou chcem byť,“ priznáva Dávid.
Noemi je pre gitaristu nielen partnerkou, ale aj dôležitou oporou pri práci.
„Riešim s ňou všetko – od maličkostí ako čo si obliecť na turné, až po marketing kampane a predaj vstupeniek. Vie byť veľmi kritická, čo ma niekedy nahnevá. Ale keď sa nad tým zamyslím, často zistím, že mala pravdu.“ Práve jej venoval aj viacero skladieb. Medzi nimi aj známu pieseň Nanané, ktorú naspieval spolu s raperom Kalim. Na turné ju zahrá v ešte energickejšej latino verzii. Kapela, s ktorou sa predstaví na turné, patrí medzi hudobnú špičku.
„Je zaujímavé, že okrem toho, že som dvojnásobný laureát v hre na klasickej gitare, aj môj druhý gitarista je dvojnásobný laureát a bubeník je tiež laureát vo svojom odbore. Navyše sú všetci jazzmani. Lepšiu kapelu som si ani nemohol priať,“ uzatvára Dávid.
Diváci sa na turné môžu tešiť na ikonické filmové melódie z filmov Gladiator, Piráti z Karibiku či seriálu Game of Thrones, temperamentné Libertango, latino rytmy Gipsy Kings aj autorské skladby Dávida Bíleka. Zaujímavým momentom budú aj slovenské ľudové piesne v netradičnom spracovaní. Novinkou bude aj elektrická gitara, ktorú Dávid tento rok zaradí do koncertu úplne prvýkrát. Súčasťou koncertov bude aj precízne naprogramovaná svetelná šou synchronizovaná s hudbou. Veľkolepé finále v Bratislave navyše prinesie aj tanečnú zložku. Dávid Bílek prichádza s projektom, ktorý posúva jeho tvorbu na novú úroveň a potvrdzuje jeho miesto medzi najvýraznejšími gitaristami na Slovensku.
Dávid Bílek Gitarová Show 2026
8.4. 2026 Banská Bystrica
14.4. 2026 Žilina
16.4. 2026 Prievidza
21.4. 2026 Trenčín
28.4. 2026 Prešov
29.4. 2026 Košice
30.4. 2026 Nitra
5.5. 2026 Bratislava
