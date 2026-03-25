Allegro otvára slovenským firmám cestu k miliónom zákazníkov v stredoeurópskom regióne: Spúšťa program 0% provízie na exportné ponuky

Európske online trhovisko Allegro štartuje nový program pre e-commerce podnikateľov s cieľom podporiť cezhraničný predaj v strednej Európe. Od marca 2026 môžu predajcovia zo Slovenska predávať nové produkty na zahraničných trhoch bez predajnej provízie. Výrazne sa tak znižujú bariéry ich vstupu na nové trhy.
Program umožňuje firmám ponúkať produkty na trhoch v Poľsku, Česku a Maďarsku bez poplatkov za predaj, pokiaľ ide o nové ponuky, ktoré sa na danom trhu nepredávali posledných 90 dní a predajcovia nemali aktívny uvítací Welcome program. V úvodnom období do konca apríla môžu predajcovia získať aj dodatočný finančný bonus. Nový program 0% provízia pre nové exportné ponuky je možné využiť do konca roka 2026.
Program zahŕňa aj časovo obmedzený bonus pre prvých predajcov, ktorí sa zapoja. Ak spustia nové exportné ponuky medzi 2. marcom a 30. aprílom 2026, získajú nielen plnú refundáciu provízie, ale aj dodatočný bonus vo výške 50 % hodnoty provízie.
Allegro programom reaguje na potrebu slovenských e-commerce firiem expandovať za hranice domáceho trhu, ktorý je podľa odborníkov limitovaný veľkosťou a vysokou konkurenciou. Jedna z najväčších online platforiem v regióne im zároveň poskytuje prístup k viac ako 20 miliónom zákazníkov v regióne strednej Európy.
„Reagujeme na potrebu predovšetkým malých a stredných e-commerce firiem otestovať zahraničný dopyt po svojich produktoch bez nutnosti veľkých počiatočných investícií a urýchliť svoj rast v rámci stredoeurópskeho regiónu,“ hovorí Anton Nesterov, Senior Manager, Partner Success Management z Allegra .
Podľa dát spoločnosti dokážu slovenskí predajcovia vďaka cezhraničnému predaju výrazne zvýšiť tržby – za každé jedno euro predané na Slovensku môžu získať dohromady približne 6 až 7 eur zo zahraničných trhov, kde Allegro pôsobí. Allegro sa tak stáva kľúčovým partnerom pre slovenské e-commerce firmy, ktoré chcú rásť nad rámec domáceho trhu.
Allegro zároveň ponúka nástroje na jednoduchšiu expanziu vrátane automatických prekladov, logistických riešení či marketingovej podpory. Skupina Allegro dlhodobo posilňuje svoju pozíciu lídra medzi európskymi e-commerce platformami v regióne. Medzinárodné trhy Allegra zaznamenali v roku 2025 výrazný rast a platforma sa čoraz viac stáva miestom každodenných nákupov Slovákov.
- reklamná správa -