Toto človek nenaplánuje! Dvojnásobná radosť v rodine Bartalos: Dcérky prišli na svet v rovnaký deň

LEVICE – Toto by nevymyslel ani najlepší scenárista! Bývalá herečka Mária Bartalos prežíva jedno z najkrajších období v živote, no radosť je v ich rodine tentoraz rovno dvojnásobná.
Mary Bartalos totiž porodila v ten istý deň ako jej švagriná. Máriin manžel Adrián má dvojča Dávida, ktorý sa v rovnaký deň stal tiež otcom. „Toto človek nenaplánuje,“ napísala dojatá herečka a pridala aj záber švagra s novorodencom. Bartalos priviedla na svet svoje štvrté dieťa v Levickej nemocnici a po troch synoch sa konečne dočkala vytúženej dcérky. Zaujímavosťou je, že rovnaký scenár sa zopakoval aj u švagrovcov – tí mali doma dvoch chlapcov a teraz im tiež pribudlo dievčatko.
Máriina malá princezná dostala meno Rut. Hoci má biblický pôvod, jeho príbeh je oveľa osobnejší, než by sa mohlo zdať. Bartalos ho totiž mala vybraté dávno predtým, než sa dala na cestu viery v Boha. A práve v pôrodnici sa ukázalo, prečo. Laktačná konzultantka, ktorá sa prišla zaujímať o dojčenie a pomáhať maminkám, opísala silný moment: „Dnes ako aj iné dni som navštevovala maminky v pôrodnici a každej som sa pýtala, ako je na tom s dojčením, či potrebuje pomôcť, poradiť. Na tejto izbe som postupovala rovnako, akurát som bola stopnutá maminkou so slovami: ‚Rut, ty si ma nepamätáš? Ešte počas našich školských čias sme sa zoznámili a odkedy som od teba počula, ako sa voláš, vedela som, že moja dcéra sa raz bude volať rovnako ako ty ‘.“ Na izbe sa totiž stretla s Mary, ktorá ju privítala týmito vľúdnymi slovami.
Zdá sa, že meno malej Rut bolo predurčené už dávno a celý príbeh dnes pôsobí až neuveriteľne symbolicky. Keď sa k tomu pridá aj fakt, že v rovnaký deň prišli na svet dve dievčatká v jednej rodine, je jasné, že na takýto moment budú spomínať ešte veľmi dlho.
