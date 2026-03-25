Rozkol vo vláde kvôli trestom: Migaľovi sa nepáči novela o obecných službách, vidí v nej vážne riziká

BRATISLAVA - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) nesúhlasí s vládou schválenou novelou priestupkového zákona, ktorá by mohla zaviesť novú sankciu menších obecných služieb. Podľa svojich slov na rokovaní vládneho kabinetu v stredu hlasoval proti tejto úprave, no bol prehlasovaný ostatnými členmi vlády. Migaľ to vyhlásil po stredajšom výjazdovom rokovaní vlády vo Veľkom Záluží.
Návrh novely zákona je podľa neho príliš široký a vytvára priestor pre svojvôľu. „Pôvodne bol odôvodňovaný najmä vo vzťahu k recidivistom, drobnej majetkovej priestupkovej činnosti a osobám, ktoré pokutu reálne nevedia zaplatiť,“ uviedol Migaľ. V aktuálnom znení je podľa neho sankcia koncipovaná veľmi široko a je ju možné uložiť aj osobe, ktorá je ochotná a schopná pokutu zaplatiť.
Migaľ vyhlásil, že právna úprava by takýto nový typ sankcie mohla zaviesť, avšak menšie obecné služby by mali byť alternatívnym trestom voči pokute uloženým so súhlasom priestupcu. Obáva sa, že by takáto novela zákona mohla skončiť na Ústavnom súde. Nepáči sa mu ani to, že štát neposkytne samosprávam finančné prostriedky na zabezpečenie výkonu sankcie.
Vláda v stredu schválila novelu zákona o priestupkoch. Okrem zvýšenia sadzieb pokút by sa mohla zaviesť aj nová sankcia menších obecných služieb. Podľa materiálu by sa mala využívať najmä pri recidivistoch či pri ľuďoch neschopných pokutu zaplatiť.