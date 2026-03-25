Susedské prípady na Floride: Hviezda Backstreet Boys čelí vyhrážkam... Chcú im podpáliť dom!

FLORIDA – Dráma ako z filmu! Spevák Brian Littrell (51) zo slávnej skupiny Backstreet Boys prežíva so svojou rodinou poriadne napäté chvíle. Tvrdí, že im chodia desivé vyhrážky – od podpálenia domu až po útoky so zbraňami!
Celý konflikt sa točí okolo ich luxusnej plážovej nehnuteľnosti, ktorú si rodina kúpila v roku 2023 za takmer 3,8 milióna dolárov. Littrell tvrdí, že ide o súkromný pozemok, no spor so susedkou sa postupne vyhrotil do extrému. „Máme dôkazy zo sociálnych sietí aj priame hrozby. Hovorili o tom, že nám podpália dom,“ priznal spevák v rozhovore pre Fox News. A tým to nekončí. Podľa jeho slov sa objavili aj vyhrážky zbraňami: „Povedali, že si prinesú zbrane. Dokonca tvrdili, že je to na Floride legálne.“
Situácia je podľa Littrella čoraz vážnejšia. Tvrdí, že padli aj slová o použití slzotvorného spreja či fyzickom napadnutí. „Chcú mi vyraziť zuby. Je to úplne šialené,“ dodal. Strach priznáva aj jeho manželka Leighanne (56). „Je desivé žiť v malej komunite, kde je toľko nahnevaných ľudí. Vykresľujú nás ako monštrá, ktorými nie sme,“ povedala. Atmosféra je podľa nej taká napätá, že rodina sa už bojí chodiť aj do reštaurácií: „Milujeme toto miesto, ale teraz ani nevieme, kam ísť, lebo nevieme, kto nás nenávidí.“
Za všetkým má byť dlhodobý spor so susedkou Carolyn Barrington Hill. Littrellovci ju obvinili z opakovaného neoprávneného vstupu na ich pozemok, ignorovania tabúľ „zákaz vstupu“, ale aj z agresívneho správania. Podľa žaloby mala kričať na ich zamestnancov, rozkladať si plážový nábytok priamo na ich pozemku a dokonca ich natáčať bez súhlasu. Rodina žiada odškodné takmer 50-tisíc dolárov. Prípad však zatiaľ nemá jasný koniec – súd už jednu z ich žalôb zamietol a spevák ju musel podať znovu.
Právnik Littrellovcov tvrdí, že situácia je jednoznačná: „Pláž za ich domom patrí im – je to ich súkromný pozemok.“ Naopak, podľa neho má susedka „pomýlenú agendu“ a snaží sa presadiť, aby boli všetky pláže verejné. Druhá strana to však vidí úplne inak. Právnička Hillovej tvrdí, že každý má právo na prístup k plážam bez ohľadu na majetok či postavenie. „Ústava Floridy garantuje ľuďom možnosť využívať pobrežie bez strachu zo súdnych sporov,“ odkázala. Spor tak naberá čoraz ostrejšie kontúry – a zatiaľ čo právnici bojujú na súde, rodina známeho speváka tvrdí, že bojuje aj o vlastnú bezpečnosť.