Eurojackpot hlási ďalšieho úspešného Slováka: Šťastlivec bol len krôčik od jackpotu, aj tak si odnáša rozprávkovú sumu

BRATISLAVA - Slovensko má ďalší výrazný zásah v populárnej európskej lotérii. Hoci hlavný jackpot odolal, nášmu stávkarovi pristane na konte suma, ktorá by väčšine ľudí stačila na okamžité splatenie hypotéky aj luxusnú dovolenku.
Nadnárodná lotéria Eurojackpot, do ktorej sa zapájajú milióny ľudí v 19 krajinách, opäť potvrdila, že Slovensko patrí k jej aktívnym účastníkom. Utorkový večer priniesol jednému hráčovi zo Slovenska výhru v druhom poradí v presnej výške 388 563,90 eur. Ide o šiesty veľký úspech slovenských farieb v tomto kalendárnom roku. Len tesne tak nebol prekonaný tohtoročný rekord zo 16. januára, kedy si iný Slovák pripísal na konto 391 488,30 eur.
Výherná kombinácia pre utorok 24. marca mala podobu čísiel 9, 15, 23, 43 a 48, pričom powerballové čísla boli 3 a 5. Úspešnému Slovákovi sa podarilo trafiť všetkých päť hlavných čísiel a jedno z dvoch doplnkových. Rovnakú dávku šťastia mali aj ďalší traja hráči z Maďarska, Švédska a Španielska, ktorí si s ním rozdelili bank v druhom poradí.
Hlavný jackpot vo výške 49 miliónov eur však tentokrát nikto netrafil, čo znamená len jedno – v piatkovom žrebovaní sa bude hrať o závratných 59 miliónov eur.
Z historického hľadiska dominujú najmä nemeckí hráči, ktorí vyhrali jackpot už desiatkykrát. Slovensko má za viac ako desaťročnú históriu tejto lotérie zatiaľ jediného víťaza v prvom poradí, no výhry v druhom poradí pribúdajú pravidelnejšie.