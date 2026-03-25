Komu a prečo dal 45-tisíc keš? Ferenčák REAGUJE na uniknuté VIDEO z jeho garáže: Vyhrážky a vydieranie

BRATISLAVA - Išlo o pôžičku. Takto vysvetľuje nezaradený poslanec a primátor Kežmarka Ján Ferenčák 45-tisíc eur, ktoré dal v hotovosti neznámemu mužovi v garáži svojho domu. Zachytáva to video, ktoré dnes uniklo na verejnosť.
Video zverejnil týždenník Plus 7 dní na svojom webe. Stretnutie Ferenčáka s neznámym mužom sa malo uskutočniť ešte v roku 2023. Na zázname je uvedený dátum 8. septembra 2023 po 16. hodine.„Takže 45 máš vyplatených, 75 ti ide na účet,“ ubezpečuje Ferenčák neznámu osobu. Tá počíta bankovky, trvá to istý čas, počuť šušťanie bankoviek. Neznámy muž Ferenčáka ubezpečí, že mu verí a zaujíma sa, kedy dostane zvyšných 75-tisíc na účet. Ferenčák ho uistí, že mu ich pošle ešte v ten deň. „Dobre, a tieto mám bez zmluvy?“ pýta sa neznámy. „To je pre teba,“ odpovedá mu Ferenčák. Na videu vidieť iba Ferenčáka, druhého muža nie, počujeme iba jeho hlas, je pravdepodobné, že video zhotovil práve on.
Ján Ferenčák reagoval na kontroverzné video v debate na TA3. Tvrdí, že v prípade 45-tisíc eur išlo o pôžičku, ktorú mu daná osoba doteraz nevrátila. Ďalších 75-tisíc, ktoré prisľúbil neznámemu poslať na účet, vysvetľuje kúpou projektu, ktorý daný muž predával. Peniaze mu mal vyplatiť 9. septembra 2023.
Uviedol tiež, že muž ho následne ešte s ďalšou osobou vydieral s tým, že použije tajnú nahrávku proti nemu. „Chceli, aby som im schválil, herňu tam (v Kežmarku, pozn. red.)) chceli postaviť, benzínovú pumpu," tvrdí Ferenčák. Muža nazval udavačom a oznamovateľom, ktorý spolupracuje s inšpekciou. Ako oznamovateľ má figurovať aj pri kauze zaistenia pozemkov. Jeho totožnosť však neuviedol.
Zároveň tiež tvrdí, že dostáva upozornenia, aby si dával pozor na nehody. Od koho majú tieto vyhrážky byť, však nepovedal.
Vyhadzov z Hlasu a zaistené pozemky
Ján Ferenčák tento týždeň potvrdil, že sa bude opätovne uchádzať o post primátora Kežmarku. Minulý týždeň predsedníctvo strany Hlas-SD potvrdilo jeho vylúčenie Jána Ferenčáka zo strany. Ferenčák bol už predtým rebelom, nepodporil ani všetky zákony koalície a kritizoval vedenie Hlasu-SD. V parlamente pôsobí ako nezaradený poslanec.
Pred niekoľkými dňami sa tiež objavili informácie o tom, že firme Jána Ferenčáka mali zaistiť pozemky v Kežmarku. Prokuratúra vydala príkaz na zaistenie troch pozemkov v kežmarskej lokalite Suchá Hora, ktoré pred približne tromi rokmi vložil Ján Ferenčák do podnikania rodinnej firmy Jazuna ako nepeňažný vklad. V príkaze Krajskej prokuratúry v Prešove na zaistenie pozemkov sa spomína podozrivá osoba, ktorá v ňom síce nebola priamo menovaná, ale spájajú ju s výkonom funkcie primátora Kežmarku. Ferenčák je pritom primátorom Kežmarku od roku 2014.