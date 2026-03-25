Náhly koniec moderátorky hlavného spravodajstva na obrazovke: Akútny nález!

PRAHA - Diváci ju z ničoho nič prestali vídať na televíznych obrazovkách a netušili prečo. Obľúbená tvár hlavných správ totiž musela rýchlo podstúpiť operáciu, keď si na krku nahmatala podozrivú hrčku.
Moderátorka TV Nova, Kristína Kloubková (49), ihneď zamierila k lekárovi, kde vyšetrenie odhalilo problém na štítnej žľaze, ktorý musel okamžite preč. „Podstúpila som operáciu, ale potom sa pridali ďalšie problémy. Včasná liečba a skvelá lekárska starostlivosť ma uzdravili. Dnes som úplne v poriadku a po dvoch mesiacoch som sa vrátila na obrazovky,“ zverila sa Kristína pre Aha!.
Počas jej neprítomnosti ju kolegovia dokonale zastúpili. „V televízii mi vyšli v ústrety a správy vysielal buď sám Martin (Martin Pouva, pozn. red.), alebo pomáhali kolegyne. Všetkým veľmi ďakujem,“ dodala moderátorka, ktorá zdôraznila zásluhu partnera a rodiny na rýchlom zotavení. Kristína upozorňuje na prevenciu: „Našťastie som na seba veľmi opatrná a nepodceňujem žiadnu prevenciu, som poctivá pacientka a všetkým to odporúčam. Nepodceňujte preventívne prehliadky.“
Na krku jej síce zostala viditeľná jazva, no maskérky si s ňou hravo poradia. „Zdravie je najdôležitejšie a nejaké jazvy, to sú len spomienky na to, že to dobre dopadlo,“ dodáva blondínka. Kristínu čakajú do budúcna pravidelné prehliadky a krvné testy, ale momentálne je úplne vyliečená.
