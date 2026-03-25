MIMORIADNY ONLINE Tvrdý úder Ukrajiny: Strategický ruský prístav v plameňoch, hlásia výpadky elektriny

KYJEV/MOSKVA - Ukrajinské útoky spôsobili požiar vo významnom prístave na severozápade Ruska a poškodili energetickú infraštruktúru v pohraničnej Belgorodskej oblasti, oznámili v stredu nadránom tamojšie úrady. Informuje o tom agentúra AFP.
6:25 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok obvinil Rusko z „absolútnej podlosti“ po tom, čo Moskva spustila počas dňa bezprecedentné útoky po celej Ukrajine. Informuje o tom agentúra AFP. „Iránske (drony typu) Šáhid, ktoré modernizovalo Rusko, útočili na chrám v Ľvove. Toto je absolútna podlosť a môže sa to páčiť len niekomu ako je (ruský prezident Vladimir) Putin,“ povedal Zelenskyj v prejave zverejnenom na sociálnej sieti X. „(V meste) Ivano-Frankivsk bola (zároveň) poškodená pôrodnica. Rozsah tohto útoku jasne naznačuje, že Rusko nemá v úmysle vojnu naozaj ukončiť,“ skonštatoval ďalej a prisľúbil, že Ukrajina „určite odpovie na akékoľvek útoky“.
„Požiar v prístave Usť-Luga sa darí dostať pod kontrolu,“ uviedol gubernátor Leningradskej oblasti Alexandr Drozdenko s tým, že incident si nevyžiadal obete. Nešpecifikoval však, ktorá časť prístavu bola zasiahnutá. Prístav je významným centrom ruského exportu vrátane hnojív, ropy a uhlia. Ukrajina pritom v pondelok zasiahla aj prístav Primorsk, ktorý sa rovnako nachádza na severozápade Ruska neďaleko hraníc s Fínskom, pričom plamene tam zachvátili ropný sklad. Na juhu v pohraničnej Belgorodskej oblasti gubernátor Viačeslav Gladkov informoval, že po ukrajinskom raketovom útoku zaznamenali výpadky elektriny a dodávok vody. „Vážne škody boli spôsobené na zariadeniach energetickej infraštruktúry,“ napísal na sociálnej sieti X.
Ukrajinské úrady medzitým uviedli, že Rusko v utorok za 24 hodín vyslalo proti Ukrajine takmer 1000 dronov a podniklo jeden z najväčších denných útokov od začiatku vojny vo februári 2022. Tieto údery si vyžiadali najmenej tri obete a drony zasiahli aj Chrám svätého Ondreja v Ľvove, ktorý je súčasťou lokality zapísanej na Zozname svetového dedičstva UNESCO. Tretie kolo rokovaní medzi Moskvou a Kyjevom sprostredkovaných Spojenými štátmi, ktorých cieľom je ukončiť viac ako štvorročnú vojnu, skomplikoval konflikt na Blízkom východe. Ukrajina vyslala minulý víkend delegáciu do Washingtonu s cieľom oživiť rokovania, toto úsilie však zatiaľ neprinieslo výsledky.