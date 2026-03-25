Do mozgu dorazí za 5 minút! Neurochirurg odhalil PRAVDU o alkohole, ktorú sa vám pečeň snaží naznačiť

USA - Aj malé množstvo alkoholu môže mať výraznejší vplyv na organizmus, než si väčšina ľudí uvedomuje. Podľa odborníka telo nestíha alkohol spracovať tak rýchlo, ako ho prijímame, čo môže viesť k nebezpečnému hromadeniu v krvi.
Konzumácia alkoholu patrí k bežnej súčasti spoločenského života, no odborníci opakovane upozorňujú na jej riziká. Najnovšie sa k téme vyjadril americký neurochirurg Brian Hoeflinger, ktorý poukázal na detail, o ktorom mnohí konzumenti vôbec netušia.
Podľa lekára je problémom najmä rýchlosť, akou ľudia alkohol pijú, v porovnaní s tým, ako ho telo dokáže spracovať. „Alkohol sa dostane do mozgu už do piatich minút a začne ovplyvňovať vaše správanie,“ vysvetľuje odborník. Ako informuje portál LadBible, kľúčový fakt však podľa neho spočíva inde – pečeň dokáže metabolizovať približne len jednu uncu alkoholu za hodinu.
Ako to je s alkoholom po určitom čase?
To znamená, že ak človek vypije viac nápojov v krátkom čase, alkohol sa v jeho tele začne hromadiť. Tento efekt je typický najmä pri tzv. binge drinkingu, teda nárazovom pití väčšieho množstva alkoholu. Hoeflinger to ilustroval jednoduchým príkladom: ak má človek v tele päť jednotiek alkoholu, po hodine sa odbúra len jedna. Zvyšok zostáva v krvnom obehu a naďalej zaťažuje organizmus. „Pečeň to jednoducho nestíha spracovať tak rýchlo,“ upozorňuje.
Zdravotníci zároveň pripomínajú, že dlhodobé alebo nadmerné pitie môže viesť k vážnym zdravotným problémom. NHS upozorňuje, že odporúčaný limit je maximálne 14 jednotiek alkoholu týždenne. Jeho prekračovanie zvyšuje riziko poškodenia pečene, srdcovo-cievnych ochorení aj psychických problémov. Odborníci zároveň upozorňujú na šesť varovných signálov, ktoré môžu naznačovať problém s alkoholom:
- človek pije alkohol každý deň bez premýšľania,
- pravidelne sa opíja do väčšej miery,
- vyhľadáva najmä spoločnosť, kde je alkohol,
- pije aj počas dňa,
- prekáža mu, keď ostatní nepijú,
- dlhodobo prekračuje odporúčané limity.
Záver lekárov je jednoznačný: aj keď sa môže zdať, že telo alkohol „zvláda“, v skutočnosti pracuje pomalšie, než si mnohí uvedomujú. Práve preto je dôležité piť s mierou a dopriať organizmu dostatok času na jeho odbúranie.