TRAGIKOMICKÁ ANKETA! Vysokoškoláci z USA sa TOTÁLNE zhovadili znalosťami o vojne: Do Iraku pošlime baby v bikinách a iné perly

FLORIDA – Počas jarných prázdnin na americkej Floride sú tamojšie pláže podľa očakávania úplne preplnené. Reportér miestnej televízie zisťoval najmä medzi mladými, aké majú poznatky o vojne v Iráne, ktorú spustili začiatkom marca práve USA a Izrael. Miestami boli odpovede priam zarážajúce. Zverejnený zoznam univerzít, na ktorých študujú zrejme ich profesorov nepoteší.

Jarné prázdniny (Spring Break) na Floride sú v USA kultúrnym fenoménom, ktorý trvá zvyčajne od marca do apríla. Študenti zapĺňajú pláže ako Miami Beach, Panama City či Fort Lauderdale, čo prináša rušný nočný život, večierky, ale aj zvýšené bezpečnostné opatrenia a vyššie ceny. 

Počas relácie americkej televízie Fox News sa vybral reportér Johny Belisario v rámci relácie "Jesse Watters Primetime" na floridské pláže, aby zistil, aké poznatky majú mladí Američania o vojne v Iráne. Samotná televízia po šokujúcich zostrihoch uviedla, že mnohí by sa mali vrátiť naspäť do školy. 

Vojnu v Iráne neriešia, chcú sa len opaľovať

"Momentálne sa chcem opaľovať na pláži. To je teraz najdôležitejšia vec v USA," odpovedalo mladé dievča reportérovi na otázku, že čo si myslí, akým pálčivým problém čelí v súčasnosti jej vlasť. Na plážovej párty vo Fort Lauderdale odpovedalo ďalšie nemenované dievča nasledovne: "Rozmýšľam, aké bikiny si oblečiem nabudúce." Iní považujú za najväčší problém USA jednotky ICE v uliciach miest: "Som tu legálne," poznačil jeden z respondentov. 

Mexický záliv za Americký 

Keď sa reportér pýtal ďalších návštevníkov pláže na prezidenta Trumpa a jeho nedávne kroky, jedno dievča len sebaisto odpovedalo: "Americký záliv. To je posledné, čo som počula." Prezident Trump v minulom roku riešil zmenu názvu "Mexický" záliv za "Americký". To, že tohto roku zaútočili USA na Venezuelu, na Kube spravili embargo a spustili veľkú vojnu na Blízkom východe proti Iránu, nikto z prítomných ani netušil.  

O Iráne nič, ale smrť Chucka Norrisa ich zasiahla 

Šok nastal aj pri ďalšej odpovedi, kde si iná mladá respondetka zamenila krajiny: "Ideme viesť vojnu s Irakom, to bude šialené!"

Keď padla otázka, čo si myslia o zavraždení najvyššieho iránskeho vodcu ajatolláha Alího Chameneího, všetci ostali zaskočení. "Kto je dopekla ajatolláh? To meno som v živote nepočul!" odpovedal mladý muž. Ďalší si zafilozofoval, či je Venezuela v Španielsku. 

Tí, ktorí chceli pred kamerou ukázať, že majú majú prehľad o aktuálnych problémoch, ktoré hýbu svetom, spomenuli, že len včera počuli o smrti Chucka Norrisa: "Bolo to zdrvujúce!" 

Srandovné poňatie krutých bojov  

Otázka padla aj ako by postupovali v prípade, keby boli pri moci a rozhodli sa zaútočiť na Irán: "Zobral by som skupinu dievčat v bikinách a prinútil ich bežať cez bojisko, aby odviedli pozornosť nepriateľských vojakov. Až potom by som dal rozkaz na spustenie paľby," zavtipkoval nemenovaný mladý muž. Ďalšie dievča odpovedalo len v krátkosti: "Začala by som s nimi (vojaci nepriateľa) flirtovať."

Niektorí si boli vedomí, že ich znalosti sú doslova chabé, tak sa snažili situáciu aspoň trochu zachrániť: "Mami, ak toto pozeráš, prepáč. Každý deň tu pijeme." 

Odpovede, ako neskôr reportér zistil, padali od študentov amerických univerzít. FOX News uvádza, že sa spomínala University of Tennessee (Chattanooge), Florida Atlantic University, Connecticut's Sacred Heart University a Ohio State University.

