AKTUÁLNE Ruský dron zasiahol elektráreň v Estónsku! Vláda plánuje mimoriadne zasadnutie

TALLINN - Do komína elektrárne v Estónsku v stredu ráno narazil dron, ktorý priletel zo vzdušného priestoru Ruska, uviedla estónska služba pre vnútornú bezpečnosť (ISS). Pri incidente sa podľa nej nikto nezranil ani nebola poškodená energetická infraštruktúra. Vláda plánuje mimoriadne zasadnutie. Informuje o tom agentúra AFP.

Dron na územie Estónska podľa miestnej televízie ERR prenikol približne v čase, keď bol neďaleký prístav Usť-Luga severozápade európskej časti Ruska terčom ukrajinského dronového útoku. Zasiahnutý bol komín elektrárne Auvere na severovýchode Estónska pri meste Narva na hraniciach s Ruskom. Úrad generálnej prokuratúry uviedol, že bezpilotné lietadlo nebolo namierené priamo na elektráreň alebo na Estónsko vo všeobecnosti.

"Dron narazil do komína elektrárne Auvere. Pri incidente nebol nikto zranený," uviedla v dnešnom vyhlásení estónska kontrarozviedka. "Dron vstúpil do estónskeho vzdušného priestoru z ruského vzdušného priestoru," dodala služba. 

Prebieha vyšetrovanie

V súčasnosti prebieha vyšetrovanie s cieľom objasniť okolnosti. „Toto sú dôsledky rozsiahlej agresívnej vojny Ruska,“ poznamenal šéf ISS Margo Palloson a zároveň vyjadril obavy z toho, že sa podobné incidenty budú opakovať aj v budúcnosti. Jeho úrad tiež vyzval ľudí, ktorí mohli byť svedkami oného incidentu, aby sa ozvali.

Estónska ministerka spravodlivosti Liisa Pakostová informovala, že vláda sa má v stredu dopoludnia zísť na mimoriadnom zasadnutí v súvislosti so zásahom dronu. Ten podľa spoločnosti Enefit Power, ktorá elektráreň Auvere prevádzkuje, nespôsobil žiadne škody na zariadení. Neočakáva preto výrazný vplyv na estónsku elektrickú sieť. Dron vstúpil v noci na pondelok aj na územie Litvy. Tamojšia premiérka Inga Ruginiené potvrdila, že priletel z Ukrajiny a pôvodne bol pôvodne zapojený do útoku proti Rusku, ale zrejme zablúdil a zrútil do zamrznutého jazera Lavysas asi 20 kilometrov od hranice s Bieloruskom.

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Dobré správy

Pomoc s podnikaním, ktorá
Pomoc s podnikaním, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Pripravte pre svojich blízkych toto veľkonočné prekvapenie: Poradíme vám, ako na to!
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk

