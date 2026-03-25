Internetom sa masovo šíri FOTO Čaputovej s dcérami a Epsteinom: Je to HOAX! Dôkazy, že ide o AI výtvor

BRATISLAVA - Sociálne siete na Slovensku v marci zaplavila fotografia, ktorá mala údajne zachytávať bývalú prezidentku Zuzanu Čaputovú a jej dcéry pri bazéne v spoločnosti amerického sexuálneho predátora Jeffreyho Epsteina. Obrázok sprevádzali komentáre, ktoré naznačovali, že Čaputová mala mať s Epsteinom osobné kontakty. Overenie agentúry AFP však jednoznačne ukázalo, že fotografia bola vytvorená umelou inteligenciou a ide o hoax.
Sporný obrázok sa na sociálnej sieti Facebook objavil vo forme screenshotu údajného príspevku používateľa „Peter Šperňák“, približuje v analýze agentúra AFP. Ten mal obsahovať fotografiu štyroch osôb v plavkách pred bazénom – troch žien pripomínajúcich Čaputovú a jej dcéry Emmu a Leu a muža podobného Epsteinovi.
Príspevok mal pôsobiť ako "dôkaz", že ak verejnosť kritizuje kontakty Miroslava Lajčáka s Epsteinom, mala by rovnako kritizovať aj Čaputovú. "No a tu to máte ‚Lajčiaka idete ukamenovať a teraz čo, vám to nevadí?," znie popis. Originálny príspevok však na danom profile neexistuje a zdieľané screenshoty boli vytvorené tak, aby pôsobili autenticky. Obrázok sa následne šíril vo viacerých verziách a celkovo bol zdieľaný viac než 1 500-krát.
Odhalenie umelej inteligencie
AFP získala aj verziu obrázka vo vyššom rozlíšení a podrobila ju analýze. Detekčný nástroj Google identifikoval v snímke digitálny vodoznak SynthID, ktorý Google vkladá do obrázkov vytvorených jeho modelmi umelej inteligencie. Nástroj vyhodnotil, že ide o AI výtvor s "veľmi vysokou" mierou istoty.
Okrem toho sa na obrázku nachádzajú typické vizuálne chyby. Sú nimi napríklad tiene, ktoré dopadajú v rôznych smeroch, pričom ani odraz stĺpov v bazéne nezodpovedá ich tvaru. Chybou je aj Epsteinova ruka, ktorá má neprirodzene hrubý palec aj rozštiepený malíček a taktiež proporcie tiel sú miestami deformované.
Nesedí ani časová realita. Epstein bol zatknutý v júli 2019 a zomrel v auguste 2019. Emma Čaputová, ktorá je na AI obrázku zobrazená s krátkymi vlasmi, sa ostrihala až v lete 2020. V čase, keď by sa údajná fotografia mala odohrávať, mala dlhé vlasy.
Na to, že ide o hoax, upozornilo aj občianske združenie Hoaxy a podvody. Tí si okrem vyššie spomenutých vizuálnych chýb všimli aj absentujúce materské znamienka jednej z dcér. "Emma Čaputová má na hrudi niekoľko materských znamienok, ktoré na vygenerovanej fotke absentujú," dodáva s tým, že v dobe pred rokom 2019 bola Emma neplnoletá a vyzerala by mladšie. Poukazuje tiež na to, že Epstein bol zatknutý v júli v roku 2019 a predtým už bol pod drobnohľadom policajných zložiek. Zuzana Čaputová mala inauguráciu 15. júna v roku 2019.
Čaputová sa v Epsteinových spisoch nespomína ako kontakt
Hoax sa objavil krátko po tom, čo boli začiatkom roka 2026 zverejnené tisíce fotografií a dokumentov zo spisu Jeffreyho Epsteina. Na Slovensku vyvolali veľkú odozvu najmä preto, že medzi zverejnenými materiálmi sa nachádzala komunikácia medzi Epsteinom a bývalým ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom, ktorý následne odstúpil z funkcie poradcu premiéra Roberta Fica.
Agentúra AFP pripomína, že v tzv. Epsteinových spisoch sa meno Zuzany Čaputovej objavuje iba raz – v konverzácii medzi Epsteinom a Lajčákom z novembra 2018, kde je uvedená ako jedna z vtedajších potenciálnych kandidátov na prezidenta SR. Ide o zmienku v kontexte prieskumu verejnej mienky, nie o osobný kontakt. V ďalšej komunikácii z marca 2019 Lajčák označuje Čaputovú len ako "dámu z mimovládneho sektora" v súvislosti s druhým kolom prezidentských volieb. Ani tu nejde o žiadny osobný vzťah či stretnutie.