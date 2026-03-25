Zásah hasičov v Bytči: Nočný požiar troch vozidiel spôsobil škodu za tisíce eur! Príčinu vyšetrujú

BYTČA - Profesionálni hasiči zasahovali pri nočnom požiari áut na Thurzovej ulici v Bytči. Ako informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline, materiálna škoda bola predbežne vyčíslená na 15.000 eur.
Požiar dodávkového vozidla hasičom ohlásili na operačné stredisko o 1.26 h. „Požiarom boli zasiahnuté aj ďalšie dve vedľa stojace osobné motorové vozidlá, ktoré boli poškodené vplyvom sálavého tepla. Zasahovali príslušníci HaZZ z hasičskej stanice v Bytči dvomi vysokotlakovými prúdmi. Pri zásahu boli použité autonómne dýchacie prístroje,“ priblížilo zásah hasičské riaditeľstvo.
Doplnilo, že následkom požiaru vznikla majiteľom vozidiel súhrnná priama materiálna škoda predbežne vyčíslená v sume 15.000 eur. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania.