Svetový fenomén Miss Monique mieri na Slovensko: UNBROS Whispers of Ice odhaľuje druhú kapitolu lineupu

BRATISLAVA - Projekt UNBROS Whispers of Ice pokračuje v odhaľovaní svojej veľkolepej vízie. Po ohlásení svetového vizionára Argyho prichádza ďalšia správa, ktorá rozvíri hladinu domácej elektronickej scény. Do bratislavskej Tipos Arény mieri 18. septembra 2026 ukrajinská dídžejka, producentka a globálna ikona – Miss Monique. Pre fanúšikov na Slovensku pôjde o historický moment, keďže jedna z najžiadanejších umelkýň súčasnosti sa u nás predstaví vo svojej premiére.
Z YouTube štúdia na najväčšie pódiá sveta
Miss Monique, vlastným menom Olesia Arkusha, je dnes považovaná za fenomén, ktorý prepisuje pravidlá melodického techna a progresívneho housu. Jej cesta k svetovému vrcholu bola dláždená miliónmi videní na YouTube, kde si vďaka svojim precízne spracovaným setom vybudovala masívnu celosvetovú komunitu.
Rok 2025 bol pre ňu prelomový – debutovala v prestížnej ankete DJ Mag Top 100 DJs na 75. mieste a na odovzdávaní DJ Awards si odniesla sošku za najlepšiu Progressive/Melodic umelkyňu roka. Jej kalendár dnes vypĺňajú hlavné pódiá festivalov ako Tomorrowland, Coachella či EDC Vegas, ako aj prestížna rezidencia v najlepšom klube sveta, Hï Ibiza.
Unikátny štýl, ktorý spája svet
Okrem hudobného talentu je Miss Monique známa aj svojím vizuálnym podpisom v podobe zelených vlasov a posolstvom mieru a jednoty, ktoré šíri na svojich vystúpeniach po celom svete. „Miss Monique má unikátny hudobný štýl, ktorý oslovuje ľudí po celom svete. Je to umelkyňa, ktorá do Bratislavy prinesie presne tú energiu a emóciu, ktorú Whispers of Ice reprezentuje,“ hovorí produkčný manažér organizátora podujatia Martin.
Nová éra bratislavskej scény
Whispers of Ice nie je len obyčajná party. Je to 10-hodinový audiovizuálny zážitok, ktorý v Tipos Aréne spojí celkovo osem svetových headlinerov. Miss Monique sa tak pridáva k Argymu ako druhá kapitola tohto príbehu. Organizátori avizujú, že toto je stále len začiatok a v nasledujúcich mesiacoch predstavia ďalšie mená svetovej elity.
Lístky miznú, cena bude stúpať
S ohlásením Miss Monique sa očakáva masívny nápor na predpredaj. Aktuálne sú k dispozícii lístky v kategórii Early-bird, ktorých počet je limitovaný.
„Záujem o podujatie po ohlásení Argyho prekonal očakávania. S príchodom Miss Monique predpokladáme, že Early-bird vstupenky z predaja veľmi rýchlo zmiznú. Odporúčame fanúšikom nečakať, pretože po ohlásení ďalších mien sa cena bude nekompromisne zvyšovať,“ dodávajú organizátori.
- reklamná správa -