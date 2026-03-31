Lejete olej do výlevky a starý mixér hodíte do koša? Veľká chyba! Robte to radšej takto

O zodpovednom správaní k planéte dnes počúvame takmer na každom kroku. V praxi však nejde o veľké gestá, ale o malé každodenné rozhodnutia. Čo vyhodíme do koša a čo ešte dokážeme využiť, koľko nových vecí si kúpime a kam odnesieme tie, ktoré už doslúžili. Práve tieto drobné voľby totiž rozhodujú o tom, akú stopu po sebe zanecháme.
Dobrá správa: v zálohovaní sme majstri
Slovensko bolo jednou z prvých krajín, ktoré začali plastové fľaše zbierať namiesto zaužívaného „stláčania“. Na používanie zálohomatov sme si rýchlo zvykli a pri pohľade na okolie je zjavné, že fľaše ani plechovky ho zďaleka neznečisťujú tak, ako to bolo bežné pár rokov dozadu. Aby sme si dobré návyky udržali, známy reťazec prišiel s praktickým riešením. Pokiaľ si zabudnete uplatniť bon ihneď pri nákupe, žiaden problém. Doklad môžete použiť vo všetkých predajniach Kauflandu po celom Slovensku, nielen v tej, kde ste vratné obaly vrátili. A v prípade záujmu vám ho aj preplatí. Správať sa zodpovedne s ohľadom na životné prostredie a planétu sa však oplatí aj pri iných druhoch odpadu. Máme pre vás hneď niekoľko tipov.
Starý mixér či rýchlovarná kanvica do koša nepatria
Jedným z najrýchlejšie rastúcich odpadov v Európskej únii je elektroodpad, no iba približne 40 percent starých a pokazených zariadení skončí na správnom mieste. Práčky, sporáky, mobilné telefóny, notebooky, vysávače i hriankovače sú skvelými pomocníkmi v domácnostiach, no do bežného kontajnera rozhodne nepatria. Môžu obsahovať nebezpečné látky ako ortuť či olovo, ktoré okrem toho, že znečisťujú životné prostredie, predstavujú aj hrozbu pre naše zdravie.
Nefunkčnú elektroniku preto radšej odovzdajte predajcovi, môžete tiež využiť zberné dvory. Dobrou správou je, že malých elektrospotrebičov sa pohodlne „zbavíte“ aj v Kauflande. Stačí ich zobrať so sebou, keď sa vyberiete na nákupy. Starý mixér, sušič vlasov alebo rýchlovarnú kanvicu nechajte na infopulte. V predajniach nájdete aj špeciálne zberné boxy na použité žiarovky a batérie, ale aj papier, kartón či lepenku z vašich vyzdvihnutých balíčkov. Nenoste si odpad zbytočne domov, radšej ho vytrieďte na mieste, kde sa oň postarajú šetrne a zodpovedne.
Čo s oblečením?
Každý týždeň sa na vešiakoch objavujú nové kúsky, ktoré často ani nestihneme vynosiť. Navyše, oblečenie už nevydrží roky, ako to bolo za čias našich starých mám. Než ale hodíte staré tričko či ponožky do komunálu, mali by ste vedieť, že väčšina materiálov sa rozkladá veľmi pomaly. Kaufland sa vybral cestou, ktorá prospieva nielen životnému prostrediu, ale aj ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii, podporuje totiž zber použitého oblečenia. Pred vybranými predajňami stoja špeciálne označené kontajnery Ekocharita, ktoré dávajú druhú šancu nielen oblečeniu, ale pomáhajú i ľuďom, ktorí ho nosia.
Olej vo výlevke vás môže vyjsť draho
Mnohí z nás po vyprážaní alebo pečení jednoducho vylejú použitý olej do drezu či toalety. Nie je to dobrý nápad, už jeden liter dokáže znečistiť niekoľko tisíc litrov vody. Nepríjemnosti však hrozia aj vašej kuchyni. Len čo sa olej dostane do kanalizácie, je veľmi ťažké sa ho zbaviť. Nie je rozpustný vo vode, takže ho len tak „nespláchnete“, ako sa veľa ľudí mylne domnieva. Naopak, olejová hmota sa postupne usádza v potrubí a upcháva ho. Asi si viete predstaviť, ako sa vám predraží následné vyčistenie, však?
Riešenie je jednoduché a ušetrí vám aj kopu peňazí. Olej z vyprážania alebo konzerv preceďte cez sitko, vlejte do čistej plastovej nádoby a dobre uzavrite. Potom je to naozaj už len o zvyku – plnú fľašu s použitým kuchynským olejom vhoďte do označenej zbernej nádoby pri predajni Kaufland. Len za rok 2025 sa podarilo vyzbierať takmer 103 000 kilogramov kuchynského oleja.
V Kauflande sa odpad šetrí na každom kroku
Ako je to možné? V obchodoch sa predsa denne používajú materiály, ktoré sú predurčené skončiť ako odpad. Jedine, že by nie. Kaufland ako prvý z obchodných reťazcov v roku 2017 úplne vyradil z predaja najviac predávanú igelitovú tašku. Šikovné udržateľnejšie riešenia si všimnete aj pri nákupe ovocia, zeleniny alebo pečiva, ktoré si môžete domov odniesť v opakovateľne použiteľnej ekosieťke.
- Vďaka skladacím paletám sa napríklad ročne spotrebuje o 40 percent menej ochrannej fólie. To je množstvo, ktoré by dokázalo 12-krát obtočiť celé Slovensko.
- Reťazec nahradil klasické jednorazové prepravky za opakovateľne použiteľné, do ktorých zeleninu aj ovocie ukladá sám pestovateľ a my si z nej v predajni priamo vyberáme, na čo máme práve chuť. Ušetrí sa tak viac ako 3 000 ton emisií CO₂ za rok.
- Kaufland sa ako prvá a jediná spoločnosť na Slovensku môže pochváliť najvyšším stupňom certifikácie "Road to Zero Waste“, pretože dokáže spracovať alebo opätovne využiť viac ako 95 percent svojho vlastného odpadu.
- Menej plastového a potravinového odpadu, šetrenie vody a energií. To všetko Kaufland robí v rámci vlastnej stratégie REset Resources, aj preto patrí medzi najudržateľnejšie reťazce na Slovensku.
