Potraviny, ktoré majú zaujímavý príbeh: Na Slovensku sa píše každý deň

Slovenské potraviny majú svoju dobrú adresu, nájdete ich v Kauflande
Slovenské potraviny majú svoju dobrú adresu, nájdete ich v Kauflande (Zdroj: Kaufland)
Niekomu chutí domov ako bryndzové halušky, inému ho pripomenie obyčajný chlieb so šunkou či obľúbený jogurt. Kúsok domova v sebe nesú najmä potraviny, ktoré majú slovenskú DNA, takže ich chute aj vône dôverne poznáme. Aj vy sa k nim pri nákupoch tak radi vraciate?

Niektoré veci si všimneme až vtedy, keď sa zmenia. Chuť, ktorú sme mali radi, je zo dňa na deň akási iná. Obľúbený jogurt má nový obal, v ktorom sme ho najskôr nespoznali. Alebo značka, ktorá nám bola blízka, sa zrazu nenápadne vytratila z trhu. Za tým všetkým sa skrýva nejeden príbeh. Vtedy sa prirodzene začneme pýtať, kde výrobky vznikajú a kto za nimi stojí. Kde majú svoju domovskú adresu.

Slovenské potraviny sú stále nablízku

Tak ako potraviny či výrobky každodennej potreby, ktoré sa rodia na Slovensku a píšu tu zaujímavé príbehy. Podpisujú sa pod ne ľudia, ktorí im venujú čas, skúsenosti aj dlhé hodiny práce, aby sme ich našli v regáloch a mohli si ich vložiť do košíka. Kaufland im už viac ako 25 rokov, odkedy prišiel na slovenský trh, dáva v predajniach priestor a posúva ich k spotrebiteľom do všetkých regiónov.

„Podpora domácich dodávateľov je pre nás dlhodobou stratégiou, ktorá sa premieta do každodenných rozhodnutí o tom, aké produkty sa dostanú do našich predajní,“ zdôrazňuje vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Nikoleta Lörincová. „Kvalitná domáca produkcia si zaslúži, aby si k nej spotrebitelia našli cestu. Aj preto si dávame záležať na tom, aby slovenské výrobky tvorili stabilnú súčasť našej ponuky a boli zákazníkom vždy nablízku.“

Privátne značky ako podpora pre lokálnu výrobu

Medzi lokálnymi dodávateľmi, ktorí majú na pultoch reťazca svoje čestné miesto, nechýba Mäsokombinát Púchov. Majstri mäsiari tu spájajú tradičné remeslo s modernými inováciami a ročne spracujú takmer 12-tisíc ton mäsa, ktoré z výroby odchádza v podobe šuniek, salám a rôznych mäsových špecialít. „Mnohé naše receptúry pochádzajú ešte z legendárnej červenej knihy receptov a dodnes sa držíme pôvodných noriem,“ odhaľuje tajomstvo chutných výrobkov manažér závodu Marcel Ondráš. Z Púchova do predajní pod červenou strechou každoročne odchádza až 1 000 ton produktov. „S Kauflandom spolupracujeme 25 rokov. Stáli sme už pri jeho začiatkoch a vážime si, že takto dlhodobo podporuje nielen domácich výrobcov, ale aj poctivé mäsiarske remeslo,“ pochvaľuje si spoluprácu s reťazcom, pre ktorý pod značkou K-Z lásky k tradícii mäsokombinát vyrába aj obľúbené suché salámy Nitran či Malokarpatská.

Práve privátne značky sú jeden zo spôsobov, ako Kaufland podáva pomocnú ruku tunajším producentom. Odkedy v roku 2018 uviedol na trh rad K-Z lásky k tradícii, ktorý sa vyrába výlučne na Slovensku, jeho ponuka sa rozrástla na viac než 150 produktov. Všetky mäsové výrobky K-Z lásky k tradícii zároveň obsahujú len mäso z domácich chovov, a tak sa v každom balení uzatvára kolobeh, ktorý začína na domácej farme, pokračuje u lokálneho výrobcu a končí v regáloch reťazca, kde si ho môže kúpiť slovenský zákazník.

Marcel Ondráš z Mäsokombinátu Púchov tvrdí, že z ich výroby smeruje do predajní reťazca každý rok až 1 000 ton produktov
Zobraziť galériu (4)
Marcel Ondráš z Mäsokombinátu Púchov tvrdí, že z ich výroby smeruje do predajní reťazca každý rok až 1 000 ton produktov  (Zdroj: Kaufland)

Dobrá adresa pre domáce produkty

Platí to aj o považskobystrickej mliekarni NiKA. Na pulty Kauflandu z nej putujú syry, nátierky či tvarohové dezerty, ktoré sa už stali samozrejmou súčasťou nášho jedálnička. NiKA sa pri ich výrobe spolieha na poctivé spracovanie a overené receptúry, ktoré si obľúbili spotrebitelia po celom Slovensku. „Naše výrobky majú svoju kvalitu aj vďaka ľuďom, ktorí do ich výroby dávajú srdce. Hoci sme moderná mliekareň a využívame najnovšie technológie, pri mnohých produktoch, medzi ktoré patrí aj bryndza, sa musíme spoliehať na zmysly, skúsenosti a dôveru v tradičné remeslo,“ vysvetľuje riaditeľ spoločnosti Radovan Pazderka. Mimochodom, NiKA s Kauflandom spolupracuje aj na produkcii bryndze pod privátnou značkou K-Classic. Tá z Považskej Bystrice patrí v reťazci k najvyhľadávanejším produktom v sortimente čerstvých mliečnych výrobkov a k zákazníkom sa dostáva už do 48 hodín od výroby.

Práve takéto príbehy slovenských značiek a ich obľúbených produktov sú dôvodom, prečo predajca potravín dlhodobo podporuje lokálnych dodávateľov. Otvára im regály a pomáha rozširovať výrobu aj prostredníctvom vlastných značiek. Spolupracuje s viac ako 500 dodávateľmi so sídlom v Slovenskej republike a len za posledné tri obchodné roky im za ich produkty vyplatil viac ako 2,2 miliardy eur. Aj podľa Nikolety Lörincovej sú lokálne potraviny pre Kaufland viac než len tovar, ktorý tvorí súčasť sortimentu. „Sú to produkty, ktoré spotrebitelia poznajú, dôverujú im, a tak majú na našich pultoch prirodzené zastúpenie. Pre domácich výrobcov sme férovým a stabilným partnerom a chceme, aby naše predajne pre nich boli tou najlepšou adresou. Takou, na ktorej zákazníci nájdu ich výrobky a budú sa k nim radi vracať.“

Slovenská bryndza z Považskej Bystrice je u zákazníkov Kauflandu mimoriadne obľúbená
Zobraziť galériu (4)
Slovenská bryndza z Považskej Bystrice je u zákazníkov Kauflandu mimoriadne obľúbená  (Zdroj: Kaufland)

Čo najbližšie k zákazníkom

Dobrá adresa však nepatrí len potravinám. V regáloch Kauflandu nechýba ani Biela perla, značka zubných pást, ktoré vznikajú v Kežmarku. Rodinná firma spod Tatier sa z malej výrobne vypracovala na spoločnosť, ktorá spojila silu prírody s vedou. Vo vlastnom vývojom centre vymýšľa receptúry pást, kde sú základom slovenské esenciálne oleje, bylinné extrakty a najmä poctivá výroba. Starajú sa o to členovia rodiny Juríkovcov, pričom v Kežmarku pôvodne začínali štyria, no postupne sa spoločnosť rozrástla na dvadsať zamestnancov. Každý deň z Bielej perly odchádza vyše 12-tisíc kusov produktov a zubným pastám s príchuťou moringy či ikonickému bieliacemu peru sa na našom trhu stále viac darí. Už osem rokov ich nájdete aj v Kauflande, no nie je to tá správna cesta, ako pomáhať domácim dodávateľom rásť?

V predajniach pod červenou strechou nechýbajú ani kežmarské zubné pasty Biela perla
Zobraziť galériu (4)
V predajniach pod červenou strechou nechýbajú ani kežmarské zubné pasty Biela perla  (Zdroj: Kaufland)

A tak sa vraciame na začiatok. K chutiam, ktoré poznáme. K potravinám, ktoré si na tanier kladieme znova a znova, lebo sme si ich obľúbili. Aj k produktom, ktoré už berieme ako samozrejmú súčasť našich dní. Tie, ktoré prichádzajú na svet u nás doma, sú plné príbehov a nie je náhoda, že v regáloch Kauflandu majú svoju dobrú adresu. Aj z lásky k Slovensku.

