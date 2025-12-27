Seriálový hit STVR Dotyk života hlási návrat: Druhá séria sa z pôrodnice presúva na detské oddelenie

Od 4. januára sa na obrazovky STVR vracia úspešný seriál Dotyk života. Diváci budú môcť druhú sériu sledovať každú nedeľu o 20.30 h na Jednotke. Po divácky výrazne rezonujúcej prvej sérii z prostredia pôrodnice sa dej novej série presúva na pediatriu nemocnice Brehy, kde sa denne rozhoduje nielen o zdraví detí, ale aj o tom, ako obstojí rodičovská láska v krízových situáciách.
Centrom druhej série Dotyku života sa stáva detské oddelenie nemocnice Brehy a voľne nadväzuje na divácky úspešnú prvú sériu. Tvorcovia opäť prepájajú medicínske prípady s osobnými príbehmi zdravotníkov a ich rodín. Na oddelenie prichádzajú malí pacienti s bežnými detskými ochoreniami, úrazmi aj život ohrozujúcimi diagnózami, no zároveň sa tu riešia konflikty v rodinách, domáce násilie, šikana, závislosti či duševné zdravie detí a tínedžerov.
Popri detských prípadoch seriál citlivo ukazuje aj to, čo je pre pediatriu kľúčové – prácu s vystrašenými rodičmi, ktorí často stoja pred najťažšími rozhodnutiami v živote.
Nové prostredie, nové postavy
Hlavnou hrdinkou druhej série je primárka detského oddelenia Linda (Antónia Lišková), špičková odborníčka, ktorá však dlhé roky nezvláda vlastný vzťah s dospievajúcim synom Benjamínom (Maxim Rosenberg). Ten sa po tragickej udalosti dostane priamo na jej oddelenie a obom sa začne rúcať starostlivo budovaná „komfortná zóna“. Do ich príbehu vstupuje aj detský psychiater Ľuboš (Marián Mitaš), Lindin bývalý spolužiak a blízky priateľ, ktorý sa snaží sprostredkovať cestu k porozumeniu.
Na pediatrii sa stretávame aj s ľudsky veľmi silnou dvojicou – pediatričkou Petrou (Kristína Svarinská) a zdravotným bratom Adamom (Daniel Žulčák), ktorých život poznačila strata dieťaťa a nečakané odhalenie tajomstva z minulosti. Ich dejová línia otvára tému rodičovskej bolesti, prevencie a druhej šance na rodinu.
Nadväznosť na prvú sériu
Dotyk života 2 nadväzuje na úspech prvej série a do deja prináša aj známe postavy z pôrodnice. Diváci opäť uvidia lekára Jakuba (Ondřej Daniš) a pôrodnú asistentku Evu (Jana Kolesárová), ktorým do života výrazne vstúpila dcérka Dianka, ale aj Richarda (Matej Babej) a Táňu (Katarína Krajčovičová), mladý pár spojený medicínou a náročnou rodinnou situáciou. Na oddelení nechýbajú ani Judita (Anna Šišková) a Marianna (Júlia Ružička Horváthová), ktoré tentoraz fungujú ako spojka medzi nemocničným prostredím, deťmi a ich rodičmi.
Kým prvá séria sa zameriavala na začiatky života, druhá séria ukazuje, čo všetko môže deti a ich rodiny stretnúť v ďalších rokoch. Od „detských nehôd“ až po ťažké chronické diagnózy či onkologické ochorenia. V jadre však zostáva rovnaké posolstvo: Za každým medicínskym prípadom je človek a vzťah.
Seriál Dotyk života 2 štartuje na Jednotke v nedeľu 4. januára o 20.30 h. Nové časti budú diváci sledovať každú nedeľu v hlavnom vysielacom čase.
