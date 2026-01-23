Čakanie sa skončilo: TAKTO vyzerajú nové logá STVR, ikonicka dvojbodka je preč!

BRATISLAVA - Slovenská televízia a rozhlas (STVR) spravila po dlhých mesiacoch neistoty prvý konkrétny krok k novej vizuálnej identite. Na verejnosti sa objavili zaregistrované logá, ktoré naznačujú, akým smerom sa chce verejnoprávna inštitúcia uberať. Zmeny sú viditeľné na prvý pohľad.
Vyplýva to z údajov na stránke Úradu priemyselného vlastníctva. STVR si dala zaregistrovať nové logá pre samotnú inštitúciu, televíziu, rozhlas aj jednotlivé programové okruhy. Ide o právny krok, ktorý umožňuje ich reálne používanie v praxi.
Najzásadnejšou správou je definitívny koniec ikonickej dvojbodky. Tá bola ústredným grafickým prvkom verejnoprávneho vysielateľa viac než 15 rokov a dokázala elegantne prepojiť televízny a rozhlasový svet. V nových návrhoch by ste ju hľadali márne.
Nové logá zároveň nepracujú s farebnou schémou národných farieb. Ide o jednoduché grafické riešenia bez trikolóry, hoci jej použitie v minulosti ako jednu z možností spomínal aj odvolaný šéf verejnoprávneho rozhlasu Vincent Štofaník v rozhovore pre Denník N.
„Vnímame záujem verejnosti aj médií o pripravovanú vizuálnu identitu STVR. Zverejnenie prihlášky v registri ÚPV SR je bežný postup. V krátkej dobe plánujeme oficiálne predstaviť verejnosti a médiám nové logo inšitúcie, ako aj logá jednotlivých programových služieb vrátane explikácie a fáz implementácie,“ uviedla generálna riaditeľka Slovenskej televízie a rozhlasu Martina Flašíková.
Cesta k novej vizuálnej identite
Slovenská televízia a rozhlas vznikla 1. júla 2024 po zrušení RTVS, ktoré schválila Národná rada SR. Napriek legislatívnej zmene však inštitúcia dlhé mesiace fungovala vizuálne „zakliata“ v minulosti.
Príprava nového vizuálu sa opakovane odkladala. STVR v minulosti priznala, že pracovala s viacerými návrhmi, pričom za jeden z nich zaplatila takmer 10-tisíc eur, no napokon sa nepoužil. Ešte počas minulého roka sa v grafike spravodajstva a na niektorých platformách objavovali prvky pôvodného dizajnu.
Hoci sú logá už oficiálne zaregistrované, STVR zatiaľ neoznámila, odkedy ich začne používať vo vysielaní a na ďalších výstupoch. Aktuálna registrácia je však zatiaľ najjasnejším signálom, že éra starého vizuálu sa definitívne blíži ku koncu.