Piatok23. január 2026, meniny má Miloš, zajtra Timotej, Timon, Tímea

Čakanie sa skončilo: TAKTO vyzerajú nové logá STVR, ikonicka dvojbodka je preč!

Ilustračný obrázok AKTUALIZOVANÉ
(Zdroj: TASR/Michal Svítok, Úrad priemyselného vlastníctva)
© Zoznam/mg © Zoznam/mg

BRATISLAVA - Slovenská televízia a rozhlas (STVR) spravila po dlhých mesiacoch neistoty prvý konkrétny krok k novej vizuálnej identite. Na verejnosti sa objavili zaregistrované logá, ktoré naznačujú, akým smerom sa chce verejnoprávna inštitúcia uberať. Zmeny sú viditeľné na prvý pohľad.

Vyplýva to z údajov na stránke Úradu priemyselného vlastníctva. STVR si dala zaregistrovať nové logá pre samotnú inštitúciu, televíziu, rozhlas aj jednotlivé programové okruhy. Ide o právny krok, ktorý umožňuje ich reálne používanie v praxi.

Najzásadnejšou správou je definitívny koniec ikonickej dvojbodky. Tá bola ústredným grafickým prvkom verejnoprávneho vysielateľa viac než 15 rokov a dokázala elegantne prepojiť televízny a rozhlasový svet. V nových návrhoch by ste ju hľadali márne.

Čakanie sa skončilo: TAKTO
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Úrad priemyselného vlastníctva)

Nové logá zároveň nepracujú s farebnou schémou národných farieb. Ide o jednoduché grafické riešenia bez trikolóry, hoci jej použitie v minulosti ako jednu z možností spomínal aj odvolaný šéf verejnoprávneho rozhlasu Vincent Štofaník v rozhovore pre Denník N.

„Vnímame záujem verejnosti aj médií o pripravovanú vizuálnu identitu STVR. Zverejnenie prihlášky v registri ÚPV SR je bežný postup. V krátkej dobe plánujeme oficiálne predstaviť verejnosti a médiám nové logo inšitúcie, ako aj logá jednotlivých programových služieb vrátane explikácie a fáz implementácie,“ uviedla generálna riaditeľka Slovenskej televízie a rozhlasu Martina Flašíková.

Galéria: Nové logá STVR

Cesta k novej vizuálnej identite

Slovenská televízia a rozhlas vznikla 1. júla 2024 po zrušení RTVS, ktoré schválila Národná rada SR. Napriek legislatívnej zmene však inštitúcia dlhé mesiace fungovala vizuálne „zakliata“ v minulosti.

Príprava nového vizuálu sa opakovane odkladala. STVR v minulosti priznala, že pracovala s viacerými návrhmi, pričom za jeden z nich zaplatila takmer 10-tisíc eur, no napokon sa nepoužil. Ešte počas minulého roka sa v grafike spravodajstva a na niektorých platformách objavovali prvky pôvodného dizajnu.

Hoci sú logá už oficiálne zaregistrované, STVR zatiaľ neoznámila, odkedy ich začne používať vo vysielaní a na ďalších výstupoch. Aktuálna registrácia je však zatiaľ najjasnejším signálom, že éra starého vizuálu sa definitívne blíži ku koncu.

Viac o téme: VizuálLogoSTVR
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Zázračná moc 2.
STVR uvedie na Štedrý večer novú rozprávku s nepočujúcimi hercami Zázračná moc 2: Zlodej rozprávok
Dobre vedieť
Prezident Peter Pellegrini prijal
Rada STVR schválila návrh rozpočtu: V uznesení aj povinnosti pre Flašíkovú
Domáce
Budova Slovenského rozhlasu
Slovenský rozhlas povedie Peter Janků: Do funkcie nastúpi v decembri
Domáce
Nerušia iba relácie! Veľké
Nerušia iba relácie! Veľké prepúšťanie v STVR, takmer stovka ľudí príde o flek: Kto je na rane?
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Fico sa pred cestou na európsky summit rozhodol prehovoriť aj ku koaličným partnerom
Fico sa pred cestou na európsky summit rozhodol prehovoriť aj ku koaličným partnerom
Správy
Utajovaná láska Jána Dobríka: Spoločná noc v Ríme s touto známou ženou!
Utajovaná láska Jána Dobríka: Spoločná noc v Ríme s touto známou ženou!
Prominenti
Nela Slováková sa ukázala HORE BEZ: V úsporných tangách ŠPÚLILA svoj sexi ZADOČEK
Nela Slováková sa ukázala HORE BEZ: V úsporných tangách ŠPÚLILA svoj sexi ZADOČEK
Prominenti

Domáce správy

Brutálne vydieranie v Levoči:
Brutálne vydieranie v Levoči: Muža chceli priviazať k stromu a dolámať mu kosti, ak im nekúpi telefón
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Čakanie sa skončilo: TAKTO
Čakanie sa skončilo: TAKTO vyzerajú nové logá STVR, ikonicka dvojbodka je preč!
Domáce
FOTO Slovensko dusí smog: Meteorológovia
Slovensko dusí smog: Meteorológovia varujú pred zlou situáciou v mestách! Vzduch znečistil aj saharský prach
Domáce
Dráma v Levoči: Muži pod hrozbou násilia nútili 24-ročného kúpiť im telefón, polícia zasiahla rýchlo
Dráma v Levoči: Muži pod hrozbou násilia nútili 24-ročného kúpiť im telefón, polícia zasiahla rýchlo
Poprad

Zahraničné

Pedro Sánchez
Španielsky premiér odmietol pozvánku do Rady mieru: Trumpova iniciatíva podľa neho nie je v súlade s OSN
Zahraničné
FOTO Vladimir Putin a Volodymyr
MIMORIADNY ONLINE Schôdzka u Putina priniesla prelom! Zelenskyj chce dohodu: Začína sa trojstranná debata
Zahraničné
Koniec neistoty pre TikTok!
Koniec neistoty pre TikTok! Nová dohoda zachránila sieť pred zákazom v USA: Trump ďakuje Číne
Zahraničné
Extrémna snehová búrka udrie
Extrémna snehová búrka udrie USA: Postihne tretinu populácie! Meteorológovia varujú pred mrazivým peklom
Zahraničné

Prominenti

FOTO Okolo tragickej nehody Moniky
Nehoda Jákliovej (†31) má stále viac otáznikov: Pátranie po kamerových záznamoch a tajomné slová Borárosa
Domáci prominenti
Terry Dubrow a Paul
Slávny lekár zo Spackaných plastických operácií: Čelí ŽALOBE... Fúha, to je prúser!
Zahraniční prominenti
Rodinná zábavná cestovateľská relácia
UTAJOVANÁ láska Jána Dobríka: SPOLOČNÁ NOC v Ríme s touto známou ženou!
Domáci prominenti
Ariana Madix
Vtipný outfit známej krásky: FOTO Chodiaca skartovačka!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Prečo ľudia veria konšpiráciám?
Prečo ľudia veria konšpiráciám? Vedci odhalili vlastnosť, ktorá za tým stojí! Diplom nie je zárukou rozumu
Zaujímavosti
Staroveké tabuľky konečne prehovorili:
Staroveké tabuľky konečne prehovorili: AI odhalila apokalyptické vízie zapísané pred 4 000 rokmi! Čo v sebe ukrývali?
Zaujímavosti
ANGELA WHITE
Pravidlá, ktoré vás zaskočia: Slávna pornoherečka opísala prísny systém v zákulisí filmov pre dospelých! Čo je zakázané?
Zaujímavosti
Obsah železa, horčíka, fosforu
Obsah železa, horčíka, fosforu či vitamínu B pečením v tejto strukovine nezmeníte: Znižuje aj LDL cholesterol!
vysetrenie.sk

Dobré správy

Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk

Ekonomika

Energošeky ešte zhoršili situáciu na preplnených poštách: Takto sa dostanete k peniazom bez zbytočného čakania!
Energošeky ešte zhoršili situáciu na preplnených poštách: Takto sa dostanete k peniazom bez zbytočného čakania!
Dokončili najväčšiu železničnú investíciu: Takto vyzerá najmodernejšia stanica na Slovensku! (foto)
Dokončili najväčšiu železničnú investíciu: Takto vyzerá najmodernejšia stanica na Slovensku! (foto)
Trump založil Radu mieru: Orbán v prvej línii, Putin sľubuje miliardu a Slovensko bez pozvánky! (foto)
Trump založil Radu mieru: Orbán v prvej línii, Putin sľubuje miliardu a Slovensko bez pozvánky! (foto)
Denník z Davosu: Trump otočil. Žiadne nové clá na Európu a o Grónsku sa bude rokovať! (video+foto)
Denník z Davosu: Trump otočil. Žiadne nové clá na Európu a o Grónsku sa bude rokovať! (video+foto)

Šport

Absolútne nečakaná a smutná správa: Slovensku odobrali olympijskú miestenku!
Absolútne nečakaná a smutná správa: Slovensku odobrali olympijskú miestenku!
ZOH 2026 Miláno Cortina
62 minút a šup ich ďalej: Slovensko bude mať zastúpenie v druhom kole Australian Open
62 minút a šup ich ďalej: Slovensko bude mať zastúpenie v druhom kole Australian Open
Australian Open
VIDEO Horšie správanie ako divá zver: Z toho, čo sa dialo v Utrechte, sa obracia žalúdok
VIDEO Horšie správanie ako divá zver: Z toho, čo sa dialo v Utrechte, sa obracia žalúdok
Európska liga
VIDEO Šialená noc v NHL! Dva tímy sa zapísali do histórie, ako sa darilo Slafkovskému?
VIDEO Šialená noc v NHL! Dva tímy sa zapísali do histórie, ako sa darilo Slafkovskému?
Zostrihy NHL

Auto-moto

Nové Volvo EX60 - najpokročilejšie Volvo doteraz. Dojazd 810 km a mega odlievanie
Nové Volvo EX60 - najpokročilejšie Volvo doteraz. Dojazd 810 km a mega odlievanie
Predstavujeme
Škoda Epiq a Peaq - mená noviniek 2026 vystihujú podstatu roku 2025
Škoda Epiq a Peaq - mená noviniek 2026 vystihujú podstatu roku 2025
Novinky
TEST: Kia K4 - namiesto praktického Európana rozšafný Američan
TEST: Kia K4 - namiesto praktického Európana rozšafný Američan
Klasické testy
Octavia, maj sa na pozore! Kia má silnú zbraň. Obrovské kombi K4 prichádza
Octavia, maj sa na pozore! Kia má silnú zbraň. Obrovské kombi K4 prichádza
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Majú ju len tí najinteligentnejší ľudia na svete. Jedna vlastnosť, ktorá ich odlišuje od ostatných
Majú ju len tí najinteligentnejší ľudia na svete. Jedna vlastnosť, ktorá ich odlišuje od ostatných
Motivácia a inšpirácia
Open office vás ničí? Tieto triky vám vrátia sústredenie aj výkon (a fungujú okamžite)
Open office vás ničí? Tieto triky vám vrátia sústredenie aj výkon (a fungujú okamžite)
Prostredie práce
Utrácate peniaze, ktoré ešte nemáte? Kreditná karta je tichý nepriateľ vašej výplaty
Utrácate peniaze, ktoré ešte nemáte? Kreditná karta je tichý nepriateľ vašej výplaty
Rady, tipy a triky
Diplom už nestačí. Trh práce sa mení rýchlejšie než školy stíhajú učiť
Diplom už nestačí. Trh práce sa mení rýchlejšie než školy stíhajú učiť
Trendy na trhu práce

Varenie a recepty

Sedliacka výplata je sýty a lacný obed zo zemiakov a kapusty. Všetko sa pripravuje v jednom pekáči.
Sedliacka výplata je sýty a lacný obed zo zemiakov a kapusty. Všetko sa pripravuje v jednom pekáči.
Zabudnite na babkin jablkový koláč. Vyskúšajte šťavnatú verziu s višňami a pudingom.
Zabudnite na babkin jablkový koláč. Vyskúšajte šťavnatú verziu s višňami a pudingom.
Zapekané croissanty s ovocím na štýl žemľovky
Zapekané croissanty s ovocím na štýl žemľovky
Žemľovky
Brioška – nadýchaný domáci recept
Brioška – nadýchaný domáci recept
Buchty a šišky

Technológie

Populárna automobilka medzi Slovákmi sa zapojí do výroby dronov pre Ukrajinu. Pôjde o veľké taktické stroje
Populárna automobilka medzi Slovákmi sa zapojí do výroby dronov pre Ukrajinu. Pôjde o veľké taktické stroje
Armádne technológie
Vedci práve objavili nový stav hmoty, ktorý podľa teórie nemal existovať
Vedci práve objavili nový stav hmoty, ktorý podľa teórie nemal existovať
Technológie
Nové Iskandery aj improvizované strely RM-48U: Rusko mení taktiku raketových útokov na Ukrajinu
Nové Iskandery aj improvizované strely RM-48U: Rusko mení taktiku raketových útokov na Ukrajinu
Armádne technológie
Vírus Phantom zasiahol viac než 150-tisíc Android telefónov. Šíril sa cez aplikácie, ktoré boli dostupné aj u nás
Vírus Phantom zasiahol viac než 150-tisíc Android telefónov. Šíril sa cez aplikácie, ktoré boli dostupné aj u nás
Android

Bývanie

Objavili sme pravidlo 3-5-7 a už chápeme, prečo dekor doma často vyzerá zle. Čo robia dizajnéri inak a funguje to?
Objavili sme pravidlo 3-5-7 a už chápeme, prečo dekor doma často vyzerá zle. Čo robia dizajnéri inak a funguje to?
Ešte tu cítiť zvyšky brutalizmu, ale poradili si aj s nimi. Napriek minulosti nájdete v byte prekvapivo krásny rodinný domov
Ešte tu cítiť zvyšky brutalizmu, ale poradili si aj s nimi. Napriek minulosti nájdete v byte prekvapivo krásny rodinný domov
Pripomína vidiecky dom, no dnu čaká nadčasové bývanie. Chatu v lese postavili na relax a únik pred starosťami
Pripomína vidiecky dom, no dnu čaká nadčasové bývanie. Chatu v lese postavili na relax a únik pred starosťami
7 trikov, ako dizajnéri šetria pri vlastnej renovácii (a vy môžete tiež!). Ako vynoviť bývanie a zaplatiť menej?
7 trikov, ako dizajnéri šetria pri vlastnej renovácii (a vy môžete tiež!). Ako vynoviť bývanie a zaplatiť menej?

Pre kutilov

Prečo je zimný rez viniča dôležitý? S týmito základmi rez lepšie pochopia aj začiatočníci
Prečo je zimný rez viniča dôležitý? S týmito základmi rez lepšie pochopia aj začiatočníci
Záhrada
Čistenie kobercov snehom? Svet objavuje „škandinávsky trik“, ktorý naše staré mamy používali odjakživa
Čistenie kobercov snehom? Svet objavuje „škandinávsky trik“, ktorý naše staré mamy používali odjakživa
Údržba a opravy
Funguje sóda bikarbóna a epsomská soľ pri rozmrazovaní chodníkov?
Funguje sóda bikarbóna a epsomská soľ pri rozmrazovaní chodníkov?
Údržba a opravy
Rosia sa vám ráno okná? Vyrobte si domáci pohlcovač vlhkosti za pár centov, ktorý skutočne funguje
Rosia sa vám ráno okná? Vyrobte si domáci pohlcovač vlhkosti za pár centov, ktorý skutočne funguje
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Luxus, ktorý má čas: Sandra Stepanek tvorí kvalitné kožušiny a kabáty, najnovšie pribudnú aj kabelky
Kariérne rozhovory
Luxus, ktorý má čas: Sandra Stepanek tvorí kvalitné kožušiny a kabáty, najnovšie pribudnú aj kabelky
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Čakanie sa skončilo: TAKTO
Domáce
Čakanie sa skončilo: TAKTO vyzerajú nové logá STVR, ikonicka dvojbodka je preč!
Fico vycvičil koaličných partnerov:
Domáce
Fico vycvičil koaličných partnerov: Nasadnite na kona, alebo skončíte v opozícii, Danko RÁZNE reaguje!
Zábery z prvej operácie
Domáce
PRELOMOVÝ zákrok v nemocnici na Kramároch: Vykonali prvú operáciu mozgu s asistenciou AI v Strednej Európe
Vladimir Putin a Volodymyr
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Schôdzka u Putina priniesla prelom! Zelenskyj chce dohodu: Začína sa trojstranná debata

Ďalšie zo Zoznamu