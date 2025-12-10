Obec v Gemeri prekvapuje! Do kostolíka sa vracia poklad, ktorý berie dych

Miesto pod lesom, ktoré ostávalo ešte donedávna takmer bez povšimnutia, sa znovu prebúdza k životu. Do stredovekého kostola Najsvätejšej Trojice v Rákoši v okrese Revúca sa po vyše dvoch desaťročiach vracajú vďaka podpore od Nadácie VÚB unikátne oltáre – a spolu s nimi aj dávno zabudnutá atmosféra jednej z vzácnych pamiatok Gotickej cesty v Gemeri.
Hoci pôsobí na prvý pohľad nenápadne, románsko-gotický kostolík v obci Rákoš ukrýva talianske fresky európskeho významu zo 14. a 15. storočia, ktoré si kedysi objednali tunajší zemepáni Bubekovci. Počas ďalších stáročí do interiéru postupne pribúdali aj oltáre a ďalšie súčasti mobiliáru obrovskej hodnoty, ktoré tú tiež samé o sebe národné kultúrne pamiatky. Unikátna výzdoba však ostala dlhé roky kvôli postupne prebiehajúcej rekonštrukcii kostola doslova v tieni – interiér kostola bol rozobratý, mobiliár uskladnený a miestna komunita nemala priestor na stretávanie a liturgiu.
Pamiatkari vyhrali boj s hmyzom a plesňami – oltáre sú zachránené
Rok 2025 však priniesol pozitívny posun. Po rokoch úsilia a odborného reštaurovania sa do kostola vracia prvá časť pôvodného vybavenia. Dva barokové oltáre prešli precíznou obnovou a prinavracajú katolíckemu chrámu jeho historickú, umeleckú aj duchovnú hodnotu.
Obnova oltárov však nebola jednoduchá. Od konca 90-tych rokov prechádzali odbornými rukami tímu reštaurátoriek. Následne sa však do kostola nevrátili, ale boli dlhodobo odložené, čo spôsobilo ich opätovné napadnutie drevokazným hmyzom, hubami a plesňami.
Vďaka spolupráci farnosti Jelšava, združenia Gotická cesta, odborníkov z Pamiatkového úradu SR a finančnej podpore od Nadácie VÚB sa tento rok podarilo barokové oltáre znovu dôkladne ošetriť, dokončiť ich reštaurovanie a nainštalovať späť do kostola. Hlavný oltár Najsvätejšej Trojice stojí opäť v plnej kráse na pôvodnej kamennej menze. Bočný oltár Panny Márie Immaculaty bol umiestnený na bočnej strane tak, aby v interiéri lepšie vynikla vzácna freska Najsvätejšej Trojice, ktorá bola medzitým zreštaurovaná.
Kostol sa teší na návštevníkov – a bude ešte krajší
Atmosféru kostolíka v umocňuje aj fakt, že v ňom bol popri stredovekých freskách nevyčísliteľnej hodnoty v roku 2023 obnovený aj historický drevený strop. Zvyšok mobiliáru – posledný bočný oltár a kazateľnica – sú stále v reštaurátorských ateliéroch. Do Rákoša by sa mali vrátiť budúci rok, čím sa interiér naplno priblíži svojej podobe z 18. storočia.
„Kostol v Rákoši je naozajstnou perlou Gotickej cesty a návrat oltárov je preň nesmierne symbolický. Veríme, že po doplnení zvyšku vybavenia bude tento nádherný priestor plne dostupný všetkým, miestnym aj návštevníkom regiónu. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa na obnove a každodennej starostlivosti o túto pamiatku podieľali a stále podieľajú,“ hovorí podpredseda združenia Gotická cesta Peter Palgut. Práve toto združenie sa dlhodobo venuje obnove a propagácii sakrálneho dedičstva na území Gemera a Malohontu. Prepája majiteľov kostolov s inými subjektmi či inštitúciami s cieľom ich postupne obnovovať a tiež propagovať hodnotu tohto historického dedičstva.
Spoločná snaha, ktorá vracia slávnu minulosť regiónu
Výrazný posun pri celej snahe o obnovu interiéru kostola v Rákoši sa podarilo dosiahnuť vďaka dlhodobému partnerstvu, ktoré uzavrelo minulý rok združenie Gotická cesta s Nadáciou VÚB. V rámci neho putujú postupne granty na obnovu piatich gemerských pamiatok. Kostol v Rákoši je druhý z objektov, v ktorom prebehli naplánované práce z tohto zdroja podpory.
„Podporu umenia, obnovy historických pamiatok a kultúrneho dedičstva má naša Nadácia VÚB doslova vo svojej DNA. Viac ako 14 rokov sme pomáhali s obnovou Kalvárie v Banskej Štiavnici a teraz sa pre nás stala ďalšou prioritou práve záchrana Gotickej cesty, kde každá pamiatka má svoj príbeh, svoju jedinečnú históriu a potrebuje našu pomoc, aby mohla byť zachovaná pre budúce generácie. Aj preto sme sa rozhodli venovať v období najbližších rokov viac ako 600-tisíc eur na záchranu jedinečných 5 sakrálnych historických stavieb v tejto oblasti. Jednou z nich je práve Rákoš,“ povedal pri slávnostnom podujatí pri príležitosti návratu oltárov do rákošského kostola generálny riaditeľ VÚB banky a predseda správnej rady Nadácie VÚB Jozef Kausich.
Nadácia VÚB patrí dlhodobo medzi najväčších podporovateľov obnovy pamiatok na Slovensku – za posledných 20 rokov prerozdelila približne 5 miliónov eur na záchranu kultúrneho dedičstva.
Navštívte kút Slovenska, ktorý si zamilujete
Gemer a Malohont sú regióny, v ktorých sa snúbi historické a prírodné bohatstvo, aké inde nenájdete. A Rákoš je ďalším dôkazom, že aj malé dedinky môžu skrývať veľké poklady.
Ak hľadáte tip na výlet s atmosférou, ktorá vás prenesie o stáročia späť, poznávacia trasa Gotická cesta vás očarí. Je prehliadkou vznešenej minulosti tejto bývalej bohatej stolice Uhorského kráľovstva a zároveň ukážkou toho, ako sa začína v tejto časti Slovenska písať nový kultúrno-historický príbeh. Viac tipov na návštevu nájdete na stránke www.gotickacesta.sk.
