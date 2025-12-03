Tradícia a inovácie na jednom stole: Jesenné menu v srdci Hilton hotela

V novembri sa reštaurácia Cloud v hoteli DoubleTree by Hilton Bratislava opäť stala centrom gurmánskeho sveta. Ďalšia zo série degustačných večerí spojila to najlepšie zo slovenskej kuchyne s modernými trendmi a ponúkla hosťom jedinečný zážitok v spolupráci s Národným tímom kuchárov Slovenska.
„Cloud Restaurant je miestom, kde sa kulinárske vízie menia na realitu. S radosťou sme privítali hostí na ďalšom večeri plnom kreativity a špičkovej gastronómie,“ uviedol riaditeľ hotela Jakub Majcin.
Pod vedením Jozefa Hromjáka, kapitána Národného tímu kuchárov Slovenska a držiteľa titulu strieborný Kuchár roka 2025 podľa magazínu Falstaff, vzniklo jesenné menu, ktoré spájalo lokálne suroviny s modernými technikami. Večer sa začal jemnými madlenkami s hľuzovkou a údeným maslom, nasledoval amuse bouche z tekvice a duly, ktorý pripravil pôdu pre výrazné chute predjedla z repy, chrenu a cottage syra. Hostia si vychutnali aj raviolu plnenú pórom a lardom, doplnenú zrejúcim syrom, zubáča so stopkovým zelerom a zeleným jablkom, a napokon daniela s čiernou bazou v dokonalej harmónii chutí. Sladkú bodku priniesol dezert z čokolády, gaštanov a orechov, doplnený hruškou, šípkami a rakytníkom.
Toto výnimočné menu hosťom pripravil národný tím v zložení špičkových kulinárov akými sú okrem Jozefa Hromjáka aj Patrik Pokrývka - čerstvý víťaz národného kola prestížnej súťaže Bocuse d'Or Slovakia 2025 a Mladý talent roka 2025 podľa bedekra Gault&Millau, Igor Janiga - pre ktorého je DoubleTree by Hilton Bratislava bývalou domácou pôdou, skúsený kulinár Pavol Buci, či mladý talent Alexandra Krajčovičová, ktorá žne úspechy v troj-michelinskej reštaurácii v Antverpách.
Slovenskí reprezentanti a držitelia dvoch strieborných medailí kulinárskej olympiády IKA Culinary Olympics 2024 sa aktuálne pripravujú na európske kolo Bocuse d`Or 2026. Zároveň v národnom tíme prebiehajú prípravy na svetové finále Global Chefs Challenge 2026 vo Walese, ako aj na Svetový kulinársky pohár – Culinary World Cup 2026 v Luxemburgu. Návštevníci reštaurácie Cloud tak mali príležitosť okúsiť kulinárske umenie na najvyššej úrovni.
„Naším cieľom bolo ukázať, že slovenská gastronómia dokáže byť moderná, kreatívna a zároveň rešpektovať tradície. Každý chod bol premyslený tak, aby hosťom priniesol zážitok, ktorý si zapamätajú,“ dodal Jozef Hromják.
Atmosféra večera bola rovnako výnimočná ako samotné jedlá – spojenie špičkovej kuchyne, elegantného prostredia a profesionálneho servisu vytvorilo zážitok, ktorý presahuje hranice bežného stolovania. Tešíme sa na ďalšie nezabudnuteľné podujatia v Cloud Restaurant – mieste, kde sa maličkosti premieňajú na nezabudnuteľné spomienky.
