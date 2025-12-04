Vianoce s Xiaomi prichádzajú! Skvelé akcie trvajú až do konca decembra.

Vianoce už nemilosrdne klopú na dvere. Ak ste však nestihli akciu Black Friday nezúfajte. Xiaomi predĺžilo väčšinu zliav až do konca januára, aby ste si v pohodlí mohli vybrať a nakúpiť presne to, čo potrebujete!
Akcia Vianoce so Xiaomi prebieha na mi-store.sk od 1.12. do 4.1. 2026.
Smart spotrebiče a doplnky pre inteligentnú domácnosť
V rámci viaončnej akcie si môžete vybrať z výhodnej ponuky inteligentných spotrebičov, ktoré vašej domácnosti dodajú inteligenciu a autonómnosť. Všetky domáce zariadenia od robotického vysávača, až po váhu ovládate prostredníctvo mzdruženej aplikácie Mi Home. Tu vám prinášame výber najlepších akcií, no celkový zoznam zliav sa týka takmer kompletného porfólia Xiaomi.
Zo širokého portfólia bielej techniky dávame do pozornosti zaujímavé ponuky na robotické vysávače od Xiaomi. Výhodne teraz môžete získať obľúbené all-in-one trio, ktoré dokáže fungovať úplne autonómne. Xiaomi Robot Vacuum X20+ je samostatné all-in-one riešenie, ktoré obsahuje multifunkčnú dokovaciu stanicu. Vysávač má silný motor a s pokročilým navigačným systémom poupratuje váš domov bez najmenších ťažkostí. Je vybavený aj automatickým čistením a sušením mopovacích podložiek a rýchlym, 10-sekundovým, vyprázdňovaním nazbieraných nečistôt.
Vylepšený model Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro, je určený pre väčšie obytné plochy, keďže naraz dokáže poumývať až 120 m². Automatická dokovacia stanica navyše obsahuje sušenie horúcim vzduchom. Samotný vysávač k všestrannosti pridáva ešte dvojicu mopovacích podložiek a dosahuje silnejší sací výkon 7000 Pa.
Vrcholom ponuky je Xiaomi Robot Vacuum X20 Max, ktorý ponúkne maximum funkcií a výkonu dnešných robotických vysávačov. Sací výkon je tu ešte zvýšený na hodnotu 8000 Pa. Pre dokonalé čistenie je k dispozícií aj inovatívne výsuvné rameno mopu, takže odteraz nebudete musieť kontrolovať ani problematické miesta ako sú steny, okraje nábytku a nohy stola.
Inteligentná čističku vzduchu - Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro je vybavená účinným laserovým senzorom. Čistička pracuje v dvoch režimoch podľa úrovne znečistenia a je tak vhodná pre obytné plochy od 35 do 60 m². Režim veľkého znečistenia je rýchly a deteguje hrubé častice ako peľ, popol alebo srsť vašich domácich maznáčikov. Jemné častice, ktoré možno vdýchnuť, sa odstraňujú pri pomalom čistení. Samozrejmosťou je informačný OLED displej a intuitívne ovládanie cez aplikáciu Mi Home.
Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L je praktickým pomocníkom v každej modernej kuchyni. Inteligentná fritéza s grilom výborne slúži najmä tým, ktorí radšej jedia ako varia. 360° rovnomerný ohrev jedla zabezpečuje zlepšená cirkulácia a distribúcia vzduchu, ktorá posiela horúci vzduch priamo do fritovacieho koša, čím sa jedlo ohrieva rovnomerne aj bez nutnosti obracania. Ak máte rozpozeraný seriál, od ktorého neradi vstávate, určite oceníte funkciu automatického 30-minútového režimu ohrievania, aby jedlo vo fritovacom koši zostalo chrumkavé a jemné, akoby bolo práve dopečené. Milovníci zdravých pokrmov budú nadšení z funkcie odmasťovania pri vysokej teplote. Dokonca aj v režime chrumkavého grilovania možno znížiť množstvo tuku a oleja až o 88,3 %. Samozrejmosťou je intuitívne ovládanie cez aplikáciu Mi Home.
Robotický vysávač Xiaomi Robot Vacuum X20+ môžete získať už za 359,90 €.
Robotický vysávač Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro môžete získať už za 389,90 €.
Robotický vysávač Xiaomi Robot Vacuum X20 Max môžete získať už za 439,90 €.
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro môžete získať so zľavou 20 % za 209,90 €.
Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L môžete získať so zľavou 20 % za 81,90 €.
Pozrite si kompletnú ponuku zliav na Vianoce na mi-store.sk už dnes!
- reklamná správa -