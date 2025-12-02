Utorok2. december 2025, meniny má Bibiána, Viviána, zajtra Oldrich

The Witcher in Concert sa vracia do Európy v roku 2026!

CD PROJEKT RED s nadšením oznamuje, že na základe obrovského záujmu sa The Witcher in Concert oficiálne vracia na druhé európske turné v roku 2026, pričom pribudnú nové mestá a krajiny.

● The Witcher in Concert oslavuje 10. výročie hry The Witcher 3: Wild Hunt pohlcujúcim živým zážitkom s jedinečným aranžmánom hudby z hry.

● Po úspešnej medzinárodnej sérii koncertov v Severnej Amerike a Európe bude The Witcher in Concert pokračovať v roku 2026 turné v Ázii a druhým európskym turné.

● Predpredaj vstupeniek sa začína 19. novembra pre tých, ktorí sú prihlásení na odber newslettera The Witcher in Concert, a následne 21. novembra pre verejnosť.

The Witcher in Concert, ktorý oslavuje 10 rokov od vydania The Witcher 3: Wild Hunt, oživuje nadčasový soundtrack z tejto akčnej RPG hry prostredníctvom špičkových vizuálov a hudby špeciálne upravenej pre túto príležitosť pod dohľadom spoluautora hudby k hre Marcina Przybyłowicza. Skladby sú interpretované 14-členným ansámblom vrátane skupiny Percival Schuttenbach – spoluautorov pôvodného soundtracku, známych svojím prínosom k ikonickým skladbám série.

Po úspešnom a vypredanom európskom turné, ktoré sa končí koncom novembra, je potvrdená druhá séria koncertov na jeseň 2026. Turné sa začne v Dubline (Írsko) 21. októbra a navštívi viac ako 25 miest. Druhé európske turné The Witcher in Concert sľubuje rovnakú magickú atmosféru a zážitok, ktorý si fanúšikovia zamilovali v roku 2025.

Zoznam miest pre európske turné 2026:

Dublin, Írsko — Vicar Street | 21. a 22. október 2026
York, Anglicko — Sage One | 24. október 2026
Glasgow, Škótsko — Barbican | 25. október 2026
Liverpool, Anglicko — Philharmonic | 26. október 2026
Manchester, Anglicko — O2 Apollo | 27. október 2026
Wolverhampton, Anglicko — The Halls | 28. október 2026
Londýn, Anglicko — Eventim Apollo | 29. október 2026
Bristol, Anglicko — Beacon | 30. október 2026
Štokholm, Švédsko — Annexet | 2. november 2026
Berlín, Nemecko — Tempodrom | 4. november 2026
Gdańsk, Poľsko — Ergo Arena | 5. november 2026
Krakov, Poľsko — Tauron Arena | 6. november 2026
Budapešť, Maďarsko — MVM Dome | 7. november 2026
Praha, Česko — O2 Universum | 8. november 2026
Norimberg, Nemecko — Kia Arena | 9. november 2026
Bratislava, Slovensko — Incheba Arena | 10. november 2026
Viedeň, Rakúsko — Stadthalle | 11. november 2026
Paríž, Francúzsko — Le Grand Rex | 13. november 2026
Gent, Belgicko — Capitole | 14. november 2026
Eindhoven, Holandsko — Muziekgebouw | 15. november 2026
Düsseldorf, Nemecko — Mitsubishi | 16. november 2026
Lyon, Francúzsko — Le Radiant | 18. november 2026
Frankfurt, Nemecko — Jahrhunderthalle | 19. november 2026
Luxemburg, Luxembursko — Rockhal | 20. november 2026
Zürich, Švajčiarsko — The Hall | 21. november 2026
Miláno, Taliansko — Teatro Arcimboldi | 22. november 2026
Rotterdam, Holandsko — De Doelen | 28. november 2026
Groningen, Holandsko — Martiniplaza | 29. november 2026

Exkluzívny predpredaj pre odberateľov newslettera The Witcher in Concert začne 19. novembra o 10:00 CET a potrvá do 20. novembra do 23:59 CET. Následne sa 21. novembra o 10:00 CET spustí predaj pre verejnosť. Na každej zastávke turné budú k dispozícii aj unikátne pamätné predmety na predaj.

Turné The Witcher in Concert odštartovalo v auguste počas gamescomu 2025 v Kolíne nad Rýnom a úspešne absolvovalo sériu koncertov v Spojených štátoch. Nedávno bolo oznámené aj ázijské turné naplánované na začiatok roku 2026.

Projekt The Witcher in Concert vznikol v spolupráci so spoločnosťami GEA Live a RoadCo Entertainment, ktoré produkujú živé predstavenia vo viac ako 40 krajinách sveta. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na odber newslettera, sledovať aktuálny zoznam miest a zakúpiť vstupenky na oficiálnej stránke The Witcher in Concert.

https://www.thewitcher.com/cz/en/concert

Ďalšie zo Zoznamu