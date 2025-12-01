Tipy: Vytvorte si malé rituály pre lepší deň

Pondelok1. december 2025, meniny má Edmund, zajtra Bibiána, Viviána

Vytvorte si malé rituály pre lepší deň

Jeseň a zima so sebou prináša kratšie dni, chladnejšie počasie a menej svetla. S tým prichádza aj prirodzená potreba tráviť viac času doma, v pohodlí a pokoji. Ak na vás dolieha predvianočný zhon a množstvo povinnosti s prípravami na koniec roka, je ideálny čas vytvoriť si malé rituály, ktoré prinesú viac pokoja, starostlivosti a príjemnej atmosféry do každého dňa. Inšpirujte sa našimi tipmi pre viac pohody.

Vôňa, čo zahalí váš domov

Domáca pohoda pre mnohých z nás často začína práve vôňou a čistotou, ktoré vnesú do dňa tú pravú harmóniu. Takýto pocit harmónie navodí aj čerstvo vypraná bielizeň, posteľné obliečky či hrejivé deky. Predstavte si, že otvoríte skriňu alebo sa zabalíte do deky a zrazu sa ocitnete na rannej prechádzke v Provence, pod hviezdami nočného Paríža alebo v objatí lásky na brehu Seiny. Presne takúto atmosféru vnesú do vášho dňa nové Silan parfémy na pranie. Vznikli v spolupráci s francúzskymi parfumérmi. Vône tohto nového radu boli inšpirované ikonickými parfumérskymi domami ako Dior, Kenzo alebo Carolina Herrera a zároveň boli starostlivo vytvorené v spolupráci s renomovanými francúzskymi parfumérmi. Výsledkom sú tri jedinečné kompozície, ktoré sa v bielizni rozvíjajú ako skutočný parfum, a to jemne, dlho a s osobitým kúzlom.

Vlasy, ktoré odolajú aj tým najchladnejším dňom

Zimné obdobie predstavuje pre vaše vlasy a pokožku hlavy výzvu, či už dávate prednosť pohodliu pod čiapkou, alebo v mene zachovania objemu nechávate svoju hrivu vystavenú chladu a vetru. Mráz vlasy vysušuje, spôsobuje lámavosť či krepovatenie, a preto v zime potrebujú špeciálnu starostlivosť. Fén Philips 8000 vlasy vysuší do 3 minút a pritom ich ochráni pred poškodením. Prostredníctvom technológie ThermoShield Advanced udržuje až 100 % silu vlasov vďaka inteligentnému riadeniu teploty. Silný, ultra stabilný koncentrovaný prúd vzduchu pomáha udržať účes hladký a žiarivý, aby ste si mohli fénovať vlasy bez starostí po celú zimu. Chcete mať hydratované vlasy počas celého dňa? Doprajte im správnu dávku starostlivosti so stylingovým radom Schwarzkopf Taft Aloe Boost, ktorý spája účinný styling a intenzívnu hydratáciu. Obsahuje zložky ako aloe vera, glycerín a pantenol, doplnené o posilňujúci niacínamid, známy zo starostlivosti o pleť.

Najkrajším doplnkom je krásna pleť

Dnes si už môžeme dopriať návštevu kozmetického salóna prakticky kedykoľvek. Zakrúžkujte si ju vo svojom diári. Práve zdravá pleť je častokrát základom pre naše sebavedomie. Pestujte si ho aj vďaka návšteve prevádzky Beauty Palace v rámci priestorov oc tehelko. Pre žiarivú, sviežu a hydratovanú pleť vyskúšajte procedúru Hydra Beauty – neinvazívne ošetrenie vhodné pre všetky typy pleti, ktoré kombinuje hĺbkové čistenie, zásobenie aktívnymi látkami a liftingový efekt. . Každé ošetrenie je možné doplniť relaxačnou masážou tváre, krku a dekoltu pre ešte silnejší účinok a pocit luxusu. Výsledkom je hladká, svieža a omladená pokožka s viditeľným efektom už po prvom sedení.

Štýl, nech sa deje čokoľvek

Ak chcete zaujať aj outfitom, nechajte sa inšpirovať jesennou a zimnou kolekciou F&F, ktorá prináša mix pohodlia, nadčasovej elegancie a výrazných detailov. Je navrhnutá tak, aby ste z nej dokázali vyskladať množstvo variácií outfitov a vytvoriť šatník, ktorý sa jednoducho prispôsobí každodenným situáciám aj premenlivému počasiu. Nájdete v nej kúsky od jedinečných kabátov, cez šik svetre, až po pohodlný denim. Bohaté možnosti spájania farieb inšpirovaných prírodou, vrstvenia a mäkké materiály ponúkajú priestor pre kreativitu aj komfort. Či už uprednostňujete mestský štýl, športovú ležérnosť, alebo nadčasovú eleganciu, nájdete tu riešenie pre každý vkus aj rozpočet. 

Sladké potešenie

Večery sa pomaly predlžujú a vy premýšľate, ako si ich doma spríjemniť? V tom prípade určite vyskúšajte recept na Pumpkin Spice Cheesecake, krémový dezert s neodolateľnou arómou tekvicového korenia, ktorý si zamilujete na prvé sústo. Jemná krémová náplň s Premium Pudingom Pumpkin Spice Dr. Oetker a sušienkový základ obohatený o gaštanové pyré tvoria harmóniu chutí, ktorá evokuje vôňu jesenného lesa. Ideálny na slávnostné chvíle aj tiché večery.

Úsmev, ktorý žiari za každých okolností

Po maškrtách, ktorým sa len ťažko odoláva, je dôležité nezabudnúť venovať pozornosť aj svojmu úsmevu. Zdravé a žiarivé zuby sú základom krásy aj sebavedomia, a práve s tým vám precízne pomôžu sonické zubné kefky. Keď po prvýkrát vyskúšate kefky Philips Sonicare, už ich nedáte z ruky. 62-tisíc pohybov vlákien za minútu vám zabezpečí úplne nový, návykový pocit čistoty a sviežosti. Kefky tejto značky sú v porovnaní s manuálnym čistením až 20x efektívnejšie, za jediné čistenie odvedú toľko práce, že s manuálnou kefkou by ste na to potrebovali mesiac, a navyše vytvárajú dynamickú vlnu prenikajúcu hlboko do medzizubných priestorov. Výsledkom je žiarivý úsmev a tiež dokonale hladká sklovina, vďaka ktorej pocítite dotyk starostlivosti, kedykoľvek si prejdete jazykom po zuboch.

Mäkké objatie pre dokonalé chvíle oddychu

Poznáte tie typické sychravé alebo mrazivé večery, keď jediné, po čom túžite, je na chvíľu sa zastaviť, zabaliť sa do deky a vychutnať si chvíle pokoja s knihou, šálkou čaju či obľúbeným filmom? Práve na takéto dni je ako stvorená mäkká a ľahučká deka FLIKBRUNÖRT z IKEA v jemnom šachovnicovom vzore. Vďaka nej si doma ľahko navodíte ten pravý dotyk útulnosti a pohody.

Užite si toto obdobie v znamení malých radostných chvíľ, ktoré vás zahrejú, potešia a upokoja. Pripomeňte si, že starostlivosť o seba, svoj domov a vašich blízkych je tým najkrajším rituálom.

