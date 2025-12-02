Smart city: Ako technológie menia slovenské mestá?

Inteligentné hodinky nám monitorujú spánok, aplikácie plánujú stretnutia a „inteligentné“ sú už aj naše domácnosti či zariadenia na zahrievanie tabaku. Technológie nám uľahčujú život na každom kroku a rovnako začínajú meniť aj mestá, v ktorých bývame. Ako teda vyzerá prechádzka takýmto mestom budúcnosti?
Prečo vlastne potrebujeme „inteligentné mestá“?
Za týmto populárnym názvom sa skrývajú mestá, ktoré premyslene využívajú technológie na riešenie každodenných problémov. Pomocou senzorov zbierajú rôzne údaje, ktoré následne vyhodnotia a použijú na to, aby zlepšili dopravu, ušetrili energie alebo zefektívnili parkovanie.
Nejde tu však o technológie pre technológie. Cieľ je, aby sa nám v mestách jednoducho lepšie žilo. A tie najlepšie riešenia sú také, ktoré si ani nevšimnete. Okrem toho, že vám zrazu všetko pôjde akosi ľahšie.
Už to nie je len teória: Príklady zo Slovenska
Aj na Slovensku už máme mestá, kde tieto zmeny naozaj vidno. Nie sú to žiadne plány na papieri, ale fungujúce projekty.
- V Trnave je plynulejšia doprava: Mesto spustilo systém, ktorý adaptívne riadi križovatky podľa hustoty premávky. Výsledkom je plynulejšia doprava a kratšie čakanie. Tento systém si všimli aj odborníci a projekt získal ocenenie ITAPA 2024.
- V Žiline sa lepšie cestuje a parkuje: Na viacerých križovatkách sa trolejbusom a autobusom automaticky rozsvieti zelená, aby zbytočne nemeškali. Mesto tiež testuje inteligentné parkovanie – na jednej z ulíc vám informačná tabuľa ukáže, či sú voľné miesta, takže nemusíte zbytočne krúžiť po okolí.
- Bratislava sa zameriava na poriadok v parkovaní a energiách. Systém parkovania PAAS, ktorý zavádza pravidlá v preplnených štvrtiach. Vďaka nemu si viete cez aplikáciu zistiť, kde a za akých podmienok môžete parkovať.
- Košice do inovácií zapájajú mladú generáciu. V rámci programu Košice 2.0 testujú nové nápady priamo s obyvateľmi. Ich najnovším projektom je inštalácia senzorov na meranie kvality ovzdušia a počasia priamo na školách. Žiaci sa tak neučia o ekológii len z učebníc, ale pracujú s reálnymi dátami z prostredia, v ktorom sa každý deň pohybujú.
Všetko pre pohodlnejší život v meste
Všetky tieto novinky majú spoločný cieľ: menej stresu a viac pohodlia pre ľudí. Znamená to menej čakania v kolónach, jednoduchšie hľadanie voľného parkovacieho miesta, čistejší vzduch a celkovo príjemnejšie ulice a parky. Je to dôkaz, ako môžu technológie slúžiť ľuďom.
Inšpirácia prichádza aj zo zahraničia
Nemusíme všetko vymýšľať odznova. Inšpiráciu môžeme čerpať z neďalekej Viedne, ktorá patrí medzi svetových lídrov v inteligentných riešeniach. Architekti tam na mieste bývalého letiska naprojektovali celú novú štvrť Aspern Seestadt s cieľom, aby jej obyvatelia autá takmer nepotrebovali. Podobne premenili aj známu ulicu Mariahilfer Straße na rozsiahlu pešiu a zdieľanú zónu, čím dali prednosť ľuďom a výrazne obmedzili automobilovú dopravu.
Do smart mesta patrí aj smart zariadenie
Dôležitou súčasťou moderného mesta je aj ohľaduplnosť voči ostatným. Nové technológie pomáhajú vytvárať prostredie, kde sa rešpektujeme navzájom. Do tohto prístupu zapadá aj zariadenie na zahrievaný tabak bez dymu s menším zápachom než klasická cigareta, akým je Ploom AURA.
Svoju smart stránku ukazuje prostredníctvom Ploom aplikácie, v ktorej si používateľ vďaka technológii Heat Select môže vybrať jeden zo štyroch režimov zahrievania. Je tak diskrétnym a inteligentným spoločníkom na prechádzkach mestom.
A čo nás čaká ďalej?
V najbližších rokoch budú mestá ešte viac využívať dáta a umelú inteligenciu na ďalšie vylepšovanie svojich služieb. Projekty na Slovensku ukazujú, že nezaostávame a že prvé nápady sa úspešne menia na skutočnosť. Hoci sme stále len na začiatku, je zrejmé, že sme na dobrej ceste.
- reklamná správa -