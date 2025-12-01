Pondelok1. december 2025, meniny má Edmund, zajtra Bibiána, Viviána

Čo sa kúpiť dá a čo nie?

Ilustračný obrázok PR článok Zobraziť galériu (4)
(Zdroj: HalfPrice)
© Zoznam/ © Zoznam/

Vianoce sú magické, lebo v sebe spájajú oboje. V rovnakom čase sa vo sviatočný večer môžeme tešiť z hojnosti pod stromčekom a zároveň nás dojme sledovať radosť v očiach našich blízkych.

Vianoce sú sviatky nabité emóciami a je dovolené nechať sa nimi v tom dobrom zmysle slova prevalcovať a roztopiť sa ako vosk poslednej sviece na adventnom venci. Plamienky tešenia sa však začínajú blikať už v novembri a poznáme aj nadšencov, ktorí prípravu na Vianoce začínajú už v septembri. Keby sme popátrali viac, našli by sa aj takí, ktorí by po dvoch pohárikoch vaječného likéru priznali aj to, že zhromažďovanie darčekov u nich začína ešte oveľa skôr a aplikáciu Christmas counter, ktorá odrátava dni do Vianoc majú nainštalovanú v telefóne celoročne. Inak, ak ju ešte nemáte, vyhľadajte si ju, alebo inú, jej podobnú – poslúži vám ako nízkokalorický adventný kalendár pred sviatočným hodovaním. No vráťme sa späť k darčekom. Keď patríte k tým, ktorým sa rátajú vianočné nákupy ako „vianočné“ až v momente, keď teploty začnú klesať k nule, prezradíme vám, kde ich vybavíte k maximálnej spokojnosti. Za ceny, ktoré nebudete očakávať – v tom dobrom – nakúpite dekorácie, oblečenie, darčekové sety, svetové trendy aj zahraničné zberateľské vychytávky, obuv, batožinu, hračky...a ešte oveľa viac. Obsiahly OFF PRICE koncept vám navyše ponúkne originálny tovar svetových značiek, aký by ste inde hľadali márne. Mikina, ktorú na Slovensku nemá nikto? Bunda, na ktorú sa vás každý bude pýtať? V HalfPrice! Viac vám o svojom zážitku v predajni porozpráva milovníčka atmosféry Vianoc, Jasmína Alagič:

Čo sa kúpiť dá
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: HalfPrice)

1, Čo z vianočnej ponuky HalfPrice si absolútne získalo vaše srdce?

Ono je veľmi ťažké povedať, čo vám v HalfPrice ukradne srdce. Lebo HalfPrice si ho cez Vianoce získa hneď, ako tam vstúpite. Ja to absolútne milujem, pretože hneď vás vítajú nádherné vianočné dekorácie, či už exteriérové alebo interiérové, alebo sa presuniete do kuchynských potrieb, kde nájde všetko, celý vianočný servis, dózičky, alebo potom sú tam nenormálne krásne detaily ako rohožky pred dvere, uteráčiky, takisto tam nájdete veci pre zvieratká aj hračky. Tieto veci mňa najviac berú v HalfPrice cez Vianoce a cením si, že majú takú prijateľnú cenu. Pretože každý z nás má doma 35 Santa Clausov, ale keď prídete do HalfPrice, budete chcieť aj toho 36. A menej to bolí, keď to stojí také fajn peniaze.

Čo sa kúpiť dá
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: HalfPrice)

2, Komu ste už v HalfPrice kúpili vianočný darček? Prezradíte aj, čo to je?

V HalfPrice budem určite kupovať darčeky viacerým členom mojej rodiny. Zatiaľ som kúpila jeden mojej mamine. Myslím si, že ho určite využije. Je to praktická vec a zároveň veľmi pekná! Je to zimná bunda dlhá až do polovice lýtok – my máme radi, keď sme v zime vonku ako takí snehuliaci. Takže, bunda je pekná a splní svoj účel, navyše som ju kúpila za perfektné peniaze, bolo to výrazne lacnejšie, ako keď to porovnám s cenami, za ktoré sa táto dizajnérska značka bežne u nás predáva.

Čo je podľa vás na HalfPrice výnimočné?

To vám poviem okamžite! Je to vidieť hneď, ako vojdete dovnútra. Vy v HalfPrice vybavíte celú svoju rodinu, celú svoju domácnosť – a nestrávite tam zas tak veľa času! Je tam créme de la créme všetkého, čo môžete chcieť z dekorácií, domácich potrieb, módy či vecí prestížnych značiek. Ja obzvlášť milujem sekciu s topánkami – páči sa mi, ako ich majú usporiadané podľa veľkosti. Ten koncept sa podobá na obchody v Amerike. Musíte trošku „poňúrať“ ,ale nájdete tam také kúsky, ktoré by ste za tie ceny nikde nekúpili.

4, Čo máte na Vianociach najradšej?

Najradšej mám práve to, čo sa za peniaze kúpiť nedá, ale jedným dychom dodám, že ja milujem aj to, čo sa za peniaze kúpiť dá! A to sú práve tie spomínané dekorácie, ktoré dotvoria atmosféru. Tá už je potom opäť v kategórii „na nezaplatenie“. Milujem, keď sa všetci stretneme, na chvíľočku spomalíme. Všetci veríme v zázraky, tešíme sa a vieme, že tam jeden pre druhého sme – možno aj trochu intenzívnejšie ako v každodennom zhone. Človek si práve v čare svetielok, rozprávok a vôní uvedomí, že byť spolu je to najdôležitejšie. Zdieľať ten ligot a spoločne s rodinou spomaliť je pre mňa najviac.

Čo sa kúpiť dá
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: HalfPrice)

- reklamná správa -

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Slávnostné udeľovanie ocenenia Roma Spirit 2025
Slávnostné udeľovanie ocenenia Roma Spirit 2025
Správy
Helexa ako bývalý šéf ZSSK tvrdí, že jeho odvolanie bolo politické a firmu čaká boj
Helexa ako bývalý šéf ZSSK tvrdí, že jeho odvolanie bolo politické a firmu čaká boj
Správy
Vladimír Weiss st. po triumfe nad Michalovcami: Tolič dal v závere dva góly a otočil zápas
Vladimír Weiss st. po triumfe nad Michalovcami: Tolič dal v závere dva góly a otočil zápas
Futbal

Domáce správy

Odborníci radia: Po zistení
Odborníci radia: Po zistení HIV pozitivity je dôležité čo najskôr začať s liečbou
Domáce
VIDEOROZHOVOR Peter Helexa
Exšéf národného železničného dopravcu Helexa: Odvolanie je politické, firmu čaká boj o stabilitu a financie
Domáce
V Tatrách a Nízkych
V Tatrách a Nízkych Tatrách nad pásmom lesa platí mierne lavínové nebezpečenstvo
Domáce
Hasiči v Žilinskom kraji mali 79 výjazdov za týždeň: Najviac riešili technickú pomoc a nehody
Hasiči v Žilinskom kraji mali 79 výjazdov za týždeň: Najviac riešili technickú pomoc a nehody
Regióny

Zahraničné

Donald Trump a Nicolás
Slučka okolo Madurovho krku sa uťahuje: Tajomstvo telefonátu s Trumpom odhalené! Nečakaná PONUKA od USA
Zahraničné
FOTO Katastrofa obrovských rozmerov: Na
Katastrofa obrovských rozmerov: Na Sumatre zomrelo viac ako 500 ľudí, hlásia stovky nezvestných
Zahraničné
Stefanie Pieperová
Rakúsko je v šoku: Zavraždili známu influencerku! Zakopal som ju v lese, priznal expartner
Zahraničné
Cyril Ramaphosa
Prezident Ramaphosa odmietol Trumpovu hrozbu, že nepozve JAR na summit G20 v USA
Zahraničné

Prominenti

Známa influencerka zverejnila cenník:
Známa influencerka zverejnila cenník: Za mesiac som zarobila… Pfuuu, z tej sumy sa vám zatočí hlava!
Domáci prominenti
Nina Dobrev
Páni, zbystrite pozornosť: Táto slávna kráska je SINGLE... TOTO je jej SEXI postavička v plavkách!
Zahraniční prominenti
Kaia Gerber
Krásna dcéra Cindy Crawford: Fúú, tenká ako prútik!
Zahraniční prominenti
Zuzana Čimová
Čimová po ODCHODE z Markízy: Už má NOVÝ DŽOB... Teraz moderuje TOTO!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Odborník odhalil KRUTÚ pravdu:
Odborník odhalil KRUTÚ pravdu: Vaša domácnosť SMRDÍ viac, než si myslíte! Najväčší smrad pochádza z… TOTO vás prekvapí
Zaujímavosti
Mars opäť PREKVAPUJE! NASA
Mars opäť PREKVAPUJE! NASA zaznamenala dôkazy o tajomnom jave: Nález vyvolal VLNU otázok a napätia
Zaujímavosti
NAJNEBEZPEČNEJŠIE miesto planéty? Blue
NAJNEBEZPEČNEJŠIE miesto planéty? Blue Hole pohltilo DESIATKY potápačov! Odborníci prezradili, prečo sa tam stále zomiera
Zaujímavosti
Týmto nahraďte cukor a
Týmto nahraďte cukor a budete žiť zdravší život
vysetrenie.sk

Dobré správy

Varte a pečte tieto
Chystáte sa variť či piecť? Vyskúšajte náš špeciálny tip, všetci vám ho vychvália
Domáce
Zapojte sa do adventného
Začína sa adventný kalendár: V prvý týždeň na vás čaká sviatočné prekvapenie od dm!
Domáce
Vyskúšajte farbu na vlasy
FOTO Počuli ste už o tejto farbe na vlasy? Vyskúšali sme ju a veľmi milo nás prekvapila
feminity.sk
FOTO Metropolis je najlepší prémiový
Najkvalitnejšie bývanie tohto roka? Je to jasné, poďte sa s nami pozrieť dovnútra!
Domáce

Ekonomika

Nemecko sa potichu pripravuje na vojnu s Ruskom: Toto odhalil ich tajný plán!
Nemecko sa potichu pripravuje na vojnu s Ruskom: Toto odhalil ich tajný plán!
Koniec uťahovania opaskov? Zabudnite! Bez ďalších škrtov to nepôjde, reagujú analytici na premiéra Fica
Koniec uťahovania opaskov? Zabudnite! Bez ďalších škrtov to nepôjde, reagujú analytici na premiéra Fica
Vlastná ponorka, koncertná sála či bazén snov: 10 najväčších superjácht popiera aj zákony luxusu! Presvedčte sa (video)
Vlastná ponorka, koncertná sála či bazén snov: 10 najväčších superjácht popiera aj zákony luxusu! Presvedčte sa (video)
Zabudnite na zlato: Dopyt po kľúčovom kove exploduje vďaka technológii, ktorú vidíte každý deň!
Zabudnite na zlato: Dopyt po kľúčovom kove exploduje vďaka technológii, ktorú vidíte každý deň!

Varenie a recepty

Zabudni na cukráreň – tu je 12 receptov na domáce venčeky, ktoré sa podaria hneď na prvý pokus.
Zabudni na cukráreň – tu je 12 receptov na domáce venčeky, ktoré sa podaria hneď na prvý pokus.
Pre všetkých fanúšikov SALKA. 16 skvelých vianočných dezertov z kondenzovaného mlieka, ktoré zvládnete behom okamihu.
Pre všetkých fanúšikov SALKA. 16 skvelých vianočných dezertov z kondenzovaného mlieka, ktoré zvládnete behom okamihu.
Vianočné oriešky: Klasika, ktorá na sviatočnom stole nemá chýbať
Vianočné oriešky: Klasika, ktorá na sviatočnom stole nemá chýbať
Výber receptov
Ako dlho vydržia nepečené sladkosti? Pravda o ich trvanlivosti
Ako dlho vydržia nepečené sladkosti? Pravda o ich trvanlivosti
Skladovanie potravín

Šport

Slováci sú po dráme s Českom majstrami sveta! VIDEO Finále mužov rozhodol neuveriteľný nájazd
Slováci sú po dráme s Českom majstrami sveta! VIDEO Finále mužov rozhodol neuveriteľný nájazd
Hokejbal
Prečo Salah nenastúpil ani na sekundu? Manažér Liverpoolu vysvetlil Egypťanovu absenciu
Prečo Salah nenastúpil ani na sekundu? Manažér Liverpoolu vysvetlil Egypťanovu absenciu
Premier League
Vlhová nepreteká a súperky ju nevedia zastaviť: Shiffrinová zmenila slalom na exhibíciu
Vlhová nepreteká a súperky ju nevedia zastaviť: Shiffrinová zmenila slalom na exhibíciu
Lyžovanie
Modrič úprimne o odchode z Madridu, tieto slová dojmú každého fanúšika Realu: Mal som veľké prianie
Modrič úprimne o odchode z Madridu, tieto slová dojmú každého fanúšika Realu: Mal som veľké prianie
Taliansko

Auto-moto

PRVÁ JAZDA: BYD Dolphin Surf - mimoriadne bezpečný, pritom lacný
PRVÁ JAZDA: BYD Dolphin Surf - mimoriadne bezpečný, pritom lacný
Klasické testy
ZSSK v úseku Kúty - Skalica nasadila namiesto vlakov autobusy
ZSSK v úseku Kúty - Skalica nasadila namiesto vlakov autobusy
Doprava
BYD predviedol v Bratislave nabíjanie s výkonom 1000 kW. 1 MW sieť nepoloží
BYD predviedol v Bratislave nabíjanie s výkonom 1000 kW. 1 MW sieť nepoloží
Technika
Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Pravda o vysokej škole v ére AI. Potrebujeme ju ešte vôbec?
Pravda o vysokej škole v ére AI. Potrebujeme ju ešte vôbec?
Kurzy a štúdium
Tichá výpoveď, ktorá zmení celý tím. Prečo vzniká a ako ju zastaviť skôr, než bude neskoro
Tichá výpoveď, ktorá zmení celý tím. Prečo vzniká a ako ju zastaviť skôr, než bude neskoro
Prostredie práce
Toto sú varovné signály, že pracujete v toxickom prostredí. Mnohí ich prehliadajú, kým nie je neskoro
Toto sú varovné signály, že pracujete v toxickom prostredí. Mnohí ich prehliadajú, kým nie je neskoro
Prostredie práce
Ktoré odvetvia rastú najrýchlejšie a prečo sa oplatí sledovať ich už dnes
Ktoré odvetvia rastú najrýchlejšie a prečo sa oplatí sledovať ich už dnes
Pracovné prostredie

Technológie

Vo vesmíre prežije inteligentný stroj, nie krehké telo: Známy harvardský fyzik hovorí, že AI je formou „mimozemskej inteligencie“
Vo vesmíre prežije inteligentný stroj, nie krehké telo: Známy harvardský fyzik hovorí, že AI je formou „mimozemskej inteligencie“
Umelá inteligencia
Rusko chráni svoje Shahedy pred Ukrajinskými interceptormi tak, že im dalo „spätné zrkadielka“: Nie je to vtip
Rusko chráni svoje Shahedy pred Ukrajinskými interceptormi tak, že im dalo „spätné zrkadielka“: Nie je to vtip
Armádne technológie
Ak vidíš toto správanie mobilu, môže byť neskoro. Hackeri milujú ľudí, ktorí tieto veci prehliadajú
Ak vidíš toto správanie mobilu, môže byť neskoro. Hackeri milujú ľudí, ktorí tieto veci prehliadajú
Bezpečnosť
POZOR! Vznikli tisíce falošných sviatočných e-shopov a stovky z nich cielia aj na Slovensko, varujú experti
POZOR! Vznikli tisíce falošných sviatočných e-shopov a stovky z nich cielia aj na Slovensko, varujú experti
Bezpečnosť

Bývanie

Ich domov vznikal 11 rokov, ale stojí za to. Chceli pompéznu vilu, majú nadčasový dizajn a perfektné miesta na oddych
Ich domov vznikal 11 rokov, ale stojí za to. Chceli pompéznu vilu, majú nadčasový dizajn a perfektné miesta na oddych
Poznáte tento japonský trend? Kokedama nepotrebuje žiaden kvetináč, no skrášli každý priestor!
Poznáte tento japonský trend? Kokedama nepotrebuje žiaden kvetináč, no skrášli každý priestor!
Plyn je klasika, no indukcia je efektívnejšia, radí odborník. Jeho tipy pomôžu pri prehrievaní aj zlom riade
Plyn je klasika, no indukcia je efektívnejšia, radí odborník. Jeho tipy pomôžu pri prehrievaní aj zlom riade
Tmavý a zastaraný ranč zmenili na nepoznanie. Vnútro je jednoduché, ale perfektne sa hodí na moderný život
Tmavý a zastaraný ranč zmenili na nepoznanie. Vnútro je jednoduché, ale perfektne sa hodí na moderný život

Pre kutilov

Nepotrebujete majstrovský návod, aby ste vyšľahali dokonalú šľahačku! Stačí poznať tento
Nepotrebujete majstrovský návod, aby ste vyšľahali dokonalú šľahačku! Stačí poznať tento
Recepty
Rosenie skiel v aute môžete vyriešiť v priebehu chvíle. Čo robiť a čomu sa vyhýbať?
Rosenie skiel v aute môžete vyriešiť v priebehu chvíle. Čo robiť a čomu sa vyhýbať?
Údržba a opravy
Zateplená búda nestačí. V zime potrebuje váš pes aj dôležité zmeny v strave
Zateplená búda nestačí. V zime potrebuje váš pes aj dôležité zmeny v strave
Chovateľstvo
Tieto zákusky zmiznú zo stola prvé: 5 nostalgických rezov, ktoré milovala ešte vaša babička
Tieto zákusky zmiznú zo stola prvé: 5 nostalgických rezov, ktoré milovala ešte vaša babička
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Dcéra Karla Gotta je zamilovaná: Charlotte svoju prvú lásku už stihla predstaviť rodine
Zahraničné celebrity
Dcéra Karla Gotta je zamilovaná: Charlotte svoju prvú lásku už stihla predstaviť rodine
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Donald Trump a Nicolás
Zahraničné
Slučka okolo Madurovho krku sa uťahuje: Tajomstvo telefonátu s Trumpom odhalené! Nečakaná PONUKA od USA
Katastrofa obrovských rozmerov: Na
Zahraničné
Katastrofa obrovských rozmerov: Na Sumatre zomrelo viac ako 500 ľudí, hlásia stovky nezvestných
Peter Helexa
Domáce
Exšéf národného železničného dopravcu Helexa: Odvolanie je politické, firmu čaká boj o stabilitu a financie
Stefanie Pieperová
Zahraničné
Rakúsko je v šoku: Zavraždili známu influencerku! Zakopal som ju v lese, priznal expartner

Ďalšie zo Zoznamu