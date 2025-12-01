Čo sa kúpiť dá a čo nie?

Vianoce sú magické, lebo v sebe spájajú oboje. V rovnakom čase sa vo sviatočný večer môžeme tešiť z hojnosti pod stromčekom a zároveň nás dojme sledovať radosť v očiach našich blízkych.
Vianoce sú sviatky nabité emóciami a je dovolené nechať sa nimi v tom dobrom zmysle slova prevalcovať a roztopiť sa ako vosk poslednej sviece na adventnom venci. Plamienky tešenia sa však začínajú blikať už v novembri a poznáme aj nadšencov, ktorí prípravu na Vianoce začínajú už v septembri. Keby sme popátrali viac, našli by sa aj takí, ktorí by po dvoch pohárikoch vaječného likéru priznali aj to, že zhromažďovanie darčekov u nich začína ešte oveľa skôr a aplikáciu Christmas counter, ktorá odrátava dni do Vianoc majú nainštalovanú v telefóne celoročne. Inak, ak ju ešte nemáte, vyhľadajte si ju, alebo inú, jej podobnú – poslúži vám ako nízkokalorický adventný kalendár pred sviatočným hodovaním. No vráťme sa späť k darčekom. Keď patríte k tým, ktorým sa rátajú vianočné nákupy ako „vianočné“ až v momente, keď teploty začnú klesať k nule, prezradíme vám, kde ich vybavíte k maximálnej spokojnosti. Za ceny, ktoré nebudete očakávať – v tom dobrom – nakúpite dekorácie, oblečenie, darčekové sety, svetové trendy aj zahraničné zberateľské vychytávky, obuv, batožinu, hračky...a ešte oveľa viac. Obsiahly OFF PRICE koncept vám navyše ponúkne originálny tovar svetových značiek, aký by ste inde hľadali márne. Mikina, ktorú na Slovensku nemá nikto? Bunda, na ktorú sa vás každý bude pýtať? V HalfPrice! Viac vám o svojom zážitku v predajni porozpráva milovníčka atmosféry Vianoc, Jasmína Alagič:
1, Čo z vianočnej ponuky HalfPrice si absolútne získalo vaše srdce?
Ono je veľmi ťažké povedať, čo vám v HalfPrice ukradne srdce. Lebo HalfPrice si ho cez Vianoce získa hneď, ako tam vstúpite. Ja to absolútne milujem, pretože hneď vás vítajú nádherné vianočné dekorácie, či už exteriérové alebo interiérové, alebo sa presuniete do kuchynských potrieb, kde nájde všetko, celý vianočný servis, dózičky, alebo potom sú tam nenormálne krásne detaily ako rohožky pred dvere, uteráčiky, takisto tam nájdete veci pre zvieratká aj hračky. Tieto veci mňa najviac berú v HalfPrice cez Vianoce a cením si, že majú takú prijateľnú cenu. Pretože každý z nás má doma 35 Santa Clausov, ale keď prídete do HalfPrice, budete chcieť aj toho 36. A menej to bolí, keď to stojí také fajn peniaze.
2, Komu ste už v HalfPrice kúpili vianočný darček? Prezradíte aj, čo to je?
V HalfPrice budem určite kupovať darčeky viacerým členom mojej rodiny. Zatiaľ som kúpila jeden mojej mamine. Myslím si, že ho určite využije. Je to praktická vec a zároveň veľmi pekná! Je to zimná bunda dlhá až do polovice lýtok – my máme radi, keď sme v zime vonku ako takí snehuliaci. Takže, bunda je pekná a splní svoj účel, navyše som ju kúpila za perfektné peniaze, bolo to výrazne lacnejšie, ako keď to porovnám s cenami, za ktoré sa táto dizajnérska značka bežne u nás predáva.
Čo je podľa vás na HalfPrice výnimočné?
To vám poviem okamžite! Je to vidieť hneď, ako vojdete dovnútra. Vy v HalfPrice vybavíte celú svoju rodinu, celú svoju domácnosť – a nestrávite tam zas tak veľa času! Je tam créme de la créme všetkého, čo môžete chcieť z dekorácií, domácich potrieb, módy či vecí prestížnych značiek. Ja obzvlášť milujem sekciu s topánkami – páči sa mi, ako ich majú usporiadané podľa veľkosti. Ten koncept sa podobá na obchody v Amerike. Musíte trošku „poňúrať“ ,ale nájdete tam také kúsky, ktoré by ste za tie ceny nikde nekúpili.
4, Čo máte na Vianociach najradšej?
Najradšej mám práve to, čo sa za peniaze kúpiť nedá, ale jedným dychom dodám, že ja milujem aj to, čo sa za peniaze kúpiť dá! A to sú práve tie spomínané dekorácie, ktoré dotvoria atmosféru. Tá už je potom opäť v kategórii „na nezaplatenie“. Milujem, keď sa všetci stretneme, na chvíľočku spomalíme. Všetci veríme v zázraky, tešíme sa a vieme, že tam jeden pre druhého sme – možno aj trochu intenzívnejšie ako v každodennom zhone. Človek si práve v čare svetielok, rozprávok a vôní uvedomí, že byť spolu je to najdôležitejšie. Zdieľať ten ligot a spoločne s rodinou spomaliť je pre mňa najviac.
- reklamná správa -