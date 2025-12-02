Ktoré auto si podmanilo majstra Slovenska v rely?

Jeden z našich najlepších rely jazdcov Martin Koči sa rozhodol ukázať, že jeho skvelé športové výsledky nie sú vôbec dielom náhody. Preto zobral štáb profesionálnych filmárov a spoločne nakrútili zaujímavé video, ako vyzerá jeho bežný deň. Mnohí z divákov zostali prekvapení, koľko toho Martin stihne ešte skôr, než väčšina ľudí dopije svoju rannú kávu. Koči pôsobí, akoby v sebe mal stále zapnutý pretekársky režim – či už sedí za volantom, trénuje, alebo vybavuje bežné povinnosti.
Ráno začína behom, aby sa udržal v kondícii, ktorá mu dlhodobo pomáha držať krok s najlepšími. Nasleduje technická príprava a tréning reakcií, ktoré sú na rozvoj jeho zručností priam nevyhnutné. Práve dôraz na detaily a disciplínu už roky sprevádza jeho kariéru.
Martin sa pochválil svojím nádherným autom PEUGEOT 408, ktoré si veľmi rýchlo obľúbil. Zbožňuje jeho ovládateľnosť, komfort aj dynamiku a je nadšený z kompaktného volantu pripomínajúceho ovládanie rely auta aj z dynamiky jazdy. Auto si Martin Koči nezamiloval len tak – pri výbere automobilu je totiž mimoriadne náročný a vyberá si len to najlepšie.
Popri tréningoch sa Martin dokáže výborne uvoľniť aj pri iných športoch či stretnutiach s priateľmi, tie nevynechá ani po náročnom dni. Počas celého dňa pritom pôsobí, akoby pre neho bolo prirodzené fungovať vo vyššom tempe než zvyšok sveta.
Martin Koči dokazuje, že ani mimo pretekov nespomaľuje. Jeho každodenný rytmus je kombináciou profesionality, športovej prípravy, kvalitného oddychu a života, ktorý má stále energiu súťažného jazdca. Jediný, ktorý dokáže s ním držať krok, je… ako inak, jeho milovaný červený PEUGEOT 408.
Ak vás zaujíma, ako vyzerá jeden deň s jedným z našich najlepších rely jazdcov, neváhajte si pozrieť celé video.
- reklamná správa -