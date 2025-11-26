Streda26. november 2025, meniny má Kornel, zajtra Milan

Legenda z Karpát ozdobí sviatočný stôl

Poctivý základ, precízna starostlivosť a trpezlivosť pri dozrievaní. Takto vzniká kvalita so slovenským srdcom, ktorá podčiarkne atmosféru vašich sviatočných chvíľ.

Za každou legendou stojí majster, surovina a čas. Keď k tomu pribudne ešte poctivosť a skúsenosť, hrozno sa zmení na ikonické Karpatské brandy Špeciál. Chuť, vôňa a farba výsledného brandy je neodmysliteľnou súčasťou radostných aj pohodových sviatočných chvíľ strávených v kruhu najbližších a výsledkom cesty, ktorú kvalitné slovenské brandy prejde, kým ním zatočíte v pohári a zhlboka sa nadýchnete jeho plnej arómy.

Vianoce sú sviatky, ktoré sú slovenských domácnostiach popretkávané tradičnými chuťami a vôňami, ku ktorým už neodmysliteľne patria aj overené legendy podčiarkujúce ich nezameniteľnú atmosféru. Medzi nimi je stálicou obľúbené „kábeeško“. Viete, čomu vďačí za to, že sa stalo legendou?  

Vinohradníctvo má na našom území tradíciu siahajúcu až do 15. storočia. Na úpätí Malých Karpát sú ideálne podmienky na pestovanie viniča. Začiatky mnohých dobrých a kvalitných vecí, ktoré tešia celé generácie, siahajú do niekdajších štátnych podnikov. Výnimkou nebola ani pálenica v Pezinku, ktorá bola súčasťou Vinárskych závodov združujúcich viacerých výrobcov vína. Patril k nim aj závod na výrobu šumivého vína Hubert, ktorý má na vznik unikátneho brandy svoj významný podiel. V Huberte sa totiž v tom čase používal pri výrobe sektov francúzsky koňak, ktorý bolo treba dovážať. Preto vznikla požiadavka vyrobiť vlastné slovenské brandy a dovozový produkt nahradiť. Vďaka kvalitnému základu zo slovenských vinohradov na to boli tie najlepšie predpoklady. O tom, že táto snaha mala šťastný koniec sa môžete presvedčiť aj počas týchto sviatkov radosti a pokoja pri dúšku Karpatského brandy.

Na vytvorenie brandy však kvalitné víno zo slovenských vinohradov nestačí. Víno musí prejsť v kotlíkovom destilačnom prístroji dvojstupňovou destiláciou. Výsledkom je číra vínovica s vysokým obsahom alkoholu. A tu prichádza alchýmia – vínovica putuje dozrieť do 300-litrových dubových sudov, kde postupne získa svoju priezračnú, tmavo jantárovú farbu, plnú chuť a arómu dreva, orieškov a sušeného ovocia. Čas, ktorý vínny destilát v sudoch strávi sa nezameniteľným rukopisom podpíše na výsledku. Práve dĺžke dozrievania jednotlivé druhy vďačia za svoju výslednú krásu.

Brandy nie je len nápoj, je to príbeh vôní a chutí, ktoré sa rozvíjajú v každom dúšku. Čo môžete objaviť v pohári Karpatského brandy?

Najmladšie, Karpatské brandy Original dozrieva v dubových sudoch minimálne jeden rok.

Odborníci sa pri hodnotení jeho senzorických vlastností zhodujú, že v ňom dominujú tóny exotickej vanilky, lahodného karamelu a sušených hrozienok. Niektorí v ňom môžu cítiť  aj sladkosť a plnosť medu či dotyk dreva z dubových sudov, v ktorých brandy dozrievalo.

Čo sa skrýva v pohári Karpatského brandy V.S. „Very special“, ktoré dozrieva v dubových sudoch minimálne tri roky? Pri jeho degustácii môžete objaviť lákavé tóny vanilky a jemnú arómu dreva dubových sudov, ktoré brandy počas dozrievania hýčkali. Očarí vás jemná chuť a vôňa sušených hrozienok, ktoré mu dodávajú zaujímavý charakter.

V najznámejšom Karpatskom brandy špeciál V.S.O.P. „Very superior old pale“ objavíte, čo je to 5 hviezdičiek. Toto brandy sa vyrába už viac, ako polstoročie. Jeho pôvodnú receptúru a osvedčený postup výroby dodržiava Master Blender značky Karpatské brandy dodnes. Toto brandy zreje v dubových sudoch minimálne 5 rokov. Dominuje v ňom vanilka, jemná aróma dreva, ale ucítite v ňom aj sušené hrozienka, jemnú marhuľovú vôňu a dokonca aj lahodné oriešky. Jeho mimoriadnu kvalitu a výnimočnosť KBŠ potvrdzujú aj rokmi získavané medzinárodné ocenenia.

Karpatské brandy Špeciál Chardonnay je ako stvorené na vychutnávanie práve počas výnimočných chvíľ či sviatkov. Toto odrodové brandy je vytvorené z vínneho destilátu tej najznámejšej burgundskej odrody vína a jeho chuť sa od ostatných mierne líši. Prechádza však rovnako precíznym procesom a zachováva charakter typický pre KBŠ. Vysokokvalitný vínny destilát sýtej hnedo-jantárovej farby dozrieva v dubových sudoch minimálne 5 rokov, vďaka čomu získal mimoriadne extraktívnu drevitú chuť s tónmi vyzretého vínneho destilátu. Zážitok z chuti dotvára aj jeho aróma, v ktorej sa vo vyváženom pomere miešajú tóny sušeného ananásu, kakaových bôbov a orieškov.

Karpatské brandy Exclusive -Vyzretá chuť

Unikátne brandy, vyzrievané minimálne 7 rokov v dubových sudoch, ktoré mu prepožičali nádhernú vôňu s jemnými tónmi vanilky, elegantnú zlatisto-jantárovú farbu a robustnú, no mimoriadne harmonickú chuť, s odtieňmi kávy a kakaového masla.

Karpatské brandy XO  - skvost, na ktorý sa oplatí počkať

Karpatské brandy XO je slovenský unikát a jeho výnimočné vlastnosti sú výsledkom minimálne 10-ročného vyzrievania vysoko kvalitného vínneho destilátu v dubových sudoch.
Čím dlhšie sa o brandy v sudoch staráte, tým viac vyniknú výnimočné chute a skvostné vône, na ktoré sa oplatí čakať.

Pri vychutnávaní brandy odporúčame pracovať so svojimi zmyslami, všímať si detaily a nechať sa unášať jeho zaujímavými tónmi. Vďaka tomu si z každej chvíle s pohárikom lahodného brandy v ruke vytvoríte naozajstný zážitok.

