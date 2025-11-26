Slovenskí kreatívci priniesli zlato z Bruselu! Klaudia a Jozef vyhrali s projektom „Pi menej, zaži viac“ prestížnu európsku súťaž

Študenti trnavskej Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) ukázali, že edukácia o zodpovednej konzumácii alkoholu môže byť podaná atraktívne a zrozumiteľne aj pre mladých ľudí, a dokáže zaujať aj za hranicami Slovenska.
Študenti Fakulty masmediálnej komunikácie trnavskej UCM vytvorili kampaň o zodpovednom pití alkoholu mladých, s ktorou obstáli v medzinárodnej súťaži a oslovili aj odbornú porotu v Bruseli.
Pi menej, zaži viac - víťazný projekt, za ktorým stoja študenti Kabinetu Kreativity FMK Klaudia Stanislavská a Jozef Prokein, cieli na generáciu Z a stavia na silnom, ľahko zapamätateľnom posolstve: „Pi menej, zaži viac“. V práci sa vyhli moralizovaniu a tému spracovali tak, aby bola pochopiteľná a blízka mladým ľuďom.
Hlavnou inšpiráciou sa stal fenomén FOMO (Fear of Missing Out), teda obava, že človeku ujdú tie najdôležitejšie momenty. Tento princíp preniesli na situácie, kedy to ľudia s alkoholom preženú natoľko, že už nevnímajú, čo sa okolo nich deje. Zábava pokračuje, no oni prichádzajú o najlepšie momenty večera.
Autori vniesli do projektu silnú víziu, nadhľad a použili jazyk, ktorý medzi mladými funguje. „Vychádzali sme z insightu, ktorý poznajú hlavne študenti: keď vymeškajú jeden deň v škole, tak práve vtedy sa tam stanú tie najzaujímavejšie veci. Aj s alkoholom je to veľmi podobné,“ vysvetľuje ocenená študentka Klaudia Stanislavská a Jozef Prokein ju dopĺňa: „Nezdá sa to, ale produkcia kampane ohľadom alkoholu ju pomerne komplexnou témou, a preto sme si museli prejsť odbornými prednáškami z oblasti psychológie alebo práva.“
Klaudia a Jozef svojim projektom prevalcovali domácich aj európskych študentov (Zdroj: UCM )
Synergia, akú v komerčnom tendri nenájdete
S týmto inovatívnym nápadom študenti ovládli nielen pilotný ročník slovenského kola súťaže, ale ich práca spĺňala aj prísne európske štandardy. Do medzinárodného kola, ktoré iniciovala európska organizácia spiritsEUROPE v rámci projektu United in Moderation, sa zapojilo šestnásť vysokých škôl zo šiestich krajín Európskej únie.
Zadanie prinieslo na univerzitu OZ Fórum Pi s rozumom (FPSR). Predseda združenia Tomáš Huba si spoluprácu s akademickou pôdou pochvaľuje, pretože priniesla výsledky, ktoré predčili očakávania. „My sme dodávali dáta a fakty o alkohole v podaní odborníkov z oblasti psychológie, marketingu, práva aj sociálnej práce, fakulta prispela čerstvou tvorivosťou,“ usmieva sa Tomáš Huba a dodáva, že kvalita výstupov bola výnimočná: „Vznikla medzi nami synergia, akú v komerčnom tendri len tak nedosiahnete. Študenti totiž dokážu prirodzene nastaviť iný tón debaty a posunúť kultúru pitia na Slovensku smerom k väčšej zodpovednosti, ale cez vlastný spôsob uvažovania a tvorby.“ Podľa Hubu boli všetky študentské nápady odvážne, premyslené a komunikačne silné. „Naši študenti ukázali nielen cit pre tému, ale aj schopnosť vytvoriť kampane, ktoré majú svetový potenciál,“ hodnotí.
Rovnako nadšene hodnotí spoluprácu aj vedenie fakulty FMK UCM: „Toto je presne to, čo má akadémia robiť: dávať študentom reálne výzvy, reálne zadania a reálny priestor,“ uvádza zástupca fakulty Matúš Hliboký. „Ich úspech je dôkazom, že keď mladým dôverujeme, dokážu veľké veci.“
Zodpovednosť ako prirodzená voľba
Ocenená kampaň vyniká svojou komplexnosťou, modulárnosťou a schopnosťou dlhodobo budovať povedomie o zodpovednom správaní pri konzumácii alkoholu. Študenti dokázali priblížiť túto myšlienku svojim rovesníkom spôsobom, ktorý je pre nich prirodzený.
Cieľom nie je zakazovať, ale poukázať na momenty, o ktoré človek príde, keď to preženie s alkoholom. „Najnáročnejšou časťou pri tvorbe kampane bolo asi nájdenie obsahovej idey na začiatku, ale potom aj samotné rozpracovanie, aby sme to urobili zaujímavé pre mladých,“ priznáva Klaudia Stanislavská. „Ale všetko sme napokon prekonali tak, že sme spolu veľa komunikovali, brainstormovali a snažili sa nájsť spôsoby, ako to spracovať čo najlepšie.“
Víťazný projekt má potenciál fungovať v reálnom svete, doma i v zahraničí. „Chceme búrať mýty, napríklad ten, že existuje mäkký a tvrdý alkohol. Alkohol je len jeden,“ vysvetľuje Tomáš Huba. „A chceme ukázať, že zodpovedné pitie neznamená zákaz. Znamená to slobodu – slobodu rozhodnúť sa dobre.“
Úspech Klaudie a Jozefa ukazuje, že keď dáme mladým priestor, dokážu rozvíjať tému, ktorá je dôležitá nielen pre ich generáciu, ale aj pre celú spoločnosť. A dokážu to spôsobom, ktorý je inovatívny, moderný, silne ľudský a medzinárodne uznávaný,“ dodáva.
„Boli by sme veľmi radi, keby sa kampaň aplikovala do praxe tak, ako sme ju navrhli,“ uzatvára Jozef Prokein. „A študentom, ktorí by chceli tvoriť podobné kampane, odkazujeme, nech sa neboja chopiť príležitosti a nech sa zapájajú do podobných projektov, akým bol tento.“
