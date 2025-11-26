Vernosť, ktorá chutí: Alebo keď sa zľavy presúvajú do digitálneho sveta

Digitálne vernostné programy sa stali neoddeliteľnou súčasťou nákupného správania. Už dávno nie sú len o zbieraní bodov v obchodoch – dnes vám môžu priniesť zľavu na večeru doručenú až domov. Stačí na to iba pár klikov. Viete, že vaša vernostná karta vám môže priniesť výhodu aj mimo predajne? Napríklad pri objednávke jedla z reštaurácie?
Zvykli sme si, že vernostné programy prinášajú výhody pri nákupe potravín, špeciálne akcie či kupóny. No čoraz viac zákazníkov očakáva, že tieto benefity budú dostupné aj v digitálnych službách, ktoré im spríjemňujú každodenný život – napríklad pri objednávaní obľúbeného jedla cez mobilnú aplikáciu.
Podľa prieskumov až tri štvrtiny Slovákov uprednostňujú nákupy tam, kde môžu využiť zľavy cez zákaznícke karty. Až 96 % opýtaných je zapojených aspoň do jedného vernostného programu. Tento spôsob odmeňovania vytvára obojstranne výhodný vzťah – zákazníci získavajú benefity, značky si upevňujú dôveru a lojalitu.
Firmy čoraz viac integrujú vernostné programy s mobilnými aplikáciami a digitálnymi platobnými riešeniami, čím sa zjednodušuje uplatňovanie zliav a odmien. A keďže sa naše návyky presúvajú do online sveta, prirodzene očakávame, že aj benefity budú reagovať na tento trend.
Keď sa spojí vernosť s chuťou
Hovoríme o unikátnej spolupráci Kaufland Card a Wolt. Zákazníci môžu v aplikácii Kaufland jednoducho aktivovať zľavu na prvé dve objednávky jedla z reštaurácií cez Wolt. Stačí pár klikov a vaša obľúbená večera dorazí až domov – výhodnejšie ako zvyčajne.
Ide o spojenie, ktoré ukazuje, že retail aj digitálne služby sa vyvíjajú v prospech zákazníka. Vďaka tejto spolupráci získava zákazník hodnotu nielen v predajni, ale aj v momente, keď sa rozhodne oddýchnuť a objednať si jedlo bez stresu.
Zľava na prvú objednávku cez Wolt, dostupná pre členov programu Kaufland Card, je ideálnym spôsobom, ako si vyskúšať donášku jedla z reštaurácií – pohodlne, rýchlo a s výhodou navyše.
Skúste si to sami – otvorte aplikáciu Kaufland a aktivujte si zľavu na Wolt.
Digitálna vernosť ako nový štandard
Na Slovensku až 73 % zákazníkov očakáva zľavy a preferuje značky, ktoré ponúkajú vernostné benefity. A keď sú tieto výhody dostupné online, stávajú sa ešte atraktívnejšími. Digitálne aplikácie umožňujú personalizované ponuky, rýchlu aktiváciu zliav a pohodlné využitie – bez nutnosti nosiť fyzickú kartu.
„Sme radi, že sme s Kauflandom mohli vytvoriť túto spoluprácu, ktorá prepája svet retailu so svetom donášky jedla. Vďaka prepojeniu zákazníkov s Wolt aplikáciou môžu objavovať pohodlie objednávania jedál z reštaurácií – jednoducho, výhodne a bez stresu. Veríme, že zľava na prvé dve objednávky bude pre mnohých impulzom vyskúšať naše služby,“ hovorí Tomáš Kubík, hovorca Woltu pre Slovensko a Českú republiku.
Budúcnosť vernosti chutí
Zákazníci, ktorí sú zvyknutí využívať Kaufland Card pri nákupe potravín, teraz získavajú výhodu aj v momente, keď si objednávajú jedlo cez Wolt. Stačí si v aplikácii aktivovať zľavu a vychutnať si večeru doručenú až domov. Digitálna vernosť tak dostáva nový rozmer – chutný, pohodlný a vždy po ruke.
