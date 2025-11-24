Vyberte si správne!

Živá hudba má stále jedinečné čaro. Ak chcete, aby vaša svadba, ples či vianočný večierok neboli len ďalšou udalosťou v kalendári, ale skutočným zážitkom, stavte na profesionálnu kapelu. Skúsení hudobníci dokážu z obyčajného večera spraviť atmosférickú jazdu plnú energie, emócií a noblesy.
Prečo je živá kapela tou najlepšou voľbou
Hudba naživo dokáže rozprúdiť parket spôsobom, ktorý DJ jednoducho nezvládne. Kapela sa vie prispôsobiť nálade hostí, meniť tempo či štýl a reagovať na spontánne momenty večera. Navyše dodáva každému podujatiu osobitý šarm – či už ide o svadobný tanec, noblesný ples alebo silvestrovskú párty, kde sa oslavuje až do skorého rána.
Basgitarista a spevák Ľubomír Šimkovič z eventovej kapely What else?!, hovorí zo skúseností: „Vždy sa snažíme skonzultovať so svadobčanmi repertoár vopred. Zistiť akú hudbu majú radi, aká je skladba hostí, či sú tam mladší alebo starší, či chcú aby sme im hrali svadobný tanec, nejakú konkrétnu pesničku. Niekedy výber nechávajú na nás, s tým, že veď vy viete spraviť zábavu.“
Živá kapela sa však nehodí len na svadby – na plesoch dokáže eleganciou a štýlom doplniť noblesný charakter večera, na firemných vianočných večierkoch vytvorí uvoľnenú atmosféru.
Ako spoznať kapelu, ktorá je naozaj profesionálna
Skúsená kapela by mala mať široký repertoár, kvalitný zvuk a schopnosť udržať pozornosť publika počas celého večera. Jej hudobníci majú mať navyše dar komunikácie – vedia zapojiť hostí, pobaviť ich a vyplniť každý moment.
„Hrali sme aj tematické svadby, ktoré mali presne stanovený scenár v konkrétnej téme ako disco, 60roky alebo tanečný Rock&Roll v štýle Elvis,“ menuje Ľubomír Šimkovič možnosti kapely What else?!.
Táto multižánrová kapela si poradí s československými hitmi, svetovými tanečnými klasikami, rock&rollom aj oldies. A čo viac – dokáže pripraviť aj špeciálne programy, ako je energická Abba show, ktoré sa skvele hodia na plesy, firemné večierky alebo veľkolepé silvestrovské oslavy. Ide o hudobné vystúpenie v štýle Abba revival, ktoré prenesie publikum späť do zlatej éry disca a navodí neopakovateľnú retro atmosféru. Výhodou je, že takáto show funguje univerzálne – či už ide o svadbu, ples, vianočný večierok alebo silvestrovskú oslavu, vždy rozprúdi energiu a spojí ľudí naprieč vekmi. Vystúpenie kapely What Else?! prináša hity ako Mamma Mia, Waterloo či Dancing Queen v podobe, ktorá verne zachytáva atmosféru originálu a zároveň prináša sviežosť živého prevedenia. Kapela vie pripraviť samostatný blok koncertu alebo ho zakomponovať do celovečerného programu.
Kostýmy, aranžmány a koncertná energia robia z tohto setu skutočný magnet na parket – ideálny na plesy, firemné večierky či festivaly.
Takéto vystúpenia multižánrovej kapely What else?! kombinujú hudbu, vizuálny štýl a interakciu s publikom, takže sa z večera stáva skutočný hudobno-zábavný zážitok. „Neraz sa stalo, že ženích hral s kapelou niektorú skladbu na bicích alebo gitare alebo spieval. To vždy povzbudí atmosféru a hostí ešte viac sa zabaviť a odviazať,“ dodáva zakladateľ kapely Ľubomír Šimkovič.
Kapele What else?! nechýba profesionalita ani spoľahlivosť – jasné dohody, dochvíľnosť a flexibilita sú pre nich samozrejmosťou. Základ kapely tvoria dvaja členovia: Ľubomír Šimkovič a speváčka Karolína Mikulčíková, ktorá pôsobila v kapele Zdenky Prednej. Pridávajú sa tiež ďalší hudobníci na gitaru, klávesy a perkusie. What Else?! Je ideálna kapela na ples, svadbu, firemnú akciu, ktorej hudobníci vždy dokážu navodiť úžasnú atmosféru. Pripravte svojim hosťom zážitok, ktorý vytiahne ľudí na parket.
