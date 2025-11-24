Pondelok24. november 2025, meniny má Emília, zajtra Katarína

Imunitné trendy pod lupou: Čo naozaj funguje?

Možno si ešte pamätáte rozprávku „Bol raz jeden život“. Tú, v ktorej malé postavičky behali po tele, otvárali dvere do orgánov a vysvetľovali, prečo sa v nás dejú veci, ktoré si bežne ani neuvedomujeme. A v úvode vždy zaznelo známe: „Táto veta pravdivá je, život skrýva rôzne taje…”

Prešlo tridsať rokov, ale jedna vec sa nezmenila – ľudské telo si naozaj stráži svoje tajomstvá. A najmä jeho imunita. Nevnímame ju, keď je všetko v poriadku, no na to, aby to tak bolo, vo vnútri neustále pracuje ten istý animovaný poriadok bunky, signály, reakcie, v ideálnom prípade rovnováha.

Možno aj preto, keď sa ochladí, začneme intenzívnejšie hľadať spôsoby, ako pomôcť tomu svojmu vnútornému  tímu, ktorý si pokojne môžeme predstavovať ako rozprávkové postavičky, ktoré sa starajú o naše zdravie. Imunita sa zmení na projekt, ktorému venujeme viac pozornosti než kedykoľvek predtým – skúšame všetko od overených klasík až po aktuálne trendy. Preto sme si tri z nich vzali pod lupu a pozreli sa na ich účinky.

Wellness shoty na každý deň

Tieto shoty sú v zásade koncentrované šťavy z korenín, extraktov, octov a ovocia v mini balení. Vyzerajú zdravo, chutia intenzívne a dobre zapadnú do predstavy, že pre seba niečo robíme. Najčastejšie v nich nájdeme zázvor, kurkumu či jablčný ocot. Suroviny, pri ktorých sa v štúdiách ukazujú čiastkové benefity, napríklad podpora trávenia alebo zníženie zápalu.

Výsledný efekt však závisí od množstva, kombinácie surovín, spôsobu spracovania aj od toho, ako často ich pijeme. Nadšenie okolo shotov viedlo aj k trendu domácej prípravy. Tu je fajn mať pod kontrolou čerstvosť a množstvá, no rovnako pamätať na to, že prírodné ingrediencie majú svoje hranice. Pri domácom „shotovaní“ netreba tiež zabúdať na to, že šťavy a ich zmesi možno výživovo nahradia vyváženú stravu, ale funkčne určite nie.

Vo všeobecnosti sú bezpečné, len pri zložkách ako zázvor či kurkuma sa oplatí dávať pozor na vyššie dávky – môžu podráždiť žalúdok a sú zdokumentované kontraindikácie kurkumy – už v malých množstvách môže zafarbiť pokožku a ovplyvniť účinok niektorých liekov! Kurkumín totiž inhibuje niektoré pečeňové enzýmy, čo spôsobuje zvýšený prienik liečiv metabolizovaných práve v tomto orgáne do krvi a tým potenciálne zvyšuje riziko ich nežiadúcich účinkov.

Adaptogény a stres

Ide o rastlinné látky, ktoré majú telu pomáhať lepšie zvládať stres a udržiavať vnútornú rovnováhu. Pomáhajú najmä nervovému systému – práve cez zvládanie záťaže môžu nepriamo ovplyvňovať aj to, ako reaguje imunita. Medzi najčastejšie spomínané patrí ženšen, schizandra (čínsky citrónovník), maralí koreň či rozchodnica ružová.

Výskumy naznačujú, že tieto rastliny môžu ovplyvňovať stresovú os (HPA), hladiny kortizolu či neurotransmitery ako serotonín a dopamín. Taktiež majú podobne ako väčšina adaptogénov (patrí tu aj známejšia ashwaghanda či reishi) dokážu znižovať oxidačný stres a podporovať neuroplasticitu – teda schopnosť mozgu prispôsobovať sa a regenerovať.

Prvé dáta nadhadzujú aj protizápalové a antioxidačné pôsobenie. Vo veľkej miere však ide o údaje z experimentov  v laboratórnych podmienkach a kvalitných klinických štúdií, na ktorých by participovali ľudia je zatiaľ menej, než by sa podľa obalov mnohých produktov mohlo zdať.

Do tejto „rodiny trendových rastlín“ sa často radí aj guarana. Jej extrakty vykazujú antibakteriálne, antineoplastické a imunomodulačné účinky a v štúdiách sa spájajú so znížením niektorých zápalových markerov. Aj preto adaptogény a guarana fungujú skôr ako zaujímavý doplnok než ako niečo, čo samo osebe posilní imunitu. A napokon je tu tretí veľký trend — fermentované nápoje.

Nápoj, ktorý získal veľa pozornosti

Kombucha je fermentovaný sladený čaj (najčastejšie z Camellia sinensis) so symbiotickou kultúrou baktérií a kvasiniek, ktoré sa združujú do nie úplne vábnej hmoty nazývanej SCOBY. Pamätníci si ju môžu predstaviť ako veľmi hrubú „kožku“ na mlieku. Avšak, odhliadnuc od dizajnu, fermentovaný nápoj vznikajúci vďaka SCOBY obsahuje zmes polyfenolov, organických kyselín, vitamínov skupiny B, minerálov a ďalších bioaktívnych látok. Pripisujú sa jej rôzne potenciálne účinky — od antioxidačných až po antimikrobiálne či protizápalové.

Zloženie a účinok kombuchy veľmi závisí od typu čaju, v ktorom SCOBY robí svoju prácu, použitých surovín a podmienok fermentácie. Dĺžka, teplota či spôsob prípravy menia obsah polyfenolov, organických kyselín aj antioxidačnú kapacitu nápoja. Domáca výroba bez jednotných noriem v sebe nesie riziká – pri nesprávnej fermentácii hrozí kontaminácia alebo príliš kyslý nápoj, ktorý nemusí sedieť každému.

V niektorých prípadoch sa môžu objaviť aj nežiaduce účinky: alergické reakcie, tráviace ťažkosti či závažnejšie komplikácie, obzvlášť u ľudí s oslabenou imunitou, náchylnosťou na acidózu, alergiou na plesne alebo citlivosťou na alkohol. Preto sa odporúča skôr obmedzená denná konzumácia a dôraz na kontrolu kvality – či už ide o overeného výrobcu alebo dobre zvládnutú domácu prípravu.

Spoľahliví pomocníci v záplave trendov

Ak je toho v záplave trendov na vás veľa a nestíhate do stravy zakomponovať vhodné živiny, práve tu môžu dávať zmysel rozumné výživové doplnky. Ak napríklad viete, že z bežnej stravy nezískate dostatok „béčok“ a vitamínu C, dáva zmysel siahnuť po Maxi Vita B-komplex forte + Vitamín C - kombinácii všetkých vitamínov skupiny B a vitamínu C v jednom. Vitamíny skupiny B (vrátane B6) prispievajú k správnemu energetickému metabolizmu a fungovaniu nervového systému, čím nepriamo podporujú aj schopnosť organizmu zvládať záťaž.

Imunitné trendy pod lupou:
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Vitar)

Vitamín C zas priamo podporuje imunitné funkcie a chráni bunky pred oxidačným stresom.

Ak hľadáte skôr spoľahlivý mix antioxidantov a minerálov pre imunitu, riešením je Maxi Vita Selén + Zinok + Vitamíny C a E. Tento doplnok obsahuje presne tie látky, o ktorých vieme, že ich imunitný systém potrebuje – selén, zinok, vitamín C a vitamín E v premyslených dávkach. Selén a zinok podporujú správnu funkciu imunitných buniek a prispievajú k ochrane buniek pred voľnými radikálmi, vitamíny C a E poskytujú silnú antioxidačnú ochranu a pomáhajú udržiavať obranyschopnosť organizmu.

V záplave protichodných rád môže byť paradoxne upokojujúce vedieť, že to najdôležitejšie pre naše zdravie máme často na dosah ruky. Imunitné trendy prichádzajú a odchádzajú, poctivé základy zostávajú. A práve na nich sa dá stavať imunitná odolnosť, ktorá nás podrží v každej sezóne – pokojne aj popri všetkých trendoch, ktoré sa rozhodneme vyskúšať.

Ďalšie zo Zoznamu