Seredčania zažili víkend plný športu: V meste sa otvoril K Park, takto to tam vyzeralo

Ani sychravé novembrové počasie neodradilo obyvateľov Serede, aby sa prišli pozrieť na otváranie nového K Parku. Na Mlynárskej ulici mohli minulú sobotu stretnúť profíkov na skejtoch a kolobežkách, majstrov parkouru a švihadlových kúzelníkov, ale aj Lady Mel, Osťa či Separa.
Keď sa v areáli novučičkého multifunkčného športoviska zídu desiatky športovcov a tanečníkov, aby predviedli svoje triky, je jasné, že o zábavu majú postarané deti, tínedžeri i staršie ročníky. A presne tak to vyzeralo minulú sobotu pri otváraní seredského K Parku na Mlynárskej ulici. Návštevníci si priamo na mieste mohli otestovať svoje schopnosti vo viacerých súťažiach a workshopoch. Tí najlepší si domov odniesli Separov merch. Raper sa neskôr chopil mikrofónu a odpálil svoj nadupaný koncert pod holým nebom. Miestni si ho užili úplne zadarmo, pretože ich naň pozval Kaufland.
K Parky vás rozhýbu od Bratislavy po Humenné
Známy reťazec sa do otvárania ihrísk pre mladých pustil už v roku 2022. O tom, kde svoje K Parky postaví, každý rok rozhoduje verejnosť v online hlasovaní. Pravidlá sú nastavené tak, aby mali šancu nielen veľké mestá, ale aj malé obce. Jedným z víťazov minuloročného hlasovania je práve Sereď. „V našom meste upriamujeme pozornosť na mládež, šport a zmysluplné trávenie voľného času. Vyhrať nové športovisko pre nás bolo jasným cieľom. V hlasovaní sa spojila silná komunita a Seredčania opäť ukázali, že spoločne dokážeme veľké veci. Teší ma, že sa nám podarilo premeniť dobrú energiu na niečo, čo pomôže celému mestu,“ hovorí primátor mesta Sereď, Ondrej Kurbel.
Kaufland dodnes vybudoval už dvadsaťosem moderných multifunkčných športovísk od Bratislavy až po Michalovce. Ďalších 7 K Parkov pribudne na Slovensku aj v roku 2026, už teraz sa ne môžu tešiť obyvatelia bratislavskej mestskej časti Rača, košickej mestskej časti Západ, ale tiež Sniny, Žiaru nad Hronom, Medzilaboriec, Tvrdošína a Bánoviec nad Bebravou.
„Pohyb na čerstvom vzduchu a motivácia k zdravému životnému štýlu je pre Kaufland veľmi dôležitá. Preto sme sa rozhodli dať mestám a mestským častiam možnosť získať moderné športovo-oddychové ihriská K Park pre svojich obyvateľov a dopriať im tak miesto pre trávenie ich voľného času,“ vysvetľuje Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s., a dodáva: „Nášmu dvadsiatemu ôsmemu K Parku na Slovensku prajeme, aby sa stal obľúbeným miestom pre všetkých, ktorí si chcú aktívne oddýchnuť, zašportovať si a stretnúť sa s priateľmi naživo.“
Nová „dobrá“ adresa vo vašom meste
Ak aj vám v Seredi chýbalo miesto, kde by ste si mohli vyskúšať športy, ktoré vás naozaj bavia, a tráviť svoj voľný čas vonku, K Park je pre vás ako stvorený. Nájdete v ňom:
- Workoutovú zónu
- Streetbalové ihrisko
- Lezeckú stenu
- Skejtovú a kolobežkovú plochu
- Pingpongové stoly
- Chill zónu pre kamošov
- Stojany na bicykle
Už pri prvom pohľade je jasné, že toto športovisko sa líši od klasických ihrísk, bolo totiž na mieru navrhnuté pre mladých ľudí, ktorí z bežných preliezok dávno vyrástli. Nový K Park od Kauflandu máte doslova na skok, nenechajte si ho ujsť.
- reklamná správa -