Seredčania zažili víkend plný športu: V meste sa otvoril K Park, takto to tam vyzeralo

Moderný K Park ti ponúka atraktívny priestor na pohyb a zábavu. (Zdroj: Kaufland)
Ani sychravé novembrové počasie neodradilo obyvateľov Serede, aby sa prišli pozrieť na otváranie nového K Parku. Na Mlynárskej ulici mohli minulú sobotu stretnúť profíkov na skejtoch a kolobežkách, majstrov parkouru a švihadlových kúzelníkov, ale aj Lady Mel, Osťa či Separa.

Sobota v Seredi bola plná tanca, hudby a športu.
Sobota v Seredi bola plná tanca, hudby a športu.  (Zdroj: Kaufland)

Keď sa v areáli novučičkého multifunkčného športoviska zídu desiatky športovcov a tanečníkov, aby predviedli svoje triky, je jasné, že o zábavu majú postarané deti, tínedžeri i staršie ročníky. A presne tak to vyzeralo minulú sobotu pri otváraní seredského K Parku na Mlynárskej ulici. Návštevníci si priamo na mieste mohli otestovať svoje schopnosti vo viacerých súťažiach a workshopoch. Tí najlepší si domov odniesli Separov merch. Raper sa neskôr chopil mikrofónu a odpálil svoj nadupaný koncert pod holým nebom. Miestni si ho užili úplne zadarmo, pretože ich naň pozval Kaufland.

K Parky vás rozhýbu od Bratislavy po Humenné

Známy reťazec sa do otvárania ihrísk pre mladých pustil už v roku 2022. O tom, kde svoje K Parky postaví, každý rok rozhoduje verejnosť v online hlasovaní. Pravidlá sú nastavené tak, aby mali šancu nielen veľké mestá, ale aj malé obce. Jedným z víťazov minuloročného hlasovania je práve Sereď. „V našom meste upriamujeme pozornosť na mládež, šport a zmysluplné trávenie voľného času. Vyhrať nové športovisko pre nás bolo jasným cieľom. V hlasovaní sa spojila silná komunita a Seredčania opäť ukázali, že spoločne dokážeme veľké veci. Teší ma, že sa nám podarilo premeniť dobrú energiu na niečo, čo pomôže celému mestu,“ hovorí primátor mesta Sereď, Ondrej Kurbel.

Nový K Park slávnostne otvorili Nikoleta Lörincová zo spoločnosti Kaufland, primátor Serede Ondrej Kurbel a Separ.
Nový K Park slávnostne otvorili Nikoleta Lörincová zo spoločnosti Kaufland, primátor Serede Ondrej Kurbel a Separ.  (Zdroj: Kaufland)

Kaufland dodnes vybudoval už dvadsaťosem moderných multifunkčných športovísk  od Bratislavy až po Michalovce. Ďalších 7 K Parkov pribudne na Slovensku aj v roku 2026, už teraz sa ne môžu tešiť obyvatelia bratislavskej mestskej časti Rača, košickej mestskej časti Západ, ale tiež Sniny, Žiaru nad Hronom, Medzilaboriec, Tvrdošína a Bánoviec nad Bebravou.

„Pohyb na čerstvom vzduchu a motivácia k zdravému životnému štýlu je pre Kaufland veľmi dôležitá. Preto sme sa rozhodli dať mestám a mestským častiam možnosť získať moderné športovo-oddychové ihriská K Park pre svojich obyvateľov a dopriať im tak miesto pre trávenie ich voľného času,“ vysvetľuje Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s., a dodáva: „Nášmu dvadsiatemu ôsmemu K Parku na Slovensku prajeme, aby sa stal obľúbeným miestom pre všetkých, ktorí si chcú aktívne oddýchnuť, zašportovať si a stretnúť sa s priateľmi naživo.“

Separov koncert si nenechali ujsť stovky miestnych.
Separov koncert si nenechali ujsť stovky miestnych.  (Zdroj: Kaufland)

Nová „dobrá“ adresa vo vašom meste

Ak aj vám v Seredi chýbalo miesto, kde by ste si mohli vyskúšať športy, ktoré vás naozaj bavia, a tráviť svoj voľný čas vonku, K Park je pre vás ako stvorený. Nájdete v ňom:

  • Workoutovú zónu
  • Streetbalové ihrisko
  • Lezeckú stenu
  • Skejtovú a kolobežkovú plochu
  • Pingpongové stoly
  • Chill zónu pre kamošov
  • Stojany na bicykle

Už pri prvom pohľade je jasné, že toto športovisko sa líši od klasických ihrísk, bolo totiž na mieru navrhnuté pre mladých ľudí, ktorí z bežných preliezok dávno vyrástli. Nový K Park od Kauflandu máte doslova na skok, nenechajte si ho ujsť.

