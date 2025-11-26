Tento rok na Vianoce darujte svojim blízkym darček, ktorý im prinesie zmysluplný oddych

Streda26. november 2025, meniny má Kornel, zajtra Milan

Vianočné sviatky sú časom radosti, stretávania sa a vytvárania trvalých spomienok. Po skončení sviatočného obdobia však mnohí dospelí čelia obvyklému problému – povianočnej depresii. Namiesto neustálej radosti sa dni môžu zlievať do pasívnych návykov, ako je nekonečné prehliadanie internetu alebo vyčerpávajúca nuda.

Štúdia LEGO® Play Well z roku 2024 odhalila, že jeden z troch dospelých sa nedokáže skutočne uvoľniť, a často sa uchyľuje k činnostiam, ktoré v ňom nezanechávajú pocit naplnenia, hoci v hĺbke duše túži po niečom zmysluplnejšom. Tento rok LEGO vyzýva dospelých, aby túto skúsenosť zmenili. Ako? Prostredníctvom hry!

DOKONALÝ DARČEK, KTORÝ SPÁJA KREATIVITU S VÝZVOU

Dospelí, ktorí sú stále schopní nadviazať kontakt so svojím vnútorným dieťaťom a nezabudli, ako sa hrať sami, sú obklopení určitým stigmou, ako keby schopnosť čerpať z tohto špecifického zdroja kreativity bola pre dospelých nevhodná. Podľa štúdie LEGO Play Well 54 % dospelých, ktorí sa hrajú, považuje hranie za skryté potešenie (tzv. „guilty pleasure“) a 46 % verí, že pre dospelých nie je spoločensky prijateľné. Spoločnosť LEGO už mnoho rokov bojuje proti tomuto vnímaniu prostredníctvom stavebníc LEGO navrhnutých špeciálne pre dospelých. Schopnosť hrať sa by nemala mať žiadne vekové obmedzenie.

Nájsť stavebnicu LEGO podľa svojich predstáv je jednoduchšie ako si myslíte. Zvážte svoje záujmy a koníčky a nájdete stavebnicu LEGO, ktorá priamo zodpovedá vašim záujmom a ponúka jedinečnú kombináciu nostalgie, výzvy a kreatívneho potešenia.

Kedysi dávno v jednej preďalekej galaxii…

Skutoční fanúšikovia Star Wars™ majú pravdepodobne veľa zberateľských predmetov schovaných vo svojich skriniach. Pomôžte im oživiť éru vesmírnych ciest. Nech už sú fanúšikmi pôvodnej trilógie alebo si užívajú nové dobrodružstvá ikonických postáv od Disneyho, tieto kúsky sa stanú ich obľúbenými.

LEGO® Star Wars™ 75407 Logo Star Wars™ z kociek

Ako sa dá lepšie osláviť najväčšia sága v galaxii než s originálnym názvom, ktorým to všetko pred takmer päťdesiatimi rokmi začalo. Pravdepodobne si pamätáte ten moment, keď ste po prvý raz videli logo, počuli fanfáry a od tej chvíle už nič nebolo ako predtým. Odporúča 10 z 10 geekov.

LEGO® Star Wars™ 75408 Helma Janga Fetta

Hrdá pocta legendárnemu lovcovi odmien, ktorý to všetko začal. Tento detailný model prilby v charakteristických modrých a strieborných odtieňoch upúta pozornosť každého fanúšika Star Wars.    

Pre milovníkov animovaných filmov

Animované filmy majú jedinečné čaro. Vdychujú život tým najpozoruhodnejším príbehom a vytvárajú magický zážitok, ktorý hrané filmy málokedy dokážu napodobniť. Inšpirovali celú radu stavebníc LEGO®, ktoré prinášajú radosť a hravosť všetkým, či už ste zberatelia alebo staviate len pre zábavu.

LEGO® I Disney 43269 Šteniatko z filmu 101 dalmatíncov

Viete ich všetky pomenovať? Pravdepodobne nie. Ale s celkovým počtom 1 722 dielov umožňuje toto roztomilé šteniatko staviteľom vytvoriť Spot, Penny, Tigger alebo navrhnúť svojho vlastného jedinečného malého dalmatínca. Či už ste fanúšikom Disneyho alebo milovníkom psov, oceníte túto rozkošnú stavebnú sadu, ktorá je vysoká viac ako 22 cm.

LEGO® Ideas 21357 Disney Pixar Luxo Jr.

Animované filmy Pixar majú niečo špeciálne. A aký je lepší spôsob osláviť toto štúdio ako jeho ikonickou maskotkou, skákajúcou lampou Luxo. Ako malý bonus, stavebnica Pixar ball skrýva tajný odkaz na najslávnejšie filmy štúdia.

Pre milovníkov rýchlych áut

Rýchle autá majú svoje jedinečné čaro, ktoré spočíva v kombinácii výkonu, precízneho konštrukčného riešenia a pútavého dizajnu. Stavebnice LEGO Technic prinášajú túto vášeň priamo na váš stôl. Každý diel vás priblíži k ikonickým strojom, ktorých detaily môžete staviť, preskúmať a obdivovať. Či už vás fascinujú pretekárske dráhy, filmové legendy alebo špičkové inžinierstvo, tieto modely ponúkajú zážitok, ktorý poteší každého fanúšika rýchlych áut.

LEGO® Technic 42212 Ferrari FXX K

Rovnako ako skutočné auto, aj táto sofistikovaná replika má krídlové dvere a otváraciu kapotu. Vyskúšajte realistický diferenciál a sledujte pohyb piestov, otvorte kryt motora a pozrite si motor V12. Táto stavebnice prináša legendárny taliansky pretekársky stroj priamo na váš stôl. Či už ste fanúšikom Ferrari alebo len milujete rýchle autá, tento model vás ohromí.

LEGO® Technic 42210 2 Fast 2 Furious Nissan Skyline GT-R (R34)

Šliapnite na plyn a ponorte sa do stavania legendy z filmov Rýchlo a zbesilo. Postavte funkčné riadenie, predné a zadné odpruženie a pozrite sa pod kapotu na 6-valcový motor s pohyblivými piestami. Nastavte krídlo a vyskúšajte prvú driftovaciu funkciu v sérii LEGO Technic, ktorá zdvihne auto pre pôsobivé manévre z populárnych pretekárskych scén.

Už žiadne zvädnuté kvety

Je prirodzené, že kvety kvitnú a potom zvädnú. Niektoré skôr ako iné, ako zistil každý, kto sa vrátil domov z dovolenky. Ale tieto kvety budú kvitnúť ešte dlho potom, čo ich krásne naaranžujete do vázy alebo vystavíte na polici.

LEGO® Botanicals 10342 Krásna kytica rúžových kvetov

Dodajte akémukoľvek priestoru jemný, elegantný nádych s kyticou LEGO. S nastaviteľnými stonkami a zložitými detailmi je to darček, ktorý poteší vašu myseľ a prinesie trvalú krásu bez potreby vázy s vodou.

LEGO® Botanicals 10348 Bonsaj – Japonský červený javor

Vnes do svojho domova pokojnú atmosféru s touto stavebnicou inšpirovanou japonským umením bonsaj. Táto stavebnica obsahuje pohyblivé vetvy a jasne červené listy, ktoré odrážajú pominuteľnú krásu jesene. Je to skvelý darček pre milovníkov prírody a tých, ktorí chcú do svojho domova vniesť náznak pokoja a jemnej krásy.

Pre tých, čo majú hry navždy vo svojom srdci

Kto raz začal hrať hry, už nikdy s tým neprestane. Ak máte radi videohry, pravdepodobne vás baví aj hranie iných hier. Tieto sady LEGO® oživujú kultové herné momenty s praktickým interaktívnym prvkom. A ak ste niekedy vlastnili Game Boy™, vyhrali ste jackpot.

LEGO® Super Mario™ 72037 Mario Kart™: Mario a Standard Kart

Pripravte sa na kreatívne dobrodružstvo so stavebnicou LEGO, ktorá oživuje legendárne preteky vo vašej domácnosti. Super Mario Brothers je jedna z pôvodných plošinových hier, do ktorej sa zamiloval takmer každý hráč. Mario Kart priniesol späť všetky obľúbené postavy v napínavých pretekoch. Táto stavebnica obsahuje funkčný volant a interaktívnu figúrku Maria – to stačí na to, aby si získala srdce každého fanúšika.

LEGO® 72046 Game Boy™

Spomeňte si na vzrušenie, ktoré ste cítili, keď ste prvýkrát hrali na legendárnej prenosnej konzole. Táto stavebnica obsahuje Game Boy postavený z kociek, hernú kazetu a stojan. S autentickými tlačidlami a dizajnovými detailmi je to perfektný nostalgický výlet späť do 8-bitovej éry, ktorý si nenechajte ujsť.

O spoločnosti LEGO

Poslaním spoločnosti LEGO je inšpirovať a rozvíjať budúcich staviteľov prostredníctvom hry. Systém hier LEGO®, založený na LEGO kockách, umožňuje deťom a fanúšikom stavať a prestavovať všetko, čo si dokážu predstaviť. Spoločnosť LEGO bola založená v dánskom meste Billund v roku 1932 Ole Kirk Kristiansenom a jej názov je odvodený od dánskeho výrazu Leg Godt, čo znamená „hraj sa dobre“. Dnes je LEGO naďalej rodinnou spoločnosťou so sídlom v Billunde. Jej produkty sa v súčasnosti predávajú vo viac ako 120 krajinách po celom svete. Viac informácií nájdete na stránke www.LEGO.com.    

O štúdii LEGO® Play Well Study 2024

Prieskum sa uskutočnil v období od decembra 2023 do januára 2024 na vzorke 61 532 respondentov v 36 krajinách, vrátane Českej republiky a Slovenska. Do prieskumu sa zapojilo 36 000 rodičov s deťmi vo veku od 1 do 12 rokov a 25 532 detí vo veku od 5 do 12 rokov. Údaje boli zbierané prostredníctvom 40-minútového kvantitatívneho online prieskumu. Prvých 30 minút dotazníka vyplnili rodičia a zvyšných 10 minút vyplnili deti, ktorých rodičia súhlasili s účasťou. Medzi českými respondentmi bolo 1 000 rodičov a 690 detí.

Viac informácií nájdete na www.LEGO.com.

