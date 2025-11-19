Vianoce prichádzajú do Incheby – najväčší interiérový vianočný trh na Slovensku otvorí svoje brány!

Od 27. novembra do 14. decembra 2025 sa v bratislavskej Inchebe opäť uskutočnia Dni Vianoc, ktoré každoročne patria medzi najobľúbenejšie podujatia adventného obdobia. Brány výstaviska sa otvoria najväčšiemu interiérovému vianočnému trhu na Slovensku, kde pod jednou strechou návštevníci nájdu čaro adventu, príjemné zážitky a pohodové predvianočné nákupy.
Podujatie ponúkne pestrý výber tradičných aj originálnych darčekov, vianočných dekorácií, sviatočných ozdôb a produktov, ktoré zútulnia každý domov. Chýbať nebudú kvalitné zimné odevy, kožušiny, výrobky z kože, bižutéria, kozmetika či množstvo doplnkov od predajcov zo Slovenska aj zo zahraničia. Tento rok navyše trh rozvonia unikátna kolekcia parfumov z Dubaja.
Špeciálne zóny a sprievodný program
Každý víkend, od piatku do nedele, bude patriť HANDMADE zóne, v ktorej majstri z rôznych regiónov Slovenska predstavia svoje ručne vyrábané výrobky – od originálnych šperkov cez keramiku až po drevené dekorácie.
Návštevníci sa môžu tešiť aj na bohatú ponuku tradičných a moderných pochúťok – vianočné koláče, cukrovinky, med, sušené ovocie, syry, mäsové špeciality, exotické dobroty a ďalšie lahôdky, ktoré umocnia sviatočnú atmosféru.
Od 5. decembra bude pripravená novinka – Mystery boxy v rôznych veľkostiach, ktorých obsah zostane prekvapením až do otvorenia. Sprievodný program doplní tombola o atraktívne ceny, osobný výklad kariet pre rok 2026, a dokonca bezplatný kurz sebaobrany Kobukrav – Krav Maga.
Ako milú pozornosť čaká na každého návštevníka pohár vareného vína alebo horúceho čaju ku vstupenke zdarma.
Sprievodná výstava: Minerály Bratislava
Súčasťou Dní Vianoc bude aj výstava Minerály Bratislava od 27. do 30. novembra 2025, ktorá ponúkne jedinečnú prehliadku drahých kameňov, minerálov, fosílií a šperkov z celého sveta. Nádherná expozícia poteší deti aj dospelých a poskytne nezabudnuteľný zážitok.
Praktické informácie:
Termín: 27. november - 14. december 2025
Miesto: Incheba Expo Bratislava, Viedenská cesta 3–7, Bratislava
Vstupenky na Predpredaj.sk
Jedna vstupenka platí na obe podujatia.
Otváracie hodiny:
Pondelok – Štvrtok: 11:00 – 18:00
Piatok: 11:00 – 19:00
Sobota: 10:00 – 19:00
Nedeľa: 10:00 – 18:00
