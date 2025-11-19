Minerály Bratislava opäť rozžiaria Inchebu

Obľúbená výstava minerálov, drahých kameňov, šperkov a fosílií Minerály Bratislava štartuje vo štvrtok 27. novembra a potrvá do nedele 30. novembra 2025. Návštevníkom opäť odhalí krásu a tajomstvá našej planéty. Počas štyroch dní sa budú môcť inšpirovať ponukou vystavovateľov z rôznych kútov Slovenska i celého sveta.
Návštevníkov poteší aj ponuka starožitností a umeleckých grafík, ktoré dotvoria jedinečnú atmosféru podujatia.
Bohaté portfólio vystavovateľov zahŕňa nielen minerály, polodrahokamy, drahokamy a fosílie v pôvodnej, neopracovanej podobe, ale aj finálne produkty a komponenty na výrobu bižutérie či šperkov.
Načo sa môžete tešiť?
Carlo Romani prinesie predvianočný predaj šperkov s prírodnými kameňmi – krásnymi doplnkami aj osobnými talizmanmi.
Benetin ponúkne ručne vyrábané orgonity a energetické harmonizéry určené pre osobnú ochranu, podporu zdravia a pohody, ako aj harmonizáciu priestoru.
Artius poteší originálnymi hodinami zo živice a minerálov, pričom každý kus je jedinečný.
Zlatníctvo MILI predstaví výrobky zo zlata a striebra, exkluzívne šperky s polodrahokamami, perlami a koralmi, spolu s profesionálnymi čističmi šperkov, mincí, bižutérie či ezoterických produktov.
Anandoham Parfems prinesie luxusné prírodné parfumy s obsahom minerálov a vzácnych kameňov. Každý parfém má svoju tému a prináša benefity esenciálnych olejov.
Kompletný zoznam vystavovateľov a noviniek je zverejnený na www.incheba.sk.
Výstava je ideálnou príležitosťou na nákup hodnotných vianočných darčekov, ktoré potešia nielen milovníkov prírodných krás.
Spojenie s Dni Vianoc v Inchebe
Tento rok bude výstava Minerály Bratislava spojená s najobľúbenejším predvianočným podujatím Dni Vianoc, ktoré sa uskutočnia od 27. novembra do 14. decembra 2025. Návštevníkov čaká sviatočná atmosféra plná vôní, pohody a inšpirácií.
Jedna vstupenka platí na obe podujatia.
Praktické informácie:
Termín: 27. – 30. november 2025
Miesto: Incheba Expo Bratislava, Viedenská cesta 3–7, Bratislava
Vstupenky na Predpredaj.sk.
Otváracie hodiny:
Štvrtok: 11:00 – 18:00
Piatok: 11:00 – 19:00
Sobota: 10:00 – 19:00
Nedeľa: 10:00 – 18:00
