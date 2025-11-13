Hviezdy Deťom 2025 – Deň, keď Trenčín žiaril pre dobrú vec

Štadión Sihoť sa opäť premenil na miesto, kde šport, radosť a ľudskosť kráčali ruka v ruke. 17. ročník charitatívneho podujatia Hviezdy Deťom priniesol deň plný úsmevov, pohybu a solidarity, ktorý ukázal, že Trenčín má srdce na správnom mieste. Podujatie organizoval futbalový klub AS Trenčín a prilákalo stovky návštevníkov z celého regiónu.
(Zdroj: archív AS Trenčín)
Hviezdy, ktoré opäť pomáhali deťom
Podujatie spojilo známe osobnosti, športovcov, záchranárov, dobrovoľníkov a rodiny. Charitatívny beh, do ktorého sa zapojili desiatky bežcov všetkých vekových kategórií, odštartoval deň plný energie a dobrej nálady – výťažok bol venovaný deťom a rodinám v núdzi.
Na hlavnom ihrisku nechýbal futbalový turnaj osobností, v ktorom sa predstavili hviezdy ako Marián a Marcel Hossa, Matej Tóth, Pavol Regenda, Kristián a Martin Pospíšil, Samuel Honzek, Andrej Sekera, Ľuboš Bartečko, Dalibor Dvorský, Tomáš Záborský, Martin Chromiak, Martin Škrtel, Dominik Hollý, Peter Kleščík, Peter Čogley, Lukáš Skovajsa, Milan Rundić, Jakub Holúbek. Medzi zástupcami umeleckého a mediálneho sveta boli Marek Rozkoš, Danica Jurčová, Matúš Kvietik, Roman Hargaš, Štefan Richtárech, Marcel Forgáč, Michal Totka, Peter Lackovič, Eliška Lenčešová, Matej Kučera, Diana Minarovičová, Zuzana Mišáková či Jozef Čakloš. Samozrejme nechýbal ani tím profesionálnych futbalistov AS Trenčín. Všetci ukázali, že skutočné hviezdy nesvietia len na ihrisku, ale predovšetkým v srdciach.
Zábava a výsledky
Celý deň sa niesol v duchu zábavy – deti si užili atrakcie, ukážky záchranárov, tanečné vystúpenia a športové stanovištia. Vzácne momenty priniesli fotenia a autogramiády. Vďaka sponzorom a partnerom sa vyzbieralo 40 297 €, ktoré poputujú na podporu organizácií, detí a rodín v núdzi.
Za 17 rokov existencie projektu sa spolu vyzbieralo 392 106 €, ktoré priniesli konkrétnu pomoc a novú šancu tým, ktorí ju najviac potrebovali. „K spolupráci nás viedla prvotná myšlienka podujatia – pomáhať a dopriať tým, ktorým osud nebol naklonený,“ doplnila Veronika Čičová zo Slovenských elektrární.
Gala večer – odovzdanie výťažku
Symbolickú bodku za Hviezdami Deťom 2025 priniesol gala event 25. októbra 2025 pred zápasom AS Trenčín proti KFC Komárno na Štadióne Sihoť, počas ktorého klub odovzdal 40 297 € vyzbierané na podporu detí a organizácií. Podujatie bolo nielen zážitkom pre účastníkov, ale aj konkrétnym činom pomoci tým, ktorí ju najviac potrebujú.
Hviezdy Deťom potvrdili, že Trenčín je mestom, kde má dobro domov. AS Trenčín ďakuje všetkým účastníkom, partnerom a sponzorom. Vidíme sa v roku 2026 na 18. ročníku!
-reklamná správa-