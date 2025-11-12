Štýlová jeseň s CCC: Nové kolekcie obuvi a doplnkov aj kampaň BAGS s Jasminou Alagič

Dizajnové priestory LAB28 v Nivy Tower sa vo štvrtok 30. októbra premenili na štýlové miesto plné inšpirácie, módy a jesenných trendov. Značka CCC tu usporiadala svoj tradičný press day s názvom Autumn Season of Style with CCC, počas ktorého predstavila aktuálne kolekcie obuvi a doplnkov pre sezónu jeseň/zima 2025.
Podujatie prilákalo zástupcov popredných módnych magazínov, ako aj známe osobnosti a influencerov vrátane Jasminy Alagič, Ivany Antal, Zuzana Kanisová, Ema Fajnor a Liberty. Neformálna atmosféra popoludnia sa niesla v znamení elegancie, modernej estetiky a autentického štýlu, ktorý je pre značku CCC charakteristický.
Hostia mohli bližšie spoznať jesenné kolekcie značiek Nine West, Beverly Hills Polo Club, Hunter, G-STAR, Gino Rossi a Badura, ktoré spoločne ukázali, aká rozmanitá dokáže byť móda pod značkou CCC. Každá značka priniesla na podujatie svoj osobitý rukopis. Nine West očarila ženskou eleganciou, Gino Rossi prepojil taliansky šarm s precíznym remeslom, Badura zaujala modernými tvarmi a kvalitou spracovania. Beverly Hills Polo Club priniesol do kolekcií ležérny športový luxus, G-STAR oslovil fanúšikov autentickej mestskej módy a Hunter potvrdil svoj status ikony štýlovej funkčnosti do každého počasia.
„CCC dlhodobo spája svet módy, kvality a dostupnosti. Našou ambíciou je prinášať kolekcie, ktoré inšpirujú k tvorbe vlastného štýlu, bez ohľadu na vek, príležitosť či osobný vkus. Každá značka z nášho portfólia má svoj jedinečný charakter, a práve v tejto rozmanitosti vidíme silu. Chceme, aby sa naši zákazníci cítili štýlovo, sebavedomo a aby móda bola pre nich predovšetkým radosťou,“ uviedla Kristína Dolan, Marketing Leader spoločnosti CCC pre Slovensko.
Súčasťou podujatia bolo aj predstavenie novej kampane BAGS, ktorej tvárou sa stala Jasmina Alagič. Kolekcia je poctou modernej žene. Sofistikované tvary a kvalitné materiály sa tu stretávajú s funkčnosťou, ktorá nechýba ani tým najštýlovejším doplnkom. „Móda je pre mňa spôsob, ako vyjadriť samu seba a svoju náladu. Milujem doplnky, ktoré zvýraznia moju osobnosť, dodajú outfitu výnimočný detail a zároveň sú praktické. Keď sa v niečom cítim pohodlne a sebavedomo, odrazí sa to aj na mojom vystupovaní. A práve o tom je pre mňa štýl,“ hovorí Jasmina Alagič, tvár kampane BAGS.
- reklamná správa -