Mariána Labudu chce z domu vyhodiť vlastný syn!

Generačné konflikty sa nevyhýbajú nikomu a nevyhli sa ani rodine známych Labudovcov aj keď iba v divadle!
Mladý Richard Labuda sa zhostí role developera a zbohatlíka Erika v komédii ACH, TÍ SUSEDIA! Plánuje vypiecť s dôchodcami, pričom jedného hrá práve jeho otec Majo Labuda. Kontruje mu tiež skvelý Dušan Cinkota! V našej komédii sa všetko zmení, keď na scénu dorazí mladá kosť Mária Schumerová, v alternácii hrá Ingrida Baginová. Krásne šansóny, bláznivé situácie, aj rodinné tajomstvá vyplávajú na povrch pri varení povestného susedského gulášu!
Príďte na divadelnú premiéru do bratislavského DK CULTUS Ružinov už 17. novembra 2025. Hráme hneď dvakrát! O 17:00 a o 19:30 hod. Hviezdne obsadenie, slovný aj situačný humor, gitarové variácie Teodora Majeríka a krásna scéna vytvorená scénografickým tímom Ateliéru Scénografie pod vedením Michala Lošonského.
,,Susedia nám vedia poriadne zavariť. Tých si nevyberáme, ale často s nimi prežijeme všetky naše najdôležitejšie okamihy. Sú vedľa a vedia. Počúvajú. A pamätajú si. Spomínajú na mladosť, ktorá už nie je. Na svet, ktorý možno ani nikdy nebol. Ale my sme tu! A vždy môžeme svoj život pevne chytiť do rúk a schuti sa zasmiať! Tak príďte do divadla, a nechajte sa prekvapiť, ako môže jeden večer so susedmi napokon dopadnúť!“ povedal režisér Vojtech Koleják.
Nebojte sa, nepôjde o nejakú vážnu sondu do sveta mestečka Ďaleké, ale o naozaj komické dialógy, humor, ktorý povznesie dušu, a unikátne herecké výkony, ktoré vám rozvibrujú bránice! Skrátka bude sranda- tak buďte pri tom!
Celá inscenácia vznikla len vďaka podpore našich rodín a sponzorov: COOP Jednota Námestovo, Obleky LACO, MMdoprava.sk, FTLogistics, Víno Pavelka, CULTUS Ružinov, Z.B.V.K., strobe.sk, a ďalších.
Vstupenky na Predpredaj.sk
